Галлямов вошел в число лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга

Теги сборная России пары Матч ТВ Александр Галлямов Фигурное катание

Александр Галлямов вошел в число лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга в 2024 года.

Чествование лучших выпускников прошло в понедельник, Галлямов на церемонии представлял Национальный государственный университет физической культуры и спорта им. Лесгафта.

«Во‑первых, хотел бы поблагодарить руководство университета за признание моих скромных заслуг. Это очень большая честь и большая ответственность.

Находиться среди лучших студентов Санкт‑Петербурга напоминает эмоции участия в самом престижном спортивном турнире. Немного волновался, потому что Насти [Мишиной] не было рядом, но думаю, что в следующем году у нее будет такая же возможность.

Родители пришли поддержать, их заслуга в этой награде не меньшая, чем моя.

За последний год моя активность в социальной и медийной сферах заметно повысилась. По возможности мы анализируем деятельность спортсменов во время и после окончания карьеры.

Мне много над чем надо работать и развиваться. Нехватка знаний ощущается, и есть желание эту нехватку ликвидировать. Думаю, что надо идти в магистратуру, — сказал чемпион мира. 

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29 комментариев
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Как учится большинство спортсменов, давно известно.
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Ответ Дружба11
Алина диплом на отлично и Саша в числе лучших выпускников, а потом как заговорят, как напишут письма на деревню дедушке-так и перекрестишься,что не в медицинском или не на фармацевтов учились.
Ну, письмо дедушке Баху - это шедевр по сравнению с крылатыми безызбежными фразами
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Поздравляю Сашу!
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Алина диплом на отлично и Саша в числе лучших выпускников, а потом как заговорят, как напишут письма на деревню дедушке-так и перекрестишься,что не в медицинском или не на фармацевтов учились.
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Не верю. Раз не пишет про аплодисменты, не такой уж и лучший) А если серьёзно, пусть образование пойдет на пользу и пригодится в жизни. Молодец что поблагодарил за признание.
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Как мило он вспомнил о Насте))
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Поздравляю.
Приятные у Александра родители.
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В магистратуру - только в Лютецию. Сорбонна ждет своих героев.
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Ответ Katerina Sunny
Как учится большинство спортсменов, давно известно.
ну, это их "кухня", но представляю, что чувствуют сотни других нормальных студентов СПб, если видят КТО их обскакал на финише...
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Ахахаха! Ну, с защищением Галляма!
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Не зря старался
Безответный роман в письмах
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до чего же талантливые ребята эти спортсмены. испытываешь гордость за образование в СПб.

"Нехватка знаний ощущается, и есть желание эту нехватку ликвидировать. Думаю, что надо идти в магистратуру" - просто красавец.
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В магистратуру за красным дипломом на халяву чего б и не "сходить". Вся сборная уже красно-дипломные магистры.
+8
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Ответ Н.Ф.
А Козловский где? Они же одногодки.
Он уже в 2021 году получил.
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Ответ Katerina Sunny
Как учится большинство спортсменов, давно известно.
В Лесгафта все так учатся, для этого вуз и нужен.
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Ответ Katerina Sunny
Он уже в 2021 году получил.
Дмитрий, наверное уже магистратуру заканчивает?
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А Козловский где? Они же одногодки.
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А какой ВУЗ он окончил?
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Ай да Саша, ай да молодец! Поздравляю!
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Ответ Девушка Безимени
Не зря старался Безответный роман в письмах
может, у него факультатив такой?)
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Трудолюбие,безупречная посещаемость,тяга к науке,активное ежедневное участие в жизни ВУЗа,прилежное отношение к предметам - вот залог успеха студента Галлямова.
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Очередной рубеж "взятный" великим спортсменом. Однако...
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Ответ Katerina Sunny
Как учится большинство спортсменов, давно известно.
Ничего вам об этом не известно. Только мифы об этом распространяете. Мой родственник из Сибири учится в университете в Питере на химическом факультете. Ехал туда за знаниями. И он в шоке: занятия студенты пропускают целыми группами, а зачёты и экзамены в основном сдают, подавая преподавателю зачётку с денежкой и сразу получают оценку. А на него смотрят, как на идиота, который хочет сам по-настоящему всё сдавать. А спортсмены может и не всегда ходят на занятия, но выработанная годами самодисциплина и ответственность, не позволяют им на халяву получать дипломы. Не знаю, как учатся представители других видов спорта, но как учатся фигуристы знаю.
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Ответ Marinaldi
Ничего вам об этом не известно. Только мифы об этом распространяете. Мой родственник из Сибири учится в университете в Питере на химическом факультете. Ехал туда за знаниями. И он в шоке: занятия студенты пропускают целыми группами, а зачёты и экзамены в основном сдают, подавая преподавателю зачётку с денежкой и сразу получают оценку. А на него смотрят, как на идиота, который хочет сам по-настоящему всё сдавать. А спортсмены может и не всегда ходят на занятия, но выработанная годами самодисциплина и ответственность, не позволяют им на халяву получать дипломы. Не знаю, как учатся представители других видов спорта, но как учатся фигуристы знаю.
Боброва рассказывала, как фигуристы учатся, это ваша простынь похожа на сочинение.
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