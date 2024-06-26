Александр Галлямов: «Счастливы те, кто в 2024-м открывают для себя «ВКонтакте». И сразу же закрывают»

Александр Галлямов назвал счастливыми новых пользователей «ВКонтакте».

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова создала сообщество о себе в VK и пообещала публиковать в нем эксклюзивный контент.

После этого она ограничила доступ к странице, попасть туда можно только по одобренной заявке.

«Счастливы те, кто в 2024-м открывают для себя «ВКонтакте».

И сразу же закрывают», – написал Галлямов в телеграм-канале.