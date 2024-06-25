Алексей Железняков: «Если Трусова захочет вернуться в большой спорт, придется забыть о семье, и семья развалится»

Теги сборная России мужское катание женское катание Алексей Железняков Макар Игнатов Александра Трусова Фигурное катание

Железняков считает, что Трусовой нужно выбирать между семьей и большим спортом.

17 июня фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов объявили о помолвке.

«Дай Бог, чтобы у Саши и Макара все было хорошо и чтобы они родили красивых детей. Когда создается семья, женщина тратит много сил на нее. Если Саша захочет, то будет заниматься воспитанием детей, любить мужа и остальное.

Если она захочет вернуться в большой спорт, то придется забыть о семье, и семья развалится. Нужно выбирать – семья или большой спорт», – сказал хореограф.

Трусова превратила помолвку в реалити: ни дня без контента, «ставьте лайки, пишите комментарии»

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59 комментариев
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Косторная/Куница, Синицина/Кацалапов, Саша Степанова и многие другие передают привет Железяке))
+36
-11
+25
Интересно, а сама Саша знает, что ей «нужно», а то как же она без этого Железнякова справится 😉😂
+21
-3
+18
Ответ Vendetta4111323
Откуда инфа про желание вернуться? Заявления были какие-то? Кроме шоу же ничего в планах нет, даже тренерского штаба нет
Похоже, Железняков знает больше, чем сама Саша. 🤣
+18
-1
+17
А че, слухи ходят, что Саша ребенка ждет? То многодетной матерью зовут, то уже семья распадается из-за карьеры. Че происходит? Саша реально хочет вернуться, а ее старательно выпихивают к несуществующим пока детям многочисленным?
+20
-5
+15
Ответ Бу!
А че, слухи ходят, что Саша ребенка ждет? То многодетной матерью зовут, то уже семья распадается из-за карьеры. Че происходит? Саша реально хочет вернуться, а ее старательно выпихивают к несуществующим пока детям многочисленным?
Откуда инфа про желание вернуться? Заявления были какие-то? Кроме шоу же ничего в планах нет, даже тренерского штаба нет
+19
-5
+14
Ответ Бильм@н
Косторная/Куница, Синицина/Кацалапов, Саша Степанова и многие другие передают привет Железяке))
Навка ОЧ стала после того как замуж вышла и ребенка родила
+17
-3
+14
У всех какая то навязчивая идея...)
+15
-2
+13
Ответ Vendetta4111323
Откуда инфа про желание вернуться? Заявления были какие-то? Кроме шоу же ничего в планах нет, даже тренерского штаба нет
Да вот и думаю, с чего вдруг начались разговоры про каких-то детей, с которыми невозможно карьерой заниматься?
+13
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+13
Да уж. Доброе пожелание. семьи разваливаются и в спорте, и не в спорте, если нет согласия и взаимопонимания. Если уж Александра выйдет замуж, то как -нибудь разберется, надеюсь, со своим супругом в вопросах занятости
+17
-5
+12
Саша мечтала о большой семье, пусть все исполнится!
+13
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+10
На спортсе одни фантазеры, Саша выложила три с половиной фотки в инстаграм тут уже извелись все.
+13
-4
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Когда Саша не планирует возвращаться в большой спорт, но весь бомонд и товарищ Железняков отдельно не только про это говорят на регулярной основе, но и вовсе прочат разрушение брака, которого ещё нет.

