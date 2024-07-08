Чемпионка России-2023 Софья Акатьева возобновила полноценные тренировки. Она пропускала прошлый сезон (ТАСС)

Теги сборная России травмы женское катание ТАСС Софья Акатьева Фигурное катание

Фигуристка Софья Акатьева полноценно готовится к сезону .

Об этом сообщил источник ТАСС, знакомый с ситуацией.

«Сейчас у группы проходят сборы, Софья Акатьева полноценно тренируется и готовится к сезону, накатывает обе программы», – сказал собеседник агентства.

Акатьевой 17 лет. В декабре 2022-го ученица Этери Тутберидзе выиграла чемпионат России, но пропустила следующий сезон из-за травмы.

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33 комментария
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Чтобы это понять, не нужен источник, знакомый с ситуацией. Только что Соня показала на Дне спорта в Москве свое нежное катание, прекрасное владение коньком и тройные прыжки.
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Эффективных тренировок и уверенного возвращения на соревнования! Выступление Софьи Акатьевой в Лужниках, как глоток свежего воздуха
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Очень хочется надеяться на сезон без травм! Удачи в сезоне!
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и это просто прекрасная спортивная новость! огромной удачи Соне в новом сезоне! и здоровья
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Удачи Соне и здоровья!
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Сонечке крепчайшего здоровья и побед в новом сезоне . Удачи .
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Наконец-то. Заждались!
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Полноценной подготовки и уверенного входа в новый сезон СуперСонику. Тем более, что её произвольная так и остаётся тайной. Любопытно, что за программа)
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Ура!!! Здоровья тебе Сонечка, очень ждём в сезоне
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И снова радостная новость, спасибо! Очень уже хочется увидеть Софьюшку на льду, соскучились.
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Ну, Соня, как же ты обрадовала! Как тебя не хватало...
Нас ждет сумасшедшее соперничество в сезоне.
Акатьева и Петросян. Лед и пламя.
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Отличная новость, ещё на одну красоту будет больше. Соне спокойного полёта по сезону, здоровья, настроения и красивых программ. Это сейчас главное, остальное будет нарабатываться и прибавляться.
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Да мы это и так поняли по каскадам 3-3 и катанию, которые Соня показала на Дне Московского спорта
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Удачи Сонику в сезоне.
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Хоть немного позитивных новостей
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Хорошая новость, здоровья Соне и всем спортсменам, пусть будет без травм!
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Прекрасная новость!
Жду Соню в сезоне.
Очень понравилась она на Дне московского спорта
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Ура , рада за Соню ❤️
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Ответ Тайга86
Отличная новость, ещё на одну красоту будет больше. Соне спокойного полёта по сезону, здоровья, настроения и красивых программ. Это сейчас главное, остальное будет нарабатываться и прибавляться.
Соглашусь . Не стоит предъявлять к ней завышенных требований и ожиданий . Она итак старается , но нужно время .
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Лучшая новость за последнее время. Соне удачи и крепкого здоровья.
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Успеха и удачи👍.
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Было бы интересно увидеть её новую произвольную.
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очень рада! после Ани, Соня единственная за кого мне хочется именно болеть, а не просто смотреть ФК. ну это лично для меня. поэтому после такой новости жду сезон с нетерпением.
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Ответ Arraches
Соглашусь . Не стоит предъявлять к ней завышенных требований и ожиданий . Она итак старается , но нужно время .
Безусловно.
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Мы скучали.... Ждем с нетерпением нашу суперСоньку)
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Ураааа 🍀
Здоровья, девчатам))
Тем интереснее борьба Софьи и Аделии
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Удачи Соне, пусть у неё всё получится, буду , болеть, за неё в этом сезоне.
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Здоровья и успешного сезона, держим кулачки
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Удачи Соне, очень жду её в сезоне, надеюсь дальше без травм!
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