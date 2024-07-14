Колесников про отказ от Олимпиады: «Не жалею об этом и никому не навязывал своего мнения. Навязывать, да еще в агрессивной форме – это неправильно»

Теги плавание сборная России сборная России жен Олимпийская сборная России Юлия Ефимова Олимпиада-2024 Матч ТВ Климент Колесников Водные виды

Климент Колесников призвал не навязывать мнения об Олимпиаде в агрессивной форме.

– В связи со всеми историями с участием или неучастием в Олимпиаде страсти разгорелись нешуточные – неважно, решил ты пропустить Игры или выступить, все равно будут осуждать. Как к этому относишься?

– Без внимания это оставить невозможно, просто потому, что это везде, даже в не связанных со спортом группах, соцсетях. Мне как-то грустно от мысли о том, что у людей не может быть простого подхода к этому всему. У тебя есть мнение – и это хорошо, но навязывать это кому-то, да еще в агрессивной форме – это не есть хорошо, это неправильно.

Я решил не ехать на Олимпиаду, я не жалею об этом и при этом никогда никому не навязывал своего мнения. Со спортивной точки зрения я понимаю ребят, которые хотят воспользоваться шансом и поехать на Олимпиаду. С человеческой, даже если я не разделяю позицию, осуждать кого-то я не буду.

А то, что люди разогревают эти конфликты, это все мне непонятно. Каждый делает свой выбор, но зачем разводить вокруг этот балаган?.. Нужно быть дружнее.

– За историей отбора Юли Ефимовой следил (Ефимова получила нейтральный статус, но не выполнила олимпийский норматив – Sports)?

– Не получилось не следить, ха-ха. Опять же, Юля захотела отбираться на Игры. И что? Мне ее за это осуждать? Что она такого сделала?

Люди просто, видимо, уже настолько привыкли сидеть в телефоне и проводить жизнь, только потребляя контент, что все уходит в агрессию онлайн… Просто оторвитесь от телефонов, сходите погуляйте, в конце концов, – сказал двукратный олимпийский призер в плавании Колесников.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже, россиянам разрешено выступать в нейтральном статусе. Среди пловцов допуск получил только Евгений Сомов.

Ефимова мимо Олимпиады. В этом вина и самой Юли

11 комментариев
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Ответ Onion
Адекватно. Вообще у российских топ-пловцов отличная туса, они кайфовые ребята (и девчонки), не лезли бы к ним большие руководители с указаниями, а пробивыли бы лучше участие в международных турнирах.
Ты их дилер? Отличная тусовка..... Рылова почитай...
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Адекватно.
Вообще у российских топ-пловцов отличная туса, они кайфовые ребята (и девчонки), не лезли бы к ним большие руководители с указаниями, а пробивыли бы лучше участие в международных турнирах.
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Скоро в депутаты избираться, какая олимпиада!
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Ответ Onion
Адекватно. Вообще у российских топ-пловцов отличная туса, они кайфовые ребята (и девчонки), не лезли бы к ним большие руководители с указаниями, а пробивыли бы лучше участие в международных турнирах.
Что адекватно-то? :) что он будет висеть на шее налогоплательщиков в качестве не участвующего нигде спортсмена, а потом станет депутатом или каким-нибудь замминистра спорта? Или ты участвуешь в отборе на олимпиаду, попадаешь туда и стараешься победить или ты никуда не выходишь и идёшь работать тренером или учиться.
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Не жалею, не зову, не плачу
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Ответ Onion
Наркотики - зло, завязывай.
Рад , что ты понял это.
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