Навка о шоу Загитовой: «Каждый человек должен попробовать то, что ему хочется. У Алины нет никаких препятствий – вся жизнь впереди»

Татьяна Навка отреагировала на запуск ледового шоу Алины Загитовой.

Накануне олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова анонсировала шоу «Хранители времени». Оно пройдет в Казани 29 и 31 августа.

«Прекрасно отношусь к тому, что у Алины Загитовой будет ледовое шоу. Почему бы и нет? Но даже не знаю, что ей посоветовать в этом сложном деле.

Не знаю, в какой роли она будет выступать в шоу: продюсер или режиссер. Но главное, если человек любит профессию и отдается на все 100%, то ничего плохого в таких начинаниях нет.

Считаю, каждый человек должен попробовать то, что ему хочется. У Алины нет никаких препятствий – вся жизнь впереди», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду и продюсер ледовых шоу Навка.