Рудковская об академии Плющенко: «Мы с Евгением не зарабатываем на этом. Это дело души, хобби, которое приносит моральное удовлетворение»
Рудковская заявила, что считает академию Плющенко скорее хобби, а не бизнесом.
Яна Рудковская – продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и совладелица академии «Ангелы Плющенко».
«Я абсолютно уверена, что своей концепцией и идеологией мы отличаемся от всех других школ. Наш девиз: «С любовью к детям и к фигурному катанию».
Нашим талантливым детям мы предоставляем спонсорскую поддержку, которая дает им возможность не только совершенно бесплатно заниматься, но и бесплатно получать коньки, костюмы, ставить программы, брать дополнительные уроки, ездить на соревнования, сборы, снимать жилье.
Для детей из многодетных семей у нас по системе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина есть гранты, которые позволяют детям тренироваться абсолютно бесплатно.
Также мы даем возможность нашим спортсменам зарабатывать участием в наших шоу. Все эти программы поддержки являются большой редкостью для спортивной индустрии. Около 25% спортсменов у нас занимаются бесплатно по разным программам, поэтому ни о каких больших заработках речь не идет.
Академия «Ангелы Плющенко» – частная школа, которую мы содержим на свои инвестиции без поддержки от государства. Мы с Евгением два инвестора и два владельца этого бизнеса, хотя назвать этот проект бизнесом сложно, потому что, скорее, это дело души – что для Евгения, что для меня.
Только сейчас мы начали выходить в какой-то плюс за счет сдачи в аренду апартаментов, коттеджей, за счет проведения мастер-классов, сборов, за счет франшизы, которая стремительно развивается.
Мы совместно с KATEE’S KIDS создали свою линию одежды под брендом «Ангелы Плющенко». У нас открылись три флагманских бутика в Подмосковье, Москве и Кемерове, где мы успешно продаем свою одежду. Но все это, я бы сказала, помогающий бизнес.
На самой «Академии» мы не зарабатываем, скорее, это хобби, которое приносит моральное удовлетворение», – сказала Рудковская в интервью журналу «Фигурист».
Про "бесплатно" вообще огонь- Парсегова, лишившаяся отца и вернувшаяся в ТШТ потому, что мать не потянула водиночку расценки ЯР, не талантливая, что ли? Вот те раз. Или талантливая у них одна Костылева, для которой все бесплатно, как мамоИро хвастает?
Бизнес окутан паутиной ООО, кто реальные заинтересованные лица, кто предоставил землю бесплатно, построил помещение бесплатно, кто приказал бандитам распугать жителей предыдущей дачи?
покажите мне тех и-ов, которые их одежу покупает.
потом, ни одному слову воровки и доносчицы верить нельзя.
1) "Около 25% спортсменов у нас занимаются бесплатно... поэтому ни о каких больших заработках речь не идет.
2) "Мы совместно с KATEE’S KIDS создали свою линию одежды под брендом «Ангелы Плющенко». У нас открылись три флагманских бутика в Подмосковье, Москве и Кемерове, где мы успешно продаем свою одежду."
будут ли скандальные переходы переманенных сборников с обещаниями «все бесплатно, включая победы на водокачках»?