И неважно, что множество фигуристок вполне себе замужем, а некоторые даже и мамы.
+10
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+9
Да в семье то пока будет только двое небедных людей, оба спортсмены, что им помешает и дальше работать, а строить далеко идущие планы как- то нелепо, будет день и будет пища. Железняков всё- таки странный…
+10
-2
+8
Саша внесла огромный вклад в популизацию российского и мирового ФК, она вызывала огромный интерес у зрителей, спортсменов и даже тренеров еще будучи юниором и уж тем более во взрослом спорте. Вот уж кто кто, а Саша ничего больше доказывать не должна вполне может и личной жизнью заняться, была бы международка, а так зачем ей всё это надо
+11
-4
+7
С чего он взял, что она захочет вернуться? Ей незачем это делать - у неё и без соревнований всё хорошо.
А по поводу семьи и спорта - есть много примеров в разных видах спорта, когда только один из супругов спортсмен, и ничего, вполне счастливы, не развелись.
+7
0
+7
Саша и Макар ещё даже не поженились, а тут уже отбоя нет от предсказателей. Ну что за бред
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-2
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Я что-то пропустила? Саша возвращается в большой спорт?
+9
-2
+7
Пул обзвона за всех решает: жениться или выходить замуж фигуристам, возвращаться в большой спорт или нет, рожать детей или повременить и т.д. Они сами хозяева своей судьбы и будут решать как им поступать без советов со стороны "экспертов".
+7
0
+7
Мальчик-Ванга Леша Железняков?
+10
-4
+6
Странное изречение. Так-то они оба фигуристы, и понимают друг друга как никто другой. Ничего там не развалится если бы возращение состоялось. Наоборот, думаю, и стимул, и поддержка, и понимание гарантированы. Семьи разваливаются совсем по другим причинам, а не потому что кто-то захотел продолжения развития в профессиональном плане. А вообще сколько желающих чтобы Саша вернулась, даже удивительно) Оно и понятно - такая яркая спортсменка несомненно бы завела многочисленные предстоящие "узоры"
+13
-7
+6
Ответ Wiley Fox
Комментарий удален модератором
Главное, чтобы счастливой была. А толстая, или нет - да какая разница.
+6
-1
+5
Ответ Бу!
А че, слухи ходят, что Саша ребенка ждет? То многодетной матерью зовут, то уже семья распадается из-за карьеры. Че происходит? Саша реально хочет вернуться, а ее старательно выпихивают к несуществующим пока детям многочисленным?
Это же Железняков.

И меня терзают смутные сомнения, что Саше хочется вернуться. По-моему, её всё устраивает.
+6
-1
+5
Железякин никак от Саши не отстанет.
+6
-1
+5
Не развалится,у нее муж в этой же сфере,в шоу вместе будут,а сезончик бы потерпел,это при условии допуска к Олимпиаде
+4
0
+4
Ответ juliaft@yandex.ru
Ну хоть один правду сказал) А то все так глупо прикидываются, смешно.. понятно, что она не вернется, разбомбела так, что назад дороги нет) Да и серебро олимпиады для неё - огромное везение и потолок.
"Везение и потолок" - это про спортсменку, которая пять четверных прыгнула? Пусть попробует кто-то повторить. ОЧ будет еще очень много, но спортсменка с таким контентом - маловероятно. Саша - это уже легенда! Хочется тоже увидеть такой же контент от неразбомбевших бывших спортсменок, как у Саши на шоу.
+8
-4
+4
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Ну объективно соперничества эпохи ТЩК нам сейчас сильно не хватает. Мы-то вкусили азарт и то КАК интересно может быть в ФК.
Потому что ТЩК и Камила - уникальные фигуристки, которых их же тренерский штаб пытался показать чуть ли не серой массой.

И да, сейчас таких ярких личностей, способных делать при этом несколько ультра-си на программу, нет.

На последнем ЧР самыми интересными были Синицына и Фролова, у которых ультра-си даже близко нет, но хотя бы на программы смотреть приятно.
+6
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Никто никуда не вернётся, зачем поднимать эту тему? Кто будет ультра си прыгать в таком возрасте? Уже готов следующий конвеер.
+9
-5
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Лучшие пожелания от Волосажар Транькова
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Есть более серьезная проблема.
Макар пока действующий спортсмен.
И к примеру, перед Спартакидой вместо тренировок, Макар сопровождал Сашу на произволку в Хрустальном. Фото все видели.
Выступил он на соревновании ожидаемо не блестяще.
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Какой спорт, какие дети?
Не торопите события. Билеты на новое шоу «Золушка в стране фей» с новоиспеченной супружеской четой в главных ролях уже в розыгрыше в (запрещенной к упоминанию) соц сети. Угадайте Жилиных, или кого там, в роли зайцев (дожили) и билеты ваши.
Правда, Макарушка почему-то в сапогах из шоу про войну, а не про принца. Упс.
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