«Загитова – комфортный капитан. Она возлагала на себя большую ответственность, но с дружеской атмосферой». Горелкин о Кубке Первого канала

Даниил Горелкин оценил Алину Загитову в роли капитана на Кубке Первого канала.

Соревнования завершились в Санкт-Петербурге 3 марта. Горелкин выступил в танцах на льду с Софьей Леонтьевой.

Горелкин: Для нас это совершенно новый турнир. До того, как приняли участие, смотрели его по телевизору, с каждым годом становилось все интереснее. Были шокированы, насколько это энергозатратно. Много эмоций как отдали, так и получили. Насладились сполна.

Леонтьева: Была масштабная жеребьевка, потом с командой обсуждали, кто какой танец будет катать. Совсем немного времени на сон, утром – тренировка. Алина попросила присутствовать на общей тоже. Мы вернулись в отель, я быстро сделала макияж, поехали в ледовый. Открытие, ритм-танец поехал, короткие у пар, эстафеты.

Горелкин: Эстафеты не поняли, как проходили, все было сумбурно, быстро. Правила мы знали, а нюансы – нет. Все равно было здорово, что поучаствовали, попробовали новое. Эстафеты украшают турнир.

– Насколько понравилась Алина Загитова в роли капитана?

Горелкин: С Алиной было максимально комфортно. Мы с ней одного возраста. Она возлагала на себя большую ответственность, но делала это с дружеской атмосферой. Поддерживали друг друга, на одной волне были.

Алина – комфортный капитан. Команда была сплоченной. Ее составили в большей степени молодые и новые спортсмены, из взрослых и укоренившихся в сборной – Женя Семененко, Рома Савосин, Марк Кондратюк. Остальные – новенькие.

Командник фигуристов все ближе к шоу и дальше от соревнований. Что удалось, а в чем провал?