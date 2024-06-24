Галлямов вошел в число лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга
Александр Галлямов вошел в число лучших выпускников вузов Санкт-Петербурга в 2024 года.
Чествование лучших выпускников прошло в понедельник, Галлямов на церемонии представлял Национальный государственный университет физической культуры и спорта им. Лесгафта.
«Во‑первых, хотел бы поблагодарить руководство университета за признание моих скромных заслуг. Это очень большая честь и большая ответственность.
Находиться среди лучших студентов Санкт‑Петербурга напоминает эмоции участия в самом престижном спортивном турнире. Немного волновался, потому что Насти [Мишиной] не было рядом, но думаю, что в следующем году у нее будет такая же возможность.
Родители пришли поддержать, их заслуга в этой награде не меньшая, чем моя.
За последний год моя активность в социальной и медийной сферах заметно повысилась. По возможности мы анализируем деятельность спортсменов во время и после окончания карьеры.
Мне много над чем надо работать и развиваться. Нехватка знаний ощущается, и есть желание эту нехватку ликвидировать. Думаю, что надо идти в магистратуру, — сказал чемпион мира.
Приятные у Александра родители.
Безответный роман в письмах
"Нехватка знаний ощущается, и есть желание эту нехватку ликвидировать. Думаю, что надо идти в магистратуру" - просто красавец.