Алексей Железняков: «Если Трусова захочет вернуться в большой спорт, придется забыть о семье, и семья развалится»

Железняков считает, что Трусовой нужно выбирать между семьей и большим спортом.

17 июня фигуристы и объявили о помолвке.

«Дай Бог, чтобы у Саши и Макара все было хорошо и чтобы они родили красивых детей. Когда создается семья, женщина тратит много сил на нее. Если Саша захочет, то будет заниматься воспитанием детей, любить мужа и остальное.

Если она захочет вернуться в большой спорт, то придется забыть о семье, и семья развалится. Нужно выбирать – семья или большой спорт», – сказал хореограф.

Трусова превратила помолвку в реалити: ни дня без контента, «ставьте лайки, пишите комментарии»