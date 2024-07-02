Навка о шоу Загитовой: «Каждый человек должен попробовать то, что ему хочется. У Алины нет никаких препятствий – вся жизнь впереди»

Теги Татьяна Навка сборная России женское катание Алина Загитова ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Навка отреагировала на запуск ледового шоу Алины Загитовой.

Накануне олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова анонсировала шоу «Хранители времени». Оно пройдет в Казани 29 и 31 августа.

«Прекрасно отношусь к тому, что у Алины Загитовой будет ледовое шоу. Почему бы и нет? Но даже не знаю, что ей посоветовать в этом сложном деле.

Не знаю, в какой роли она будет выступать в шоу: продюсер или режиссер. Но главное, если человек любит профессию и отдается на все 100%, то ничего плохого в таких начинаниях нет.

Считаю, каждый человек должен попробовать то, что ему хочется. У Алины нет никаких препятствий – вся жизнь впереди», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду и продюсер ледовых шоу Навка.

54 комментария
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"Каждый человек должен попробовать то, что ему хочется" (Навка).

Но не у каждого есть финансовые возможности для этого.
Вот у Навки есть "усы", а у Заги "Татнефть".
Остальным "сами, сами, сами..."
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Были бы гранты - шоу не проблема
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А что Загитова сделала для этого шоу? Его же придумали, оплатили, и организовали какие-то другие люди. А Загитову просто вставили на обложку.
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Ответ big.rufus
А что Загитова сделала для этого шоу? Его же придумали, оплатили, и организовали какие-то другие люди. А Загитову просто вставили на обложку.
Не понимаю почему минисуют, это же правда) она просто лицо этого шоу, никаких вложений там ее нет, идея, организация, постановка не ее
+22
-10
+12
Ответ Olga.t
"Каждый человек должен попробовать то, что ему хочется" (Навка). Но не у каждого есть финансовые возможности для этого. Вот у Навки есть "усы", а у Заги "Татнефть". Остальным "сами, сами, сами..."
Не нужно забывать, что до того, как у одной "появились усы", а у другой Татнефть, они не на дивание провели, и богатых родителей ни у той, ни у другой нет.
+31
-19
+12
Ответ Марина Елисеева
Не понимаю почему минисуют, это же правда) она просто лицо этого шоу, никаких вложений там ее нет, идея, организация, постановка не ее
фанаты Загитовой не очень любят правду о ней))
+22
-12
+10
Ответ big.rufus
А что Загитова сделала для этого шоу? Его же придумали, оплатили, и организовали какие-то другие люди. А Загитову просто вставили на обложку.
Удивительно, но у Навки ровно тот же вариант. Она также в свое время находила спонсоров, постановщиков, музыкантов, сценаристов, а сама каталась в шоу и была на обложке. И на ее "обложку" шли зрители, потому, что она была звездой ФК и нравилась зрителям ( до сих пор в отличной форме). Почему это вдруг так возмущает в случае Загитовой? Точно. Возмущает Загитова ))). Ей уже даже в ледовом шоу выступать судя по всему нельзя)).
+13
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+7
Ответ Nik Civic
Комментарий удален модератором
Кто полез в ФК? Фигуристы? ))
+8
-1
+7
Ответ Olga.t
"Каждый человек должен попробовать то, что ему хочется" (Навка). Но не у каждого есть финансовые возможности для этого. Вот у Навки есть "усы", а у Заги "Татнефть". Остальным "сами, сами, сами..."
У Космоса есть платочек, у вакуума - китайцы, у Трусовой- Яна. Остальные, да, все сами )).
+15
-8
+7
Татьяне тут не о чем переживать. В стране любят фигурное катание, и те, кто любит шоу и фигуристов придут и туда, и туда. Кто-то конкретно на определённых участников идёт, кто-то детей ведёт и тд. А чтобы больше ходили, наверно нужно билеты подешевле.
Алине удачи, дело очень сложное. Но начинать когда-то нужно.
+18
-11
+7
Коллеги, как поставить фильтр на новости про Загитову?
+11
-6
+5
Ответ Марина Елисеева
Не понимаю почему минисуют, это же правда) она просто лицо этого шоу, никаких вложений там ее нет, идея, организация, постановка не ее
Кто вам это сказал, че выдумываете, Алина сказала что будет продюссером шоу и договорилась с властями татарстана, глава татарстана дал указание организовать шоу под загитову, значит хороший продюссер, нашла спонсоров и заручилась поддержкой властей, не зря она с мэром казани и главой татарстана общалась на сабантуйе, видать последние детали обговаривали, шашина же сказала, что у алины там были важные переговоры
+8
-3
+5
Ответ Светлана Романова
Конечно Алине надоело быть пятой Людмилой в шоу по расписанию у Навки.Это унизительно.Юдзуру Ханью на такое никогда бы не согласился,Дерзай Алина,у тебя все получится.
Да уж, у Навки там уже и потоки девственной энергии, и новая "чемпионка всего", и ветеран российского фк... Какая-то безумная толпа Одарок... Алине давно было пора заканчивать с этим безумием ).
+11
-6
+5
Конечно Алине надоело быть пятой Людмилой в шоу по расписанию у Навки.Это унизительно.Юдзуру Ханью на такое никогда бы не согласился,Дерзай Алина,у тебя все получится.
+23
-18
+5
Ответ Марина Елисеева
Не понимаю почему минисуют, это же правда) она просто лицо этого шоу, никаких вложений там ее нет, идея, организация, постановка не ее
Под " ее лицо" пришел серьезный спонсор. Под ее имя (и возможно, кто-то из тех, с кем она работала) пришел постановщик. На Загитову в любое шоу идет зритель и те, кто делает новое шоу с Алиной, это прекрасно знают. Можно подумать, та же Навка все делает у себя сама)).
