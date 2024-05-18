Галлямов поздравил Загитову с 22-летием: «Много здоровья, вкусных булок, улыбок и новых слов для их обозначения!»

Теги сборная России пары женское катание Александр Галлямов Алина Загитова Фигурное катание

Александр Галлямов поздравил Алину Загитову с днем рождения.

Сегодня олимпийской чемпионке Пхенчхана-2018 исполняется 22 года.

«Поздравляем с днем рождения единственную и неповторимую Алину Загитову.

Много здоровья, много вкусных булок, много улыбок, много новых проектов и, как следствие, много новых слов для их обозначения!

Жизнерадостная и улыбчивая Алина, мы же еще и споем, и станцуем! С днем рождения, наша ЗАЯгитова!» – написал чемпион мира в парном катании Галлямов.

43 комментария
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Когда там др Галлямова? Хочется пожелать ему побольше мозгов и, как следствие, меньше подобных проявлений 😂
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Алина, с днӗм рождения! Вот просто хочется поздравить, и пусть у тебя всӗ сложится: и учӗба, и карьера, и здоровье, и любовь, и твоя школа!
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А то что Аня поздравила Алину ещё с утра, Спортс благополучно не заметил🙄
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Ответ Olgacher
И очень неудачно, ядовито, некорректно. В сети достаточно тёплых поздравлений в адрес Загитовой.Но опубликовано именно это. Ожидаемо
Вообще не удивили ни спортс, ни Александр. Следующей новостью будет поздравление от федерации бокса.
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Ответ victoire
Саша все креативит)
И очень неудачно, ядовито, некорректно. В сети достаточно тёплых поздравлений в адрес Загитовой.Но опубликовано именно это. Ожидаемо
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Ответ Lerochka
А то что Аня поздравила Алину ещё с утра, Спортс благополучно не заметил🙄
Она уже получила очень много поздравлений! А от спортс ожидаемо!
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Алину с Днём рождения!
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Рэпер Галя снова пробивает дно своим креативом….
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Ответ Charliz
Саше спасибо за поздравление! Мне кажется, пусть он и не самый близкий друг, но точно хороший приятель Алины. И чисто по-человечески очень надежный парень. Алину еще раз с ДР. Спасибо, что ты есть)
Чисто по-человечески говорите? )
Ну, не знаю, вижу отчаянные попытки Галлямова хайпануть на самых популярных девушках русской фигурки- Алине и Саше.
И на Дикиджи ))
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Ответ Девочка с севера
Комментарий скрыт
Пожелаю вам в ДР получить " правильный стеб"
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У One and Only в т.ч. есть и право на новые слова и даже на неповторимые.)
И как же быстро растут чужие детки.
Поздравляю Алину! И себя с 8 годами боления.
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Ответ Charliz
Это говорит о том, что Алина с ними в контакте и у них хорошие отношения)))
со Спортсом?Это вряд ли...
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Ответ Gemma157
Стена в раздумиях: благодарить за поздравление или испепелить гневом за очевидный стеб..
А "стеб" в день рождения уместен? От " мужчины" в адрес молодой девушки?
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+6
Интересно, а КВ он тоже поздравил с ДР. Что написал?
+11
-5
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Среди множества красивых и искренних пожеланий, Спортс выбрал двусмысленное и неоднозначное поздравление от начинающего блогера. С Днём Рождения, Чемпионка, Алина Загитова.
+7
-3
+4
Ответ Charliz
Саше спасибо за поздравление! Мне кажется, пусть он и не самый близкий друг, но точно хороший приятель Алины. И чисто по-человечески очень надежный парень. Алину еще раз с ДР. Спасибо, что ты есть)
надежный?)
+6
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+4
Ответ Gemma157
Стена в раздумиях: благодарить за поздравление или испепелить гневом за очевидный стеб..
Да чего возмущаться, если давно всем понятно, что он сильно и часто прикладывался головой об лёд во время тренировок.
+6
-2
+4
Загистан, не парьтесь и поздравьте Алину еще раз!)

Кто то очень хочет …… в ДР Алины: вдруг она зайдет прочитает и испоганится настроение праздничное. Не поддавайтесь!
+8
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Ответ Ритт
Комментарий скрыт
Вы, наверно, и не представляете какой показатель Ваши посты.
+4
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+3
Алину с днём рождения. Здоровья, огромного счастья, и пусть ещё будет много побед в жизни, в самых разных сферах. Удачи во всём Алине! И, конечно, отличного дня рождения!
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+3
Нормальное поздравление. В меру шутливое, в меру ироничное, но в общем-то без зла и гнили. Но фанатики Загитовой во всем видят оскорбление их любимки. Нужно петь только дифирамбы ее внеземному таланту, все остальное не принимается.
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0
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Что вы щемитесь. Предположительно, Алина и Александр хорошо друг с другом общаются, поэтому такое поздравление от него допустимо в рамках их общения. И самое главное, с творческим подходом и от души, а это приятнее, чем четверостишие из интернета с первой же поисковой страницы. Тем более, Алина сама иронизирует насчёт своего словотворчества, даже мерч выпустила, так что у нее с самооценкой все окей. Тут некоторые желают получить такой же дружеский стёб в качестве поздравления на ДР- получаем, не обижаемся. И остальным на милые глупости обижаться не надо.
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С днем рождения Алина, пусть рядом всегда будут хорошие люди, а удача не покидает тебя!
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Ответ Оригинальный Ник
Вполне удачно и корректно. Нужно почаще напоминать блатной и её фанатам, кем она является и что из себя представляет
Ну вот и футболисты подтянулись
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Галлямов продолжает пробивать дно, даже в ДР никак не обойтись без подколов и просто поздравить по-человечески.
Алину с днем рождения, здоровья, счастья, успехов во всем!
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Галлямоа поздравил, ресурс косвенно присоединился к поздравлениям
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Много здоровья, много вкусных булок, --- татарский юмор для своих?
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Как время то летит...
А казалось бы только вчера немного угловатая, но напористая и целеустремленная татарская девочка восхитила весь мир своей красотой и блестящей победой на Олимпиаде.
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