Загитова поставила брекеты: «Красота требует жертв. Пишите в комментариях, идет мне или нет»

Алина Загитова сообщила, что теперь носит брекеты.

«Друзья, если вы смотрите это видео, значит вам сто процентов интересно, что во мне изменилось.

Визуально ничего, но если я улыбнусь, то вы заметите, что у меня брекеты.

Очень долго решалась на это, и как видите, решилась. Красота требует жертв.

Так что можете поздравлять меня с этим событием», — сказала олимпийская чемпионка.