Загитова поставила брекеты: «Красота требует жертв. Пишите в комментариях, идет мне или нет»
Алина Загитова сообщила, что теперь носит брекеты.
«Друзья, если вы смотрите это видео, значит вам сто процентов интересно, что во мне изменилось.
Визуально ничего, но если я улыбнусь, то вы заметите, что у меня брекеты.
Очень долго решалась на это, и как видите, решилась. Красота требует жертв.
Так что можете поздравлять меня с этим событием», — сказала олимпийская чемпионка.
"Уронили мишку на пол
Оторвали мишке лапу
Всë равно его не брошу
Потому что он хороший".
Ну так это её ограниченный внутренний мир наружу лезет
У неё своя аудитория из таких же пустышек, для которых пакет из ЦУМа как пропуск в бомонд
Она рвётся в шоу-биз, но стала фриком, над которым все смеются. Вряд ли она мечтала о таком, но тут уже как говорится "что выросло, то выросло". Впрочем, на фриков и клоунов тоже есть спрос, На её фоне уже и Бузова кажется временами адекватно.
И не надо говорить про сежсезонье, я знаю😅
Она поделилась со своей аудиторией этим, не призывала же в сми публиковать, в чем проблема?