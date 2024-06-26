Александр Галлямов: «Счастливы те, кто в 2024-м открывают для себя «ВКонтакте». И сразу же закрывают»

Теги сборная России пары женское катание Александр Галлямов Алина Загитова Фигурное катание

Александр Галлямов назвал счастливыми новых пользователей «ВКонтакте».

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова создала сообщество о себе в VK и пообещала публиковать в нем эксклюзивный контент.

После этого она ограничила доступ к странице, попасть туда можно только по одобренной заявке.

«Счастливы те, кто в 2024-м открывают для себя «ВКонтакте». 

И сразу же закрывают», – написал Галлямов в телеграм-канале. 

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16 комментариев
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Аххааааа
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Загитова проделала стремительный путь от олимпийской чемпионки до посмешища не только среди ТВ-, но даже среди ФК-тусовки. Под аплодисменты и подначивание её активной фанбазы. Свои же в открытую троллят. Допроявлялась творческая личность
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Ответ Eva2426
Жаль, что красивую Алинку с Егором Кридом не выложили. А Галлямов как обычно... Возможно просто пытается привлечь внимание Алины..
Ну дааКоролева Кринжа АЗ На ДР Крида собралась на сельскую дискотеку
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Ответ N-fox
Умный человек проомолчал бы....
Что за подмена понятий? С каких пор ум = молчание? Вообще не понимаю этих претензий к молодежи, которая не молчит. Да классно, что не молчат, классно, что на все имеют мнение, которое взрослым кажется незрелым и далеким от общепринятого. Имеем все шансы получить свободную страну через пару десятков лет, когда затюканные совки перестанут пытаться клонировать себя в своих детях
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Ответ sniper74
Что за подмена понятий? С каких пор ум = молчание? Вообще не понимаю этих претензий к молодежи, которая не молчит. Да классно, что не молчат, классно, что на все имеют мнение, которое взрослым кажется незрелым и далеким от общепринятого. Имеем все шансы получить свободную страну через пару десятков лет, когда затюканные совки перестанут пытаться клонировать себя в своих детях
При чем тут все это??? С Алиной и так все понятно, а хайповать на ее неумном поведении - этт уподобиться Губерниеву. Вряд ли это можно назвать собственеым мнением. А по поводу "затюкагных совклв" - либо Вы в Европе давно не были, либо наоборот, слишком давно там живете, чтобы адекватно оценивать ситуацию.
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