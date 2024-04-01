Александр Галлямов: «На конкурсе по придумыванию несуществующих в природе слов Алина Загитова заняла первое место, просто уточнив правила конкурса»

Теги сборная России пары женское катание Александр Галлямов Алина Загитова Фигурное катание

Александр Галлямов опубликовал шутку об Алине Загитовой.

«На конкурсе по придумыванию несуществующих в природе слов Алина Загитова заняла первое место, просто уточнив правила конкурса», – написал чемпион мира в телеграм-канале. 

Это сказала Загитова или нейросеть? Тест для сильных духом

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84 комментария
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Я тоже хочу принять учамтие в этом конкурсе. Моё слово: ГАЛЛЯМОТЬЯ.
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"Беги, дядь Мить" (с)
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Почему я не удивлена, что выложили именно эту шутейку про Загитову, а панч про "милф" Стасю и Худу пропустили
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а шутка-то где? Галлямову пора смириться, что юмор - это не его, и перестать выставлять себя в глупом свете.
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И этот решил себе популярность подкрутить на имени Алины Загитовой. Не "Орёл" Галлямыч, не орёл))
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А он оказывается еще глупее, чем я думала.
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Шутки из серии- Если больше нечем прославиться.
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Ответ Ритт
Даже фигуристы ржут над Загитовой. Хотя сам Галлямов недалеко от нее ушел по генерации трэшанины.
Ржут лошади и Ритта
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Хоть бы написал тогда без ошибок... С четырьмя строчками не справился. И спортс не лучше.
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Ну, конечно, спортс о классных выступлениях Алины в шоу Тутберидзе не напишет, и прекрасное выступление в Казани не отметит, зато какую-то ерунду, аж бегом.

Выступления Алины в Казани и Челябинске были великолепные. Настоящая Богиня, просто балдëж, Дом Летающих кинжалов, Блюз--программы отпад🌟🌟🌟👑👑👑❤❤❤
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+14
Ценность шутки в оригинальности, а здесь её нет, так что мимо, Саша.
+20
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+14
Ответ Gemma157
Это да. Ждем теперь ответ от Ильназовны. Она очень не любит когда кто-то кроме ее самой смеется над ее перлами
Загитова в отличие от таких вот умных никого не обсуждает вообще, так что можете не ждать. Это она всем интересна
+26
-13
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Ответ доброта
Шутки из серии- Если больше нечем прославиться.
Вот, вот... Хочешь славы? Скажи что-нибудь про Загитову
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Ответ Yangf
Комментарий удален модератором
Да уж, подобные неумные " шутки" чести Галлямову не делают. Вроде мужчина, а выглядит девочкой
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Саша решил привлечь к себе внимание, через проверенный способ!)
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Ну, Саша, огребешь сейчас по полной)))
И Заги тебе такой выпад не простит...
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Девиз Александра - "хотел как лучше, а получилось как всегда"
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Ответ Yangf
Комментарий удален модератором
Опять набросы беспочвенные, не надоело писать вранье под каждой статьей?
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Ох, Рэпер Галя продолжает пиариться за счет других) смешной парень ) только его стало слишком много )
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Ответ Yangf
Загитова в отличие от таких вот умных никого не обсуждает вообще, так что можете не ждать. Это она всем интересна
Гемма и Ритта сидят около дверей спортса и ждут фамилию Загитова и понеслась😂
+17
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+9
Ответ sabina_katarina
эм, а поточнее?
У причастия есть зависимое слово "природе", поэтому причастие "существующих" пишется отдельно - не существующих.
+10
-2
+8
Ответ Gemma157
Это да. Ждем теперь ответ от Ильназовны. Она очень не любит когда кто-то кроме ее самой смеется над ее перлами
Типо Женечку имеете ввиду 😁так у неё много перлов которые при случае можно высмеять , но только разница в том что Алина никогда до такого не опустится . В этом они полные противоположности
+17
-9
+8
Ответ Arzu0203
Ну, конечно, спортс о классных выступлениях Алины в шоу Тутберидзе не напишет, и прекрасное выступление в Казани не отметит, зато какую-то ерунду, аж бегом. Выступления Алины в Казани и Челябинске были великолепные. Настоящая Богиня, просто балдëж, Дом Летающих кинжалов, Блюз--программы отпад🌟🌟🌟👑👑👑❤❤❤
Так кто будет писать о Загитовой в хорошем ключе? Никто! Зачем писать статьи про её прекрасные прыжки, программы. Уплачено за другое. Вот если бы Алина упала уже бы три статьи настрочили
+20
-13
+7
Ответ Ритт
а что? номер новый был или роль новая?
А что нет? Номера новые поставлены в этом году, а " Дом летающих кинжалов " она в России первый раз исполняла, для России он новый. Можно написать про её прекрасную форму и прыжки . А то как падения озвучивать, они в первых рядах
+20
-13
+7
Ответ Ольга Долгова
А он оказывается еще глупее, чем я думала.
Трудно не согласится.
+15
-8
+7
Галлямов решил в стендап податься.
+12
-6
+6
Это типа смешно???
+18
-12
+6
Ответ Defender64
Галлямов решил в стендап податься.
Не от большого ума решил...
+15
-9
+6
Ответ Yangf
Комментарий удален модератором
Насчет задачи Вы точно угадали.
+10
-5
+5
Ответ Маргарита В Сафронова
Я тоже хочу принять учамтие в этом конкурсе. Моё слово: ГАЛЛЯМОТЬЯ.
супер пятерка вам за галлямотью)
+12
-7
+5
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