Алина Загитова: «Делаю свое шоу как ребеночка. Оно не будет похожим на все остальные, в которых я участвовала, аналогов в мире нет»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова ледовые шоу Фигурное катание

Алина Загитова заявила, что делает свое ледовое шоу «как ребеночка».

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию анонсировала ледовое шоу «Хранители времени», которое пройдет в Казани в конце августа.

«Я очень долго шла к этому, побывала на очень многих шоу – зарубежных, российских, у меня достаточно много опыта. У меня всегда была такая мечта, которая скоро воплотится, – сделать собственное шоу, где будут мои идеи.

Шоу не будет похожим на все остальные, в которых я участвовала, аналогов в мире нет, делаю свое шоу как ребеночка», – сказала Загитова.

Материалы по теме

61 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Расскажите Алине как делают ребеночка.
+80
-1
+79
Интересно, меня одного подбешивает эта ТП?
+74
-8
+66
Не надо делать шоу, как ребёночка...

Лучше к нему относиться, как к ребёнку, силы вкладывать, как в ребёнка, но делать шоу, как ребёнка - это немножко... как бы так сказать...
+36
0
+36
Ответ Роман Алексеев_1116164417
Расскажите Алине как делают ребеночка.
Алина больше ротиком любит работать
+41
-8
+33
Ребёночка

Ребёночка блть!
Ну как так можно то блть
+30
-4
+26
Аналогов нет?Ого,это очень громко сказано.Шоу еще никто не видел,но после слов Алины по поводу него будут завышенные ожидания.Лучше бы сперва увидеть,потом выводы делать
+16
0
+16
Читаю заголовки и уже охреневаю.А ведь внутри текста ещё столько смысла!
+12
-1
+11
Это, наверное, талант вот так выражаться. Нарочно так не придумаешь
+14
-3
+11
АналоГовнет
+12
-2
+10
Главное, не выплеснуть ребеночка
+9
-1
+8
Алина Загитова раскрыла схему финансирования собственных проектов.
+12
-4
+8
Делать шоу как ребёночка - это еще не так плохо. Главное, чтобы ей не вздумалось делать ребёночка, как шоу.
+8
0
+8
И еще вот что.Алина говорит что была на разных шоу.Но выступать в шоу одно, а создавать его это совсем другое.В плане создания шоу у Алины опыта нет
+8
-1
+7
Блин, иногда мне кажется она нас специально троллит такими выражениями, как это делаю как ребеночка, или дар у нее такой
+8
-1
+7
Ребёночка делают другой дырочкой.
+8
-3
+5
Ответ Артемий Проняев
Ребёночка Ребёночка блть! Ну как так можно то блть
Хорошо что не Ебëночка
+7
-2
+5
Ответ Лёва Сидоров
Интересно, меня одного подбешивает эта ТП?
Нет!
+9
-4
+5
Вообще если сильно недокушивать, то в мозг будут недовступать важные элементы.
А это чревато.
+4
0
+4
Ответ Лёва Сидоров
Интересно, меня одного подбешивает эта ТП?
Самое обидное, что я был ее фанатом (не загиботом) и болел на всех соревнования за нее. Так обидно смотреть на то как она становится красивой внешне и уродливой изнутри..
+5
-1
+4
Ответ брандербург
Зачем врать, она не говорила что во всех, она сказала во многих
Она сказала что аналогов её шоу в мире нет. А для такой фразы нужно знать все ледовые шоу в мире. Для знания всех ледовых шоу нужно в них участвовать, и я сомневаюсь что Загитова каталась во всех. Поэтому, считаю эту фразу напыщенным и необоснованным бахвальством.
+4
0
+4
Алина, неужели ты не понимаешь, что говорить свободно, без заранее заготовленных текстов, это не твоё.
+8
-4
+4
Есть впечатление, что она всё делает как ребёночка...
+8
-4
+4
Они что сговорились, женя тоже говорит что будет шоу которрых вы еще не видели
+5
-1
+4
Отлично выразилась, круче обычного😂
+5
-1
+4
Двусмысленность какая-то - делаю как ребёночка.
+5
-1
+4
Где то Ханю будет плакать в Японии после просмотра шоу АЗ .Аж жалко стало .
+6
-3
+3
Окей, шоу может быть непохожим на те, в которых она участвовала. Но откуда у неё столько самомнения, что она считает что каталась во всех возможных ледовых шоу? Ведь по её словам, аналогов её шоу нет во всё мире!
+5
-2
+3
Ответ Роман Алексеев_1116164417
Расскажите Алине как делают ребеночка.
Мошт она хочет сказать, что уже за#####сь
+3
0
+3
Очередные факапчики, ни дня без них.
Делает свое шоу как делают ребеночка? Все ясно)
+5
-3
+2
Ответ Пытливый Исследователь
Окей, шоу может быть непохожим на те, в которых она участвовала. Но откуда у неё столько самомнения, что она считает что каталась во всех возможных ледовых шоу? Ведь по её словам, аналогов её шоу нет во всё мире!
Зачем врать, она не говорила что во всех, она сказала во многих
+4
-2
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий