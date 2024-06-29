Елизавета Худайбердиева высказалась о мотивации и заработках в фигурном катании.

«Большинство фигуристов могут заработать бóльшие деньги всего за месяц шоу по городам России, нежели за один полноценный соревновательный сезон… Выигрывая все турниры, естественно.

Допустим, я — серебряный призер чемпионата России, Спартакиады сильнейших, победительница двух этапов Гран-при России. 1 664 000 рублей + премии от ФФККР — столько я заработала за прошлый сезон после вычета налогов и процентов. Озвучивать сумму премий от федерации, а также заработок на шоу в России и Китае я нахожу неэтичным и нарушающим правила конфиденциальности. В сухом остатке сумма выше — призовые + зарплата, открытые данные, можете удостовериться. Ну ничего себе, Елизавета, а?

Пускай мне нужно снимать квартиру в Москве, иначе добираться придется минимум два часа, покупать на что-то еду и по возможности следить за здоровьем зубов — пломбы нынче дорогущие. Но я ведь одна, помните об этом? А кто-то уже хочет создать семью, найти своего человека и завести детей — и на это элементарно времени в сутках нет, куда там до денег? А кто уже создал? У них есть девушки, жены, родители и дети, которым нужно и хочется обеспечить счастливую жизнь в достатке, но по факту предложить мы можем только вечно уставшее состояние, четкий график соревнований и потенциальную возможность заработать на призовых с соревнований. Ситуацию с Семененко и Гуменником помните? Баллы одинаковые, а места разные :)

Достаточно сложно собрать в кучу и объяснить взрослому фигуристу, зачем ему это нужно, в первую очередь самому себе.

Честно вам скажу, возвращаться на лед после отпуска было тяжело. Тело вообще отказывалось воспринимать то, что ему нужно вспомнить, что такое нагрузка, и растолкать себя хотя бы на минимальную скорость. А мне всего лишь 21, ужас! Мой партнер (Егор Базин) — один из долгожителей сегодняшней сборной, в сентябре ему будет 29.

С легким скрипом в суставах, но ни в коем случае не на душе, мы вспомнили постановки новых танцев, и, клянусь, буквально с первой отработки под музыку все поменялось: и мотивация есть, и с чего начинать — уже понимаешь, и тело снова в форме, и длинные железяки на ногах — снова удобные тапочки. И я честно осознала: «Это мой выбор, и мой выбор — сейчас кататься.

Никакие деньги и уговоры не заставят заниматься фигурным катанием из-под палки. И пока ты кайфуешь от льда, процесса тренировок, чувства музыки, пока тебе есть что сказать зрителю и в первую очередь самому себе, ты будешь этим заниматься, несмотря на все сложности», — написала чемпионка России 2023 года в танцах на льду.