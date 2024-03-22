Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Стеллато-Дудек и Дешам, Миура и Кихара, Хазе и Володин выступят с произвольными программами

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22 марта пары выступят с произвольными программами на ЧМ по фигурному катанию.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2024

Монреаль, Канада

Пары

Произвольная программа

Начало – 1:10 по московскому времени (в ночь на 22 марта), прямая трансляцияOkko.

Вторая разминка

5. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)

6. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)

7. Пэн Чэн – Ван Лэй (Китай)

8. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)

Третья разминка

9. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)

10. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)

11. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) 

12. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) 

Четвертая разминка

13. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

14. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)

15. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) 

16. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

Пятая разминка

17. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

18. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) 

19. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

20. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) 

После короткой программы

1. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 77,48

2. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 73,53

3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 72,88

4. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 72,10

5. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 72,02

6. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 68,01

7. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 67,64

8. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 66,12

10. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 64,44

11. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 63,35

12. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 62,86

13. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 61,64

14. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 60,18

15. Пэн Чэн – Ван Лэй (Китай) – 59,50

16. София Голиченко – Артем Даренский (Китай) – 59,34

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2024 в Монреале

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15 комментариев
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В этом году очень интересно смотреть пары, ведь пьедестал настолько может быть непредсказуемым! Что сложно делать прогнозы)))
+16
0
+16
даже пересмотрел выступления тройки и с громадным удовольствием
+7
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+6
Насте и Луке, Минерве и Никите удачного и успешного проката ПП !
+7
-1
+6
так Голиченко и Даренский Украина или Китай)))))))] Спортс, у вас редакторы есть?
+2
0
+2
ого! