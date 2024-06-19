Александр Галлямов: «Поздравляю невероятную Алину Загитову с успешным защищением диплома. Очередной рубеж, взятный великой спортсменкой!»
Александр Галлямов поздравил Алину Загитову с защитой диплома.
Накануне Загитова сообщила, что на отлично защитила диплом в РАНХиГС по программе «Продюсирование и культурная политика».
«Поздравляю невероятную Алину с успешным защищением диплома. Очередной рубеж, взятный великой спортсменкой!» – написал Галлямов.
«Ему лучше выдать скотч вместо микрофона. И покрасить корни!» Загитова не терпит подколы и критику
И это происходит не в каком-то мухосранском институте, а в целой Академии(!) при целом Президенте (!!!) Российской Федерации. 🤦♂️
Если решил потроллить, то это очень жестоко, Коля Басков в таком случае маленький котенок по сравнению с этим гигантом юмора Галлямовым.
А если серьёзно, то зря народ на Бойкову нападал, она просто в теме))
Бойкова по ней еще хлеще проехалась, а уж как Аделькк глаза закатывали, когда лучшая ведущая пыталась вопрос задать… тут только смех Чайковской над Загитовой сможет конкурировать))