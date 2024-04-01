Александр Галлямов: «На конкурсе по придумыванию несуществующих в природе слов Алина Загитова заняла первое место, просто уточнив правила конкурса»

Александр Галлямов опубликовал шутку об Алине Загитовой.

«На конкурсе по придумыванию несуществующих в природе слов Алина Загитова заняла первое место, просто уточнив правила конкурса», – написал чемпион мира в телеграм-канале.

Это сказала Загитова или нейросеть? Тест для сильных духом