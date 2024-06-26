18-летний Андрей Кутовой приостановил спортивную карьеру

Теги сборная России мужское катание Андрей Кутовой Фигурное катание

Российский фигурист Андрей Кутовой приостановил спортивную карьеру.

Об этом он сообщил в телеграм-канале. 

«Дорогие друзья, хочу поделиться с вами новостями относительно моей спортивной карьеры.

Я мог бы расписать все, указав на причинно-следственные связи, поделившись множеством эмоций и мыслей, но начиная писать заново, я понял, что в этом нет столь важного смысла. Поэтому сразу перейду к сути.

Мною осознанно принято решение прекратить тренировочный процесс в рамках профессионального спорта на неопределенное количество времени. Решение принято не в один миг и имеет под собой веские причины, о которых я вкратце постараюсь рассказать. Я знаю, что в будущем возникло бы множество вопросов, и чтобы никто не говорил о моей жизни за меня, я решил сделать это первым.

Один из главных факторов при принятии решения – мое физическое состояние тела. Также я перестал находить смысл в ежедневном непростом труде, мое состояние стало ухудшаться. Я понимаю, что у меня присутствует потенциал, который не успел реализоваться, но на данном этапе жизни я остро нуждаюсь в реабилитации здоровья, поскольку если бы все продолжилось, как раньше, это могло бы привести меня к страшным последствиям.

Я очень счастлив, что столкнулся с медитациями и темой духовности, иначе, я уверен, все закончилось бы гораздо хуже, они, в некоем смысле, меня спасли.

Не буду говорить, что прекращаю навсегда, и вы не услышите от меня фразы, что я закончил. Когда я буду чувствовать, что это так, то я вам об этом обязательно сообщу. В любом случае я со льдом не прощаюсь, вы не раз меня увидите в ледовых шоу.

Но в предстоящем сезоне меня не будет. Я даю себе время попробовать иную жизнь и прежде всего исцелиться от проблем, которые, к счастью, я ощущаю, начинают покидать меня.

Неизвестно, к чему меня приведет жизнь, но я глубоко чувствую, что все происходило и произойдет нужным образом», – написал Кутовой. 

Андрею Кутовому 18 лет, его тренером является Дмитрий Хромин. 

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4 комментария
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Только вчера почему-то вспомнила про Андрея Кутового,--что долго его что-то не видно, не слышно, что может быть, ему уже пора во взрослые выходить в следующем сезоне... Оказывается, со здоровьем что-то было. Жаль... Но надеюсь, что всё будет хорошо, удачи ему!
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А что с Сарновским-старшим? заявление будет или тренируется уже?
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Ответ Алёна Вода
Только вчера почему-то вспомнила про Андрея Кутового,--что долго его что-то не видно, не слышно, что может быть, ему уже пора во взрослые выходить в следующем сезоне... Оказывается, со здоровьем что-то было. Жаль... Но надеюсь, что всё будет хорошо, удачи ему!
Давно надо было прекращать и не мучать себя. С ультраси у него беда, а без них смысла нет, хотя катальщик хороший.
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Исповедь
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