Загитова поставила брекеты: «Красота требует жертв. Пишите в комментариях, идет мне или нет»

Теги сборная России видео женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова сообщила, что теперь носит брекеты.

«Друзья, если вы смотрите это видео, значит вам сто процентов интересно, что во мне изменилось.

Визуально ничего, но если я улыбнусь, то вы заметите, что у меня брекеты.

Очень долго решалась на это, и как видите, решилась. Красота требует жертв.

Так что можете поздравлять меня с этим событием», — сказала олимпийская чемпионка. 

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64 комментария
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Молодец, что так внимательно прислушивается к советам👍 Считаю, что следующее видео должно быть с учебником русского языка за 5 класс, а потом «Бородино» наизусть без запинки
+95
-21
+74
Господи, до чего отвратительными стали манеры - говорить и держаться в целом - невозможно смотреть в принципе, безотносительно того, о чем говорит человек…
+67
-16
+51
Алиночка, поддай ещё больше жестикуляции и кривляния! Только хардкор!
+52
-14
+38
Как могут брекеты идти или не идти ? Это все -равно что человек с переломом ноги скажет «пишите в комментариях идет мне аппарат Илизарова или нет». Мдаааа
+44
-10
+34
Ну зачем так сильно манерничать? Кто-нибудь напишите ей, что это раздражает
+49
-19
+30
Ответ Боевой Бурят Путина
Молодец, что так внимательно прислушивается к советам👍 Считаю, что следующее видео должно быть с учебником русского языка за 5 класс, а потом «Бородино» наизусть без запинки
Слишком много хочешь - Бородино. Для начала предлагаю выучить хоть это -
"Уронили мишку на пол
Оторвали мишке лапу
Всë равно его не брошу
Потому что он хороший".
+35
-14
+21
Ответ Боевой Бурят Путина
Молодец, что так внимательно прислушивается к советам👍 Считаю, что следующее видео должно быть с учебником русского языка за 5 класс, а потом «Бородино» наизусть без запинки
Для начала Утёс, если из Лермонтова. Отличное стихотворение. И небольшое.
+27
-7
+20
Мой сосед дядя Ваня купил новые керзовые сапоги. Можете поздравить его.
+30
-11
+19
Ответ Gemma157
Ну зачем так сильно манерничать? Кто-нибудь напишите ей, что это раздражает
Пальчики трепещущие возле горла раздражают?

Ну так это её ограниченный внутренний мир наружу лезет

У неё своя аудитория из таких же пустышек, для которых пакет из ЦУМа как пропуск в бомонд
+42
-24
+18
Ответ your_aurora
А в чем виновата фигуристка, если спортс притащил сюда эту новость? Она поделилась со своей аудиторией этим, не призывала же в сми публиковать, в чем проблема?
Вы уже заколебали этой нелепой отмазкой "для своей аудитории". "Своя" аудитория - это мама, папа, муж, дети. А соцсети выкладывают всякую фигню именно для того, чтобы это могла увидеть широкая публика. И как раз ваша любимая Загитова просто жаждет, чтобы ее "гениальный контент" тиражировали как можно активнее. Иначе как она еще получит вожделенных новых подписчиков, на ботах-то далеко не уедешь.
+25
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Ответ Ксюша Каблукова
А ты видишь соревы, квады, квоты?? В любом случае спортсмена надо обсуждать. И неважно как он себя ведет. На Евро 2024 например обсуждали маску Мбаппе, драки сербов с англичанами и многое другое...И никто не плакал, наоборот, комментариев было гораздо больше...
Загитова уже не спортсменка.
Она рвётся в шоу-биз, но стала фриком, над которым все смеются. Вряд ли она мечтала о таком, но тут уже как говорится "что выросло, то выросло". Впрочем, на фриков и клоунов тоже есть спрос, На её фоне уже и Бузова кажется временами адекватно.
+20
-10
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Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
А я в гимназиях не обучался, живу в глубинке, лаптем щи хлебаю.
+16
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+10
Ох, докатились мы, товарищи, тут на спортсе...Вместо сорев, квот и квадов обсуждаем брекеты...

И не надо говорить про сежсезонье, я знаю😅
+12
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Всегда думаю: зачем нам (и даже подписчикам и фанатам звёзд!) ТАКАЯ информация? Зачем ВСЁ выставлять напоказ?
+17
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Осталось еще про каждую пломбу рассказать. А то вдруг кто не заметил, что она появилась)
+16
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Очень идёт. Теперь говоришь как с полным ртом каши.
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+6
Почему этот ЭКСКЛЮЗИВОВ не ВКонтакте?)
+9
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+5
Считаю что Спортс слишком мало уделяет внимания интимным подробностям личной жизни наших прославленных представительниц ФК. Широкая общественность желает знать что они кушают на завтрак, с какой ножки надевают туфельки, какие сны видят и т. п. Эти сведения просто необходимы для будущих биографий.шт
+12
-7
+5
Опять сенсация на спортсе) да сайт превратился окончательно в помойку
+7
-3
+4
Медиажертва
+9
-5
+4
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Мой сосед дядя Ваня купил новые керзовые сапоги. Можете поздравить его.
А видосик есть? Чтобы заценить идут они ему или нет.
+4
0
+4
А в чем виновата фигуристка, если спортс притащил сюда эту новость?
Она поделилась со своей аудиторией этим, не призывала же в сми публиковать, в чем проблема?
+14
-11
+3
Ответ Шубина
Это точно. Благодаря феерично глупым комментариям в огромных количествах.) Все негодующие утверждают, что "это неинтересно", но каждый посчитал своим долгом зайти, посмотреть видео (!), написать, как ему неинтересно про брекеты и зачемспорсэтовыкладываетведьвсемвсеравно (что уже выглядит глупо, но один раз - не фатально) и потом еще пару раз повторить! ))
Видео не смотрел ее слушать невозможно. Прочитал очередной глупый заголовок и зашел.
+3
0
+3
Ну и картина у нее на стене... как отпечаток чьего-то большого мозолистого пальца... 😂
+13
-10
+3
Ответ victoire
Ну так остальные фигуристки (и фигуристы) тоже соцсети активно ведут. Не могу даже придумать причину, по которой именно Алинины новости появляются на спортс иногда через 10-15 минут после публикации.
А подумать? ...) На спортс появляются новости, которые собирают толпы читателей и писателей, так что причина - в вас и других комментаторах. То, что не сильно интересно, - не публикуют.
+3
0
+3
Ответ Olga.t
Загитова уже не спортсменка. Она рвётся в шоу-биз, но стала фриком, над которым все смеются. Вряд ли она мечтала о таком, но тут уже как говорится "что выросло, то выросло". Впрочем, на фриков и клоунов тоже есть спрос, На её фоне уже и Бузова кажется временами адекватно.
Все познается в сравнении)
+3
-1
+2
Ответ Олег Петровв
Комментарий скрыт
15 рублей зачислены на счёт
+3
-1
+2
Ответ Оксана Иванова
Кривые зубы загитовой, удручали. Но информация о вашей 15-тилетней племяннице вообще ни к чему
Удивляют люди, у которых есть достаточно свободного времени, чтобы страдать из-за чужих ортодонтических проблем.
+4
-3
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Создается впечатление, что она сознательно провоцирует, нарываясь на соответствующую реакцию.
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0
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Ответ legat1
Да ладно, можно докапываться к ее проявлениям и талантам, но травить за внешность это уже дно. Ты как пляшущий человечек.
Не знаю, что было в удаленном комменте, но если про надутые губы и пергидрольную паклю на башке, то это называется не травить, а критиковать по делу. Ведь она собственноручно себя уродует.
+7
-6
+1
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