Галлямов поздравил Загитову с 22-летием: «Много здоровья, вкусных булок, улыбок и новых слов для их обозначения!»
Александр Галлямов поздравил Алину Загитову с днем рождения.
Сегодня олимпийской чемпионке Пхенчхана-2018 исполняется 22 года.
«Поздравляем с днем рождения единственную и неповторимую Алину Загитову.
Много здоровья, много вкусных булок, много улыбок, много новых проектов и, как следствие, много новых слов для их обозначения!
Жизнерадостная и улыбчивая Алина, мы же еще и споем, и станцуем! С днем рождения, наша ЗАЯгитова!» – написал чемпион мира в парном катании Галлямов.
Ну, не знаю, вижу отчаянные попытки Галлямова хайпануть на самых популярных девушках русской фигурки- Алине и Саше.
И на Дикиджи ))
И как же быстро растут чужие детки.
Поздравляю Алину! И себя с 8 годами боления.
Кто то очень хочет …… в ДР Алины: вдруг она зайдет прочитает и испоганится настроение праздничное. Не поддавайтесь!
Алину с днем рождения, здоровья, счастья, успехов во всем!
А казалось бы только вчера немного угловатая, но напористая и целеустремленная татарская девочка восхитила весь мир своей красотой и блестящей победой на Олимпиаде.