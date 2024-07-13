МОК сообщил, что список россиян, допущенных к Олимпиаде, не является окончательным и будет обновляться

Теги МОК Олимпийская сборная России Олимпиада-2024 Легкая атлетика

Список россиян, допущенных к Олимпиаде в Париже, еще будет обновляться.

Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

Олимпийские игры в Париже начнутся 26 июля. По состоянию на 13 июля только 15 российских спортсменов допущены к Играм в нейтральном статусе и приняли приглашение МОК. 

21 спортсмен отказался от участия в Играх, несмотря на допуск. 

«Список будет обновляться в соответствии с решениями AINERP (комиссия по проверке соответствия индивидуальных нейтральных спортсменов критериям допуска – Sports.ru). Последнее обновление: 13 июля 2024 года», – говорится на сайте МОК.

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4 комментария
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То есть, ещё кого-то уберут.
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Издевательство продолжается.
Очень наглядно для тех, кто еще не понял, что происходит.
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Ждут очередную порцию доносов
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ну обновляйте до морковкина заговенья
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