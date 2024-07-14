Плющенко об Олимпиаде: «Мне позвонили несколько депутатов: поддержи, чтобы спортсмены не ехали. Я послал этих депутатов в космос»

Теги Евгений Плющенко Олимпийская сборная России Государственная дума Олимпиада-2024 Политика Матч ТВ Фигурное катание

Евгений Плющенко рассказал, за что «послал в космос» нескольких депутатов.

– Вы бы поехали на Олимпиаду под нейтральным флагом?

– Все знают, откуда мы. Надо обязательно ехать под нейтральным флагом, если есть возможность. Все недруги знают, откуда мы, и надо там победить и доказать, что мы лучшие.

Мне позвонили несколько депутатов: поддержи, чтобы спортсмены не ехали. Я послал их в космос. Этих депутатов. Сказал: «А ты встань на место этих спортсменов». А еще у спортсменов есть временной отрезок.

Я слышу, что многие тренеры деятели говорят, что мы должны бойкотировать. Я так не считаю, мы дадим слабину. Путин сказал, что это желание каждого. Будь я на месте спортсмена, поехал бы и доказал, что я лучший, – сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Плющенко.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Россияне допускаются к участию индивидуально в нейтральном статусе.

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31 комментарий
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Ответ Nick Crosier
На словах он Лев Толстой
А на деле папа гнома
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На словах он Лев Толстой
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Держим кулачки за наших фигуристов в Париже !
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Скоро извинится и сам в космос отправится.
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Ну раз Путин сказал, тогда можно геройствовать, а если бы он сказал обратное, Плющ тоже бы это яростно поддержал,, только от бюдж.денюжек не отрывайте.. Флюгер, лицемер и циник, в квадрате.
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Неожиданное заявление. Но здесь поддержу Евгения.
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Ответ Непристойное предложение
Скоро извинится и сам в космос отправится.
Отправят в космос, когда придет за следующим бюджетным грантом для своих шоу
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Мне позвонили несколько депутатов: поддержи, чтобы спортсмены не ехали. --- И кто же эти враги? Имя, сестра, назови имя!
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Ответ Viks
Кто не даст?
ИСУ, страна проведения гран при или ГС какая нибудь не даст визу, вариантов много.
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Ответ artpal
Отправят в космос, когда придет за следующим бюджетным грантом для своих шоу
Отправят в новые регионы)
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Да у тебя, Плющ, уже не разберешь, кто откуда. Кто из Армении, а кто из Казахстана.
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А тебя давно послали, но поближе....
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Всё это звучит... скажу аккуратно: звучит смело. Только вот как всё это соотносится с грантами от гос-ва, региона и постами о патриотизме? Грань между патриотизмом и лицемерием всё же есть – и вот Евгению, очевидно, не удаётся искусно побалансировать на этой грани.
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Мне звонили десятки, сотни тысяч человек и просили: поддержи, чтобы спортсмены не ехали. Володин с Матвиенкой просто оборвали телефон. Депутаты попроще в ногах валялись. Макарон с Лепеншей звонили. Байден с Трампом звонили. Си Цзиньпин звонил. Всех послал.
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Забыл уже свои заявления 2-х летней давности?
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Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать...
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Мне позвонили, попросили. Да кто ты такой, чтобы тебя о чём то просить
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Женя хватит тут заливать тебе позвонили да ещё и депутаты
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Врет! Кто будет ему звонить? О какой поддержке просить? Почему его?! Если бы такая цель (чтобы не ехали) была, есть проще пути.
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Отправьте его уже куда нить на Сатурн, откуда связи из-за колец не будет. Осьминог Пауль блин. С утра вещает за бутылкой поди.
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Ответ Nick Crosier
На словах он Лев Толстой
Депутаты преследовали свой личный корыстный интерес, который заключался в том, чтобы спортсмены не ехали на Олимпиаду. Нехорошо это.
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Ответ Nick Crosier
На словах он Лев Толстой
А на деле петр толстой)
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Ответ Юрий Хегай
Ага на летней олимпиаде фигурное катание, зашибись спорт переделали!!!
Помните песню такую ?
,,Марш энтузиастов’’ ?

- Нам нет преград ни в море ни на суше,
Нам не страшны, ни льды, ни облака.
Пламя души своей, знамя страны своей
Мы пронесем через миры и века !
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Ответ Юрий Хегай
Ага на летней олимпиаде фигурное катание, зашибись спорт переделали!!!
Ну а что фигурка на роликах 🛼🛼 чем тебе не спорт 🤔🤔🤔
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Ответ Viks
Мне позвонили несколько депутатов: поддержи, чтобы спортсмены не ехали. --- И кто же эти враги? Имя, сестра, назови имя!
да эабыл я ! забыл !
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Ответ Max Zdanov
Посмотрим что он запоет если ему не дадут возможность своих "олимпийских надежд" лично сопровождать по заморским турнирам как он хочет. Это не Этери которая на совместных фото за спинами депутатов прячется, к ней сложно придраться.
Кто не даст?
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