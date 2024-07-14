Плющенко об Олимпиаде: «Мне позвонили несколько депутатов: поддержи, чтобы спортсмены не ехали. Я послал этих депутатов в космос»

Евгений Плющенко рассказал, за что «послал в космос» нескольких депутатов.

– Вы бы поехали на под нейтральным флагом?

– Все знают, откуда мы. Надо обязательно ехать под нейтральным флагом, если есть возможность. Все недруги знают, откуда мы, и надо там победить и доказать, что мы лучшие.

Мне позвонили несколько депутатов: поддержи, чтобы спортсмены не ехали. Я послал их в космос. Этих депутатов. Сказал: «А ты встань на место этих спортсменов». А еще у спортсменов есть временной отрезок.

Я слышу, что многие тренеры деятели говорят, что мы должны бойкотировать. Я так не считаю, мы дадим слабину. Путин сказал, что это желание каждого. Будь я на месте спортсмена, поехал бы и доказал, что я лучший, – сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию .

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Россияне допускаются к участию индивидуально в нейтральном статусе.