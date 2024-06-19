Александр Галлямов: «Поздравляю невероятную Алину Загитову с успешным защищением диплома. Очередной рубеж, взятный великой спортсменкой!»

Теги сборная России пары Александр Галлямов Алина Загитова ахахаха Фигурное катание

Александр Галлямов поздравил Алину Загитову с защитой диплома.

Накануне Загитова сообщила, что на отлично защитила диплом в РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика».

«Поздравляю невероятную Алину с успешным защищением диплома. Очередной рубеж, взятный великой спортсменкой!» – написал Галлямов.

«Ему лучше выдать скотч вместо микрофона. И покрасить корни!» Загитова не терпит подколы и критику

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135 комментариев
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"Взятный", "защищением" - капец он её в открытую троллит
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+123
Ответ Wiley Fox
Комментарий удален модератором
Нет, вы явно не видите откровенную и довольно топорную иронию. Это лишний раз показывает, как относятся фигуристы к нелепым попыткам Загитовой стать медийной фигурой. Её глупость, косноязычие и незнание русского языка уже стали мемом не только в ТВ-тусовке, но и среди спортсменов
+107
-35
+72
Галлямов, тебя сейчас отправят по маршруту Баскова)
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"Взятный" - это от слова взятка.))
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+53
Думаю что Галлямов задается вопросом, ответ на который хотели бы узнать многие - как студентка не знающая толком русский язык, смогла поступить, учиться, и успешно получить диплом на факультете связанном с журналистикой???
И это происходит не в каком-то мухосранском институте, а в целой Академии(!) при целом Президенте (!!!) Российской Федерации. 🤦‍♂️
+72
-24
+48
Ответ Elenavasilevna
Галлямову может всё же больше заняться собственным образованием и тренировками? Не защищаю Алину, но у Саши явно что то выросло на голове , кем то себя явно возомнил.
т.е. Загитовой можно оскорблять других, даже тех кто намного старшее ее, а вот подшучивать над Алиночкой строго-настрого запрещено? Интересно.
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"Защищением, взятный"😳😳😳 Он на её языке заговорил походу😁
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Сама виновата. Хотя бы постеснялась хвастать "отличной" защитой.
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Он точно по-серьёзному это написал? И "защищением’, и" взятный"?
Если решил потроллить, то это очень жестоко, Коля Басков в таком случае маленький котенок по сравнению с этим гигантом юмора Галлямовым.
А если серьёзно, то зря народ на Бойкову нападал, она просто в теме))
+51
-14
+37
Галлямов - красавчик 😂😂😂
+53
-22
+31
Ответ ретроградный меркурий
"Взятный", "защищением" - капец он её в открытую троллит
Надо полагать, у мисс Безызбежность знатно полыхнëт, Галлямову надо зонтик приготовить. Если уж на безобидную "подтанцовку" от Баскова такая реакция была...)
+38
-7
+31
"Защищением", явно издевается
+44
-13
+31
Ответ Мэй Касахара
Галлямов, тебя сейчас отправят по маршруту Баскова)
волосы красить)))
+28
-1
+27
Ответ Black&White
Я, конечно, понимаю Галлямова с его иронией. Но он от Алины не сильно далеко ушел. Показал бы на собственном примере как надо учиться. Пока не вижу от него попыток.
В смысле?:) Он же в мае как раз диплом защитил:) И, что характерно, про лайфхаки не спрашивал в ночь перед защитой.
+37
-11
+26
Да беззыжбежно взятный, защищением диплом в один ряд.
+33
-11
+22
Производители скотча радостно потирают руки 😏
+29
-7
+22
Вот отношение к Загитовой-ведущей и ее диплому со стороны спортсменов))
Бойкова по ней еще хлеще проехалась, а уж как Аделькк глаза закатывали, когда лучшая ведущая пыталась вопрос задать… тут только смех Чайковской над Загитовой сможет конкурировать))
+53
-32
+21
Ответ Delirium
Смотри-ка, слухи о том, что футболист Галлямов туповат, похоже, совсем не слухи!
Он просто троллит "лучшую ведущую"...
+38
-17
+21
у Галлямова, судя по всему, кумир - Губер?
+33
-13
+20
Ответ Bashibuzuck
"Защищением, взятный"😳😳😳 Он на её языке заговорил походу😁
Стал самими сабими🤓
+28
-8
+20
У Алиночки скотча хватит?! С корнями-то хоть нормально?! Норм подколол багиню факапов
+41
-22
+19
Ответ Olgacher
Только вопрос, что из себя представляют эти самые спортсмены
Ну уж МГ из себя что-то да представляют. И по титулам, и по карьере, и как люди.
+31
-13
+18
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
Вы там аккуратнее, а то сгорите от восторга.
+30
-12
+18
Галлям совсем страх потерял😅
+20
-2
+18
Ответ Ирина Иванова
Это троллинг неологизмов: "защищением", "взятный" или отсылка к тезису о неграмотных/"тупых" спотсменах?
Практикуется в загиязе)
+23
-6
+17
Это троллинг неологизмов: "защищением", "взятный" или отсылка к тезису о неграмотных/"тупых" спотсменах?
+23
-6
+17
Ответ Delirium
Смотри-ка, слухи о том, что футболист Галлямов туповат, похоже, совсем не слухи!
Судя по этому посту, он совсем не туповат.
+20
-4
+16
У него там еще висит пост "Она сказала Да"))) про Мишину😆😆
+18
-2
+16
Ответ legat1
Сама виновата. Хотя бы постеснялась хвастать "отличной" защитой.
А вот ректор не постеснялся и репостнул пост Алины, тот, который в шортах )).
+40
-24
+16
Ответ АНтошка
он еще и Сашу с Макаром троллит .... Настя Мишина ,терпения тебе !
Да ладно, это было забавно:)) Уверена, что Саша с Макаром посмеются только))
+18
-3
+15
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