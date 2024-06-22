Глеб Гончаров о дуэте с Варварой Слуцкой: «Планируем принять участие в предстоящем сезоне. Сейчас ставим программы»

Теги сборная России танцы на льду Матч ТВ Глеб Гончаров Варвара Слуцкая Фигурное катание

Глеб Гончаров подтвердил создание танцевального дуэта с Варварой Слуцкой.

В марте распался дуэт Гончарова с Анной Румак, с которой он занял девятое место на первенстве России среди юниоров. В мае стало известно, что он пробует встать в пару со Слуцкой.

«Да, мы встали в пару, планируем принять участие в предстоящем сезоне. Сейчас ставим программы», — сообщил Гончаров. 

Варваре Слуцкой 13 лет, она дочь двукратной чемпионки мира в одиночном катании Ирины Слуцкой.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
На детях природа отдыхает

Ира хочет убедиться сама
+8
-1
+7
Ответ asusp527
Гномыч, Арина Ротенберг...Слуцкая Варвара. Кто эти люди в фк, кмкие у них достижения?..
Пока их единственное достижение в том, что они родились в нужной семье)) Ну а дальше - жизнь покажет.
+8
-1
+7
Ну мы пока её не видели, как Гномыча её не пиарили и то хлеб😝
+8
-2
+6
Ответ Kareglazaya
Пока их единственное достижение в том, что они родились в нужной семье)) Ну а дальше - жизнь покажет.
Нужные для пиара семьи, не доя фк😄
+3
-1
+2
Ответ asusp527
Гномыч, Арина Ротенберг...Слуцкая Варвара. Кто эти люди в фк, кмкие у них достижения?..
Варвара ничем не хуже Диши в ее возрасте, а Диша даже на ОИ смогла съездить.
+1
0
+1
Гномыч, Арина Ротенберг...Слуцкая Варвара. Кто эти люди в фк, кмкие у них достижения?..
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий