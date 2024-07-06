Алина Загитова: «Делаю свое шоу как ребеночка. Оно не будет похожим на все остальные, в которых я участвовала, аналогов в мире нет»
Алина Загитова заявила, что делает свое ледовое шоу «как ребеночка».
Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию анонсировала ледовое шоу «Хранители времени», которое пройдет в Казани в конце августа.
«Я очень долго шла к этому, побывала на очень многих шоу – зарубежных, российских, у меня достаточно много опыта. У меня всегда была такая мечта, которая скоро воплотится, – сделать собственное шоу, где будут мои идеи.
Шоу не будет похожим на все остальные, в которых я участвовала, аналогов в мире нет, делаю свое шоу как ребеночка», – сказала Загитова.
Лучше к нему относиться, как к ребёнку, силы вкладывать, как в ребёнка, но делать шоу, как ребёнка - это немножко... как бы так сказать...
Ребёночка блть!
Ну как так можно то блть
А это чревато.
Делает свое шоу как делают ребеночка? Все ясно)