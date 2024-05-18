Галлямов поздравил Загитову с 22-летием: «Много здоровья, вкусных булок, улыбок и новых слов для их обозначения!»

Александр Галлямов поздравил Алину Загитову с днем рождения.

Сегодня олимпийской чемпионке Пхенчхана-2018 исполняется 22 года.

«Поздравляем с днем рождения единственную и неповторимую Алину Загитову.

Много здоровья, много вкусных булок, много улыбок, много новых проектов и, как следствие, много новых слов для их обозначения!

Жизнерадостная и улыбчивая Алина, мы же еще и споем, и станцуем! С днем рождения, наша ЗАЯгитова!» – написал чемпион мира в парном катании Галлямов.