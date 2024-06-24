Голубева о дуэте с Муром: «Первое время мы тренировались в ресторане. Места было маловато, но потолок при подкрутках не пробивали»

Фигуристка Анастасия Голубева рассказала, как тренировалась в ресторане.

Голубева выступает за Австралию в паре с Гектором Гиотопулосом Муром. В минувшем сезоне они заняли 10-е место на чемпионате мира.

– Вы встретились (с Муром – Sports) во время пандемии. Добавляло сложностей?

– Да, первое время мы тренировались в ресторане. У нашего тренера были какие-то связи, мы нашли это помещение в Жуковском. В то время было все закрыто, а мне ведь надо учить парные элементы. В общем, азы парного катания я изучала в закрытом ресторане: задергивали шторки и работали.

Места было маловато, но потолок при подкрутках не пробивали – хоть что-то. Также мы занимались на детской площадке у дома, – рассказала Голубева.