Кутовой о написании книги: «Сейчас из-за подготовки к ЕГЭ очень мало времени, но я стараюсь в этом плане держать дисциплину»

Фигурист Андрей Кутовой рассказал, как продвигается процесс написания книги.

– Как продвигается процесс написания книги?

– Без спешки. Сейчас из-за подготовки к ЕГЭ очень мало времени, но я стараюсь в этом плане держать дисциплину, поскольку на одном вдохновении не протянешь.

– На сколько процентов она уже готова?

– Не могу сказать, так как не знаю, каков будет окончательный объем. Сейчас в голове уже сложилась примерная картина сюжета, но замечаю за собой, что во время написания многое меняется, появляются новые важные детали, которые оказывают влияние на дальнейший сюжет. Жанр – мистический роман.

– Планируешь опубликовать ее?

– Да.

– С кем советуешься/консультируешься касательно своей работы?

– Ни с кем. Буду брать консультации уже после того, как закончу, чтобы уточнить качество письма и узнать, какие моменты следует доработать или изменить.

– Какой писатель оказал на тебя наибольшее влияние?

– Лев Николаевич (Толстой) и Федор Михайлович (Достоевский), а из зарубежных – Джек Лондон.

– Ты хотел бы добиться успеха в качестве автора?

– Мне бы хотелось, чтобы моя книга могла вдохновлять людей на новые мысли, которые поспособствуют изменению жизни к лучшему. Для меня это важнее. Хочется, чтобы людям действительно понравилось то, что я пишу, – сказал .