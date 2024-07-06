Алина Загитова: «Делаю свое шоу как ребеночка. Оно не будет похожим на все остальные, в которых я участвовала, аналогов в мире нет»

Алина Загитова заявила, что делает свое ледовое шоу «как ребеночка».

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию анонсировала ледовое шоу «Хранители времени», которое пройдет в Казани в конце августа.

«Я очень долго шла к этому, побывала на очень многих шоу – зарубежных, российских, у меня достаточно много опыта. У меня всегда была такая мечта, которая скоро воплотится, – сделать собственное шоу, где будут мои идеи.

Шоу не будет похожим на все остальные, в которых я участвовала, аналогов в мире нет, делаю свое шоу как ребеночка», – сказала Загитова.