Александр Галлямов вошел в число лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга в 2024 года.

Чествование лучших выпускников прошло в понедельник, на церемонии представлял Национальный государственный университет физической культуры и спорта им. Лесгафта.

«Во‑первых, хотел бы поблагодарить руководство университета за признание моих скромных заслуг. Это очень большая честь и большая ответственность.

Находиться среди лучших студентов Санкт‑Петербурга напоминает эмоции участия в самом престижном спортивном турнире. Немного волновался, потому что Насти [Мишиной] не было рядом, но думаю, что в следующем году у нее будет такая же возможность.

Родители пришли поддержать, их заслуга в этой награде не меньшая, чем моя.

За последний год моя активность в социальной и медийной сферах заметно повысилась. По возможности мы анализируем деятельность спортсменов во время и после окончания карьеры.

Мне много над чем надо работать и развиваться. Нехватка знаний ощущается, и есть желание эту нехватку ликвидировать. Думаю, что надо идти в магистратуру, — сказал чемпион мира.