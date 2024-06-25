Алексей Железняков: «Если Трусова захочет вернуться в большой спорт, придется забыть о семье, и семья развалится»
Железняков считает, что Трусовой нужно выбирать между семьей и большим спортом.
17 июня фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов объявили о помолвке.
«Дай Бог, чтобы у Саши и Макара все было хорошо и чтобы они родили красивых детей. Когда создается семья, женщина тратит много сил на нее. Если Саша захочет, то будет заниматься воспитанием детей, любить мужа и остальное.
Если она захочет вернуться в большой спорт, то придется забыть о семье, и семья развалится. Нужно выбирать – семья или большой спорт», – сказал хореограф.
Трусова превратила помолвку в реалити: ни дня без контента, «ставьте лайки, пишите комментарии»
И неважно, что множество фигуристок вполне себе замужем, а некоторые даже и мамы.
А по поводу семьи и спорта - есть много примеров в разных видах спорта, когда только один из супругов спортсмен, и ничего, вполне счастливы, не развелись.
И меня терзают смутные сомнения, что Саше хочется вернуться. По-моему, её всё устраивает.
И да, сейчас таких ярких личностей, способных делать при этом несколько ультра-си на программу, нет.
На последнем ЧР самыми интересными были Синицына и Фролова, у которых ультра-си даже близко нет, но хотя бы на программы смотреть приятно.
Макар пока действующий спортсмен.
И к примеру, перед Спартакидой вместо тренировок, Макар сопровождал Сашу на произволку в Хрустальном. Фото все видели.
Выступил он на соревновании ожидаемо не блестяще.
Не торопите события. Билеты на новое шоу «Золушка в стране фей» с новоиспеченной супружеской четой в главных ролях уже в розыгрыше в (запрещенной к упоминанию) соц сети. Угадайте Жилиных, или кого там, в роли зайцев (дожили) и билеты ваши.
Правда, Макарушка почему-то в сапогах из шоу про войну, а не про принца. Упс.