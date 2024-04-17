«Загитова – комфортный капитан. Она возлагала на себя большую ответственность, но с дружеской атмосферой». Горелкин о Кубке Первого канала

Теги сборная России танцы на льду женское катание Роман Савосин Алина Загитова Евгений Семененко Софья Леонтьева Даниил Горелкин Марк Кондратюк Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Даниил Горелкин оценил Алину Загитову в роли капитана на Кубке Первого канала.

Соревнования завершились в Санкт-Петербурге 3 марта. Горелкин выступил в танцах на льду с Софьей Леонтьевой.

Горелкин: Для нас это совершенно новый турнир. До того, как приняли участие, смотрели его по телевизору, с каждым годом становилось все интереснее. Были шокированы, насколько это энергозатратно. Много эмоций как отдали, так и получили. Насладились сполна.

Леонтьева: Была масштабная жеребьевка, потом с командой обсуждали, кто какой танец будет катать. Совсем немного времени на сон, утром – тренировка. Алина попросила присутствовать на общей тоже. Мы вернулись в отель, я быстро сделала макияж, поехали в ледовый. Открытие, ритм-танец поехал, короткие у пар, эстафеты.

Горелкин: Эстафеты не поняли, как проходили, все было сумбурно, быстро. Правила мы знали, а нюансы – нет. Все равно было здорово, что поучаствовали, попробовали новое. Эстафеты украшают турнир.

– Насколько понравилась Алина Загитова в роли капитана?

Горелкин: С Алиной было максимально комфортно. Мы с ней одного возраста. Она возлагала на себя большую ответственность, но делала это с дружеской атмосферой. Поддерживали друг друга, на одной волне были.

Алина – комфортный капитан. Команда была сплоченной. Ее составили в большей степени молодые и новые спортсмены, из взрослых и укоренившихся в сборной – Женя Семененко, Рома Савосин, Марк Кондратюк. Остальные – новенькие.

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25 комментариев
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Полностью согласна.
Алина отличный капитан, и к тому же имеет большой опыт.❤️ Спасибо за добрые слова в адрес Алины, а то в последнее время на нее много хейта пролилось.
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Алина мне всегда нравится в роли капитана. Импонирует ее ответственность и вовлеченность в процесс, спокойные и ровные отношения с ребятами, поддержка и взаимопонимание.
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Алина тот человек, который берётся за работу и несёт ответственность. Алина всех поддерживает, с пониманием относится к неудачам, с ней довольно весело и надёжно.
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Соглашусь с Даниилом, все правильно сказал.
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Даня неточно выразился - он с Алиной не просто одного возраста, они родились в один день.)
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У них получилась отличная команда со своей атмосферой. Люблю этот турнир
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Выступление в произвольной программе пары Леонтьева и Горелкин было просто восхитительным, и вне льда ребята очень украсили команду лучшего капитана Алины Загитовой!
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Алина замечательный капитан.
Ещё с первого КПК это было понятно.
И сейчас максимально поддержала свою самую юную команду.Выступили достойно.
Молодцы. За ними будущее ФК.
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Алина отличный капитан, ее организаторские способности было видно еще с первого кпк, умеет создавать командный дух и поддерживать свою команду.
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Ответ Света Светличная
Комментарий скрыт
Не понятен ваш комментарий. Здесь не идет речь о том, кто из капитанов лучший. В посте речь о Загитовой. И мнение высказывают фигуристы, которые были непосредственно в ее команде. А ваш комментарий из цикла - вставлю свои три копейки, т.е совсем не к месту.
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+13
С первого Кубка первого канала было очевидно , что в роли капитана Алина , как рыба в воде , она отличный организатор, мотиватор. Смотреть на Алину с командой сплошное удовольствие она вся в процессе и вовлекает всех в команде .
Ребята молодые просто большие молодцы быстро окунулись в атмосферу и сплоченно поддерживали друг друга .
Успехов в спорте Софье и Даниилу.
Они командные игроки . Молодцы.
+30
-18
+12
Ответ vadim235
Алина тот человек, который берётся за работу и несёт ответственность. Алина всех поддерживает, с пониманием относится к неудачам, с ней довольно весело и надёжно.
Хорошо подметили, что весело и надёжно. Замечательная дружеская атмосфера была в команде.
Поддерживали одинаково всех, откатавших замечательно и тех, у кого на этот раз не всё получилось.
Очень понравилось такое отношение команды и капитана.
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Алина понимает, что все волнуются и она поддерживает ребят всегда
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Без сомнения, Алина всегда и во всем лучшая. Надёжная, заботливая, далеко думающая. Для нее главная задача ввести ребят в курс дела и чтобы они показали свой максимум перед миллионами зрителей. А уж кому судьи решили присудить какое-то место — это другой разговор. Вперёд, Красная Королева!
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Ответ Света Светличная
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Когда будет речь об Ане с Лизой, тогда и будете о них говорить. А сейчас речь об Алине. Или вы совсем не читали сам текст. Везде вставляете свое Я, совсем не зная даже о чем речь
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Ответ Света Светличная
Комментарий скрыт
Разница в один балл с молодой командой - это не проигрыш, да еще и учитывая, как Траньков подыгрывал Лизе. Опять не смотрели сам КПК, а комменты пишете "по слухам". Грош цена таким комментам, или вам лишь бы отметиться негативом в сторону Алины?
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+10
Ответ Света Светличная
Комментарий скрыт
Да угомонитесь же. Здесь не выбирают лучшего капитана. А речь конкретно о деловых качествах Загитовой. А Ане пойте свои дифирамбы в ее теме. Заберите свои "три копейки" и оставьте Загитову в покое. Ее вам никто не навязывает и, кстати, мнение об Ане не спрашивают.
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Ответ Света Светличная
Комментарий скрыт
В эмоциональности Аня Алине проиграет всегда.
Яркий спектр соревновательных программ у Алины в отличии от дамы одного образа.
100%-ная вовлечённость Алины в прокат каждого спортсмена своей команды и бурная поддерживающая реакция при встрече вне зависимости от качества проката.
И даже попытка подражать Алине и считать обороты была ошибкой.
Повтор всегда хуже оригинала.
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Алина уже не раз доказала, что она лидер и очень ответственно подходит к каждому делу, а в качестве капитана ей нет равных , она лучшая, умеет и организовать и настроить и поддержать, просто супер!
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