Коган об участии Акатьевой и Жилиной в контрольных прокатах: «Будем стараться допустить спортсменов по максимуму»

В ФФКР высказались о допуске Акатьевой и Жилиной до контрольных прокатов.

Софья Акатьева – чемпионка России по фигурному катанию, Вероника Жилина – победитель финала Гран-при страны среди юниоров. Обе спортсменки не выступали в прошедшим сезоне из‑за травм.

– Пропустившие сезон Вероника Жилина и Софья Акатьева смогут принять участие в прокатах?

– Они являются членами одной из сборных страны. Мы будем смотреть по допуску вот этих кандидатов в сборную. Будем стараться допустить спортсменов по максимуму, чтобы посмотреть, что у нас вообще существует на сентябрь 2024 года, – сказал гендиректор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

Контрольные прокаты сборной России пройдут в сентябре.