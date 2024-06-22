Глеб Гончаров о дуэте с Варварой Слуцкой: «Планируем принять участие в предстоящем сезоне. Сейчас ставим программы»

Глеб Гончаров подтвердил создание танцевального дуэта с Варварой Слуцкой.

В марте распался дуэт Гончарова с Анной Румак, с которой он занял девятое место на первенстве России среди юниоров. В мае стало известно, что он пробует встать в пару со Слуцкой.

«Да, мы встали в пару, планируем принять участие в предстоящем сезоне. Сейчас ставим программы», — сообщил Гончаров.

Варваре Слуцкой 13 лет, она дочь двукратной чемпионки мира в одиночном катании Ирины Слуцкой.