Савосин о Кубке Первого канала: «Загитова в роли капитана была супер, отлично. Очень хотелось выиграть для нее»

Роман Савосин вспомнил свое участие в Кубке Первого канала-2024.

Савосин выступал за команду .

«На командном собрании мы разделились на тех, кто хотел катать произвольную, и тех, кто нет. Сидели, выбирали кто хочет, кто не хочет. Я, на самом деле, не хотел катать произвольную, хотел проехать короткую…

Так у нас получилось, что сразу сказал, что произвольную поедет, дальше я обсуждал уже с Женей Семененко. В итоге мы решили, что я все-таки поеду тоже произвольную. Было интересно, потому что контент поменял под конец сезона (два тулупа и сальхов, а в сезоне катал два сальхова и тулуп).

Между собой это решали и Алине сказали уже результат. Она же не знает, кто как готов, кто какую программу может проехать. Поэтому, кто какие программы будет катать, уже решали сами.

Алина в роли капитана была супер, отлично. Очень хотелось выиграть для нее. К сожалению, не получилось даже второе место занять. В любом случае мы очень хорошо провели время. И КПК, и «Русский вызов» мне понравились, это классные идеи, такого нигде нет в мире, это здорово», – рассказал .