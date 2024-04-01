Александр Галлямов: «На конкурсе по придумыванию несуществующих в природе слов Алина Загитова заняла первое место, просто уточнив правила конкурса»
Александр Галлямов опубликовал шутку об Алине Загитовой.
«На конкурсе по придумыванию несуществующих в природе слов Алина Загитова заняла первое место, просто уточнив правила конкурса», – написал чемпион мира в телеграм-канале.
Выступления Алины в Казани и Челябинске были великолепные. Настоящая Богиня, просто балдëж, Дом Летающих кинжалов, Блюз--программы отпад🌟🌟🌟👑👑👑❤❤❤
И Заги тебе такой выпад не простит...