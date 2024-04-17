«Загитова – комфортный капитан. Она возлагала на себя большую ответственность, но с дружеской атмосферой». Горелкин о Кубке Первого канала
Даниил Горелкин оценил Алину Загитову в роли капитана на Кубке Первого канала.
Соревнования завершились в Санкт-Петербурге 3 марта. Горелкин выступил в танцах на льду с Софьей Леонтьевой.
Горелкин: Для нас это совершенно новый турнир. До того, как приняли участие, смотрели его по телевизору, с каждым годом становилось все интереснее. Были шокированы, насколько это энергозатратно. Много эмоций как отдали, так и получили. Насладились сполна.
Леонтьева: Была масштабная жеребьевка, потом с командой обсуждали, кто какой танец будет катать. Совсем немного времени на сон, утром – тренировка. Алина попросила присутствовать на общей тоже. Мы вернулись в отель, я быстро сделала макияж, поехали в ледовый. Открытие, ритм-танец поехал, короткие у пар, эстафеты.
Горелкин: Эстафеты не поняли, как проходили, все было сумбурно, быстро. Правила мы знали, а нюансы – нет. Все равно было здорово, что поучаствовали, попробовали новое. Эстафеты украшают турнир.
– Насколько понравилась Алина Загитова в роли капитана?
Горелкин: С Алиной было максимально комфортно. Мы с ней одного возраста. Она возлагала на себя большую ответственность, но делала это с дружеской атмосферой. Поддерживали друг друга, на одной волне были.
Алина – комфортный капитан. Команда была сплоченной. Ее составили в большей степени молодые и новые спортсмены, из взрослых и укоренившихся в сборной – Женя Семененко, Рома Савосин, Марк Кондратюк. Остальные – новенькие.
Командник фигуристов все ближе к шоу и дальше от соревнований. Что удалось, а в чем провал?
Алина отличный капитан, и к тому же имеет большой опыт.❤️ Спасибо за добрые слова в адрес Алины, а то в последнее время на нее много хейта пролилось.
Ещё с первого КПК это было понятно.
И сейчас максимально поддержала свою самую юную команду.Выступили достойно.
Молодцы. За ними будущее ФК.
Ребята молодые просто большие молодцы быстро окунулись в атмосферу и сплоченно поддерживали друг друга .
Успехов в спорте Софье и Даниилу.
Они командные игроки . Молодцы.
Поддерживали одинаково всех, откатавших замечательно и тех, у кого на этот раз не всё получилось.
Очень понравилось такое отношение команды и капитана.
Яркий спектр соревновательных программ у Алины в отличии от дамы одного образа.
100%-ная вовлечённость Алины в прокат каждого спортсмена своей команды и бурная поддерживающая реакция при встрече вне зависимости от качества проката.
И даже попытка подражать Алине и считать обороты была ошибкой.
Повтор всегда хуже оригинала.