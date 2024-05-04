Рудковская об академии Плющенко: «Мы с Евгением не зарабатываем на этом. Это дело души, хобби, которое приносит моральное удовлетворение»

Рудковская заявила, что считает академию Плющенко скорее хобби, а не бизнесом.

Яна Рудковская – продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и совладелица академии «Ангелы Плющенко».

«Я абсолютно уверена, что своей концепцией и идеологией мы отличаемся от всех других школ. Наш девиз: «С любовью к детям и к фигурному катанию».

Нашим талантливым детям мы предоставляем спонсорскую поддержку, которая дает им возможность не только совершенно бесплатно заниматься, но и бесплатно получать коньки, костюмы, ставить программы, брать дополнительные уроки, ездить на соревнования, сборы, снимать жилье.

Для детей из многодетных семей у нас по системе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина есть гранты, которые позволяют детям тренироваться абсолютно бесплатно.

Также мы даем возможность нашим спортсменам зарабатывать участием в наших шоу. Все эти программы поддержки являются большой редкостью для спортивной индустрии. Около 25% спортсменов у нас занимаются бесплатно по разным программам, поэтому ни о каких больших заработках речь не идет.

Академия «Ангелы Плющенко» – частная школа, которую мы содержим на свои инвестиции без поддержки от государства. Мы с Евгением два инвестора и два владельца этого бизнеса, хотя назвать этот проект бизнесом сложно, потому что, скорее, это дело души – что для Евгения, что для меня.

Только сейчас мы начали выходить в какой-то плюс за счет сдачи в аренду апартаментов, коттеджей, за счет проведения мастер-классов, сборов, за счет франшизы, которая стремительно развивается.

Мы совместно с KATEE’S KIDS создали свою линию одежды под брендом «Ангелы Плющенко». У нас открылись три флагманских бутика в Подмосковье, Москве и Кемерове, где мы успешно продаем свою одежду. Но все это, я бы сказала, помогающий бизнес.

На самой «Академии» мы не зарабатываем, скорее, это хобби, которое приносит моральное удовлетворение», – сказала Рудковская в интервью журналу «Фигурист».