+16
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Ответ Ir2019
"Считаю, каждый человек должен попробовать то, что ему хочется", только пробовать будет не Алина, а президент Татарстана. Её для рекламы пригласили. Но Алина, как обычно, думает, что всё вокруг неё вращается. А потом обижается на "дорогую подтанцовку".
Те она будет только на обложке, участвовать не будет???😊
Надо такую глупость вы написали
+6
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Ответ big.rufus
А что Загитова сделала для этого шоу? Его же придумали, оплатили, и организовали какие-то другие люди. А Загитову просто вставили на обложку.
А что она должна сделать? У неё там сфера деятельности. Сказала же: первый опыт продюсирования, участие. Если есть возможность на региональном уровне попробовать, почему нет?. Даже если " вставили на обложку", что не так? Это решение руководства Татарстан.
+16
-12
+4
Ответ Марина Елисеева
Не понимаю почему минисуют, это же правда) она просто лицо этого шоу, никаких вложений там ее нет, идея, организация, постановка не ее
А вы видели смету, и прочие документы, чтобы знать кто, что и в каком объеме вложил и сделал? Про шоу вообще кроме дат и названия ничего не известно пока.
+4
-1
+3
Ответ Olga.t
"Каждый человек должен попробовать то, что ему хочется" (Навка). Но не у каждого есть финансовые возможности для этого. Вот у Навки есть "усы", а у Заги "Татнефть". Остальным "сами, сами, сами..."
Ну тут как сказать. Усы считает что это у него есть Навка, она ему часы за 30 млн подарила )
+2
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Ответ Delirium
Не нужно забывать, что до того, как у одной "появились усы", а у другой Татнефть, они не на дивание провели, и богатых родителей ни у той, ни у другой нет.
Тоже поражают «уколы» местных пользователей в сторону Алины, будто она Татнефть в лотерею выиграла. Все возможности, которые у нее сейчас есть - это результат многолетнего труда и высоких достижений в спорте. Я бы написала, у кого реально блат и связи (на фоне абсолютного отсутствия титулов), но и так понятно.
+8
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+2
Ответ Леха Нету
Коллеги, как поставить фильтр на новости про Загитову?
Ну не знаю, если мне что-то не интересно, я просто не читаю. Это как фильтровать базар, только в отношении информации.
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Ответ Ir2019
В Татарстане на Валиеву пришло бы больше, но уж так сложилось, что пришлось звать Загитову.
Валиева получила диплом продюсера? Да уж, не знала. Просто поинтересуйтесь что это за профессия. А в свое шоу Алина может пригласить и исполнителя Валиеву, если захочет.
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Ответ брандербург
И ввела моду на шоу среди фигуристов, а то до нее там выступали только пенсионеры, а теперь это стало престижным, все фанаты скурпулезно следят и подсчитывают кто в каком шоу участвует
Ну моду она не только на это ввела. Все пытаются ей подражать во всём. Да и вся популярность фигурного катания держится исключительно на Алине Загитовой!
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Ответ Марина Елисеева
Муниципалитеты соберут зрителей столько, сколько надо будет 👌
Попробуйте). Они даже на соревнования собрать не могут.
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Ответ Маргарита Михайловна
Ну надо признать что шоу Навки стали популярны только с началом участия в них Алины Загитовой! Только Алина привносит искусство в подобные постановки. Да и люди ходят только на неё.
И ввела моду на шоу среди фигуристов, а то до нее там выступали только пенсионеры, а теперь это стало престижным, все фанаты скурпулезно следят и подсчитывают кто в каком шоу участвует
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Ответ Девушка Безимени
Какая связь между талантами (если речь не о другом таланте) и этим списком
Самая прямая, если она смогла заработать миллион в 16 лет, то что не сможет спродюссировать шоу, пока что у нее из фигуристов самые крупные рекламные контракты
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Ответ Olgacher
А что она должна сделать? У неё там сфера деятельности. Сказала же: первый опыт продюсирования, участие. Если есть возможность на региональном уровне попробовать, почему нет?. Даже если " вставили на обложку", что не так? Это решение руководства Татарстан.
Чтобы тебя на таком уровне "на обложку" вставили, надо сначала имя заработать). Алина заработала. И то, что на нее идет зритель, она доказала неоднократно). Странно, что здесь так из-за этого переживают). У Плюща вон Яна всем рулит, а Плющ - на обложке). Никого вроде бы не смущает )).
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Ответ Светлана Романова
Конечно Алине надоело быть пятой Людмилой в шоу по расписанию у Навки.Это унизительно.Юдзуру Ханью на такое никогда бы не согласился,Дерзай Алина,у тебя все получится.
Сравнили Ханю и Загитлву…Ханю по популярность в фк вообще мало с кем можно сравнить. Он едва ли не единственный такой, кто может себе полноценное личное шоу позволить.
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Ну, не надо приуменьшать способности Алины, у нее громадный опыт для своих лет, мало у кого такой есть в 22 года, работала с мировыми брендами шисейдо и пума, была ведущей в ледовом шоу на первом канале три года, в шоу у навки пять лет участвует, че заранее болтать, надо для начала посмотреть
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Навка свои УСЫ попробывала, разбирается.
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