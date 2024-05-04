Рудковская об академии Плющенко: «Мы с Евгением не зарабатываем на этом. Это дело души, хобби, которое приносит моральное удовлетворение»

Теги Евгений Плющенко Яна Рудковская Академия Плющенко деньги Фигурное катание

Рудковская заявила, что считает академию Плющенко скорее хобби, а не бизнесом.

Яна Рудковская – продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и совладелица академии «Ангелы Плющенко».

«Я абсолютно уверена, что своей концепцией и идеологией мы отличаемся от всех других школ. Наш девиз: «С любовью к детям и к фигурному катанию».

Нашим талантливым детям мы предоставляем спонсорскую поддержку, которая дает им возможность не только совершенно бесплатно заниматься, но и бесплатно получать коньки, костюмы, ставить программы, брать дополнительные уроки, ездить на соревнования, сборы, снимать жилье.

Для детей из многодетных семей у нас по системе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина есть гранты, которые позволяют детям тренироваться абсолютно бесплатно.

Также мы даем возможность нашим спортсменам зарабатывать участием в наших шоу. Все эти программы поддержки являются большой редкостью для спортивной индустрии. Около 25% спортсменов у нас занимаются бесплатно по разным программам, поэтому ни о каких больших заработках речь не идет.

Академия «Ангелы Плющенко» – частная школа, которую мы содержим на свои инвестиции без поддержки от государства. Мы с Евгением два инвестора и два владельца этого бизнеса, хотя назвать этот проект бизнесом сложно, потому что, скорее, это дело души – что для Евгения, что для меня.

Только сейчас мы начали выходить в какой-то плюс за счет сдачи в аренду апартаментов, коттеджей, за счет проведения мастер-классов, сборов, за счет франшизы, которая стремительно развивается.

Мы совместно с KATEE’S KIDS создали свою линию одежды под брендом «Ангелы Плющенко». У нас открылись три флагманских бутика в Подмосковье, Москве и Кемерове, где мы успешно продаем свою одежду. Но все это, я бы сказала, помогающий бизнес.

На самой «Академии» мы не зарабатываем, скорее, это хобби, которое приносит моральное удовлетворение», – сказала Рудковская в интервью журналу «Фигурист».

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Какие там расценки у этой «благотворительности»? Талантливым детям спонсоров, ахах 😂
+12
0
+12
Правильно гномыч заработал, а вы только тратите.
+11
0
+11
Контракты со спортсменами тоже во имя морального удовлетворения заключаются?
+10
0
+10
Побед и титулов у учеников нет, а удовлетворение есть. Как интересно...
Про "бесплатно" вообще огонь- Парсегова, лишившаяся отца и вернувшаяся в ТШТ потому, что мать не потянула водиночку расценки ЯР, не талантливая, что ли? Вот те раз. Или талантливая у них одна Костылева, для которой все бесплатно, как мамоИро хвастает?
+12
-2
+10
А во всех других школах, от которых вы отличаетесь своей концепцией и идеологией, девиз "С ненавистью к детям и фигурному катанию"))
+10
-1
+9
много приукрашенной лжи, мы все знаем о нравственности Рудковской и ее мужа-недотренера, "владельцев" этой академии рогов и копыт по их вылазкам в желтые страницы и за пределы прессы за последние 5 лет
Бизнес окутан паутиной ООО, кто реальные заинтересованные лица, кто предоставил землю бесплатно, построил помещение бесплатно, кто приказал бандитам распугать жителей предыдущей дачи?
+7
0
+7
Не зарабатываете? Себе в ущерб? Кого мы обманываем? Шоумены до мозга костей. При поддержке государства , Москвы построена и существует ваша Академия( слово то громкое какое), да еще и гранты на свои шоу получаете. Хоть бы уж молчали, Плющи
+4
0
+4
знаем-знаем как ты залапатываеш.
покажите мне тех и-ов, которые их одежу покупает.
потом, ни одному слову воровки и доносчицы верить нельзя.
+2
0
+2
... Л - логика:

1) "Около 25% спортсменов у нас занимаются бесплатно... поэтому ни о каких больших заработках речь не идет.

2) "Мы совместно с KATEE’S KIDS создали свою линию одежды под брендом «Ангелы Плющенко». У нас открылись три флагманских бутика в Подмосковье, Москве и Кемерове, где мы успешно продаем свою одежду."
+1
0
+1
трансферное окно открылось, АП рекламирует себя покупными статьями, обзорами и интервью на ближайшие пару недель
будут ли скандальные переходы переманенных сборников с обещаниями «все бесплатно, включая победы на водокачках»?
+1
0
+1
Если ничего не зарабатывают , то на какие средства строятся дворцы и прочее ? Если на средства из бюджета Москвы и Подмосковья , то в чем отличие от гос-ой школы ?
0
0
0
И сразу все поверили)))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий