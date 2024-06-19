Александр Галлямов: «Поздравляю невероятную Алину Загитову с успешным защищением диплома. Очередной рубеж, взятный великой спортсменкой!»

Александр Галлямов поздравил Алину Загитову с защитой диплома.

Накануне Загитова сообщила, что на отлично защитила диплом в РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика».

«Поздравляю невероятную с успешным защищением диплома. Очередной рубеж, взятный великой спортсменкой!» – написал .

«Ему лучше выдать скотч вместо микрофона. И покрасить корни!» Загитова не терпит подколы и критику