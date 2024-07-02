Навка о шоу Загитовой: «Каждый человек должен попробовать то, что ему хочется. У Алины нет никаких препятствий – вся жизнь впереди»
Татьяна Навка отреагировала на запуск ледового шоу Алины Загитовой.
Накануне олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова анонсировала шоу «Хранители времени». Оно пройдет в Казани 29 и 31 августа.
«Прекрасно отношусь к тому, что у Алины Загитовой будет ледовое шоу. Почему бы и нет? Но даже не знаю, что ей посоветовать в этом сложном деле.
Не знаю, в какой роли она будет выступать в шоу: продюсер или режиссер. Но главное, если человек любит профессию и отдается на все 100%, то ничего плохого в таких начинаниях нет.
Считаю, каждый человек должен попробовать то, что ему хочется. У Алины нет никаких препятствий – вся жизнь впереди», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду и продюсер ледовых шоу Навка.
Но не у каждого есть финансовые возможности для этого.
Вот у Навки есть "усы", а у Заги "Татнефть".
Остальным "сами, сами, сами..."
Алине удачи, дело очень сложное. Но начинать когда-то нужно.
Надо такую глупость вы написали