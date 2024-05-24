Коган об участии Акатьевой и Жилиной в контрольных прокатах: «Будем стараться допустить спортсменов по максимуму»

Теги сборная России травмы ФФКР женское катание Александр Коган контрольные прокаты Софья Акатьева Вероника Жилина Фигурное катание

В ФФКР высказались о допуске Акатьевой и Жилиной до контрольных прокатов.

Софья Акатьева – чемпионка России по фигурному катанию, Вероника Жилина – победитель финала Гран-при страны среди юниоров. Обе спортсменки не выступали в прошедшим сезоне из‑за травм.

– Пропустившие сезон Вероника Жилина и Софья Акатьева смогут принять участие в прокатах?

– Они являются членами одной из сборных страны. Мы будем смотреть по допуску вот этих кандидатов в сборную. Будем стараться допустить спортсменов по максимуму, чтобы посмотреть, что у нас вообще существует на сентябрь 2024 года, – сказал гендиректор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

Контрольные прокаты сборной России пройдут в сентябре.

7 комментариев
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Ответ Адриана
Что значит "члены одной из сборных страны"... Кто в курсе, объясните пожалуйста.
Есть взрослая сборная, есть юниорская, а есть еще запасы у обеих. Вот Акатьева с Жилиной присутствуют в этих множествах.
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+2
Что значит "члены одной из сборных страны"... Кто в курсе, объясните пожалуйста.
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"одной из сборных страны." --- Выходит, у Вас два мужа? - Выходит, два.
+3
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Одной из сборных, Москвы что ли?
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Ответ Delirium
Есть взрослая сборная, есть юниорская, а есть еще запасы у обеих. Вот Акатьева с Жилиной присутствуют в этих множествах.
Они обе, я так понимаю, в запасе у взрослых. ( по возрасту).
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