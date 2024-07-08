Чемпионка России-2023 Софья Акатьева возобновила полноценные тренировки. Она пропускала прошлый сезон (ТАСС)
Фигуристка Софья Акатьева полноценно готовится к сезону .
Об этом сообщил источник ТАСС, знакомый с ситуацией.
«Сейчас у группы проходят сборы, Софья Акатьева полноценно тренируется и готовится к сезону, накатывает обе программы», – сказал собеседник агентства.
Акатьевой 17 лет. В декабре 2022-го ученица Этери Тутберидзе выиграла чемпионат России, но пропустила следующий сезон из-за травмы.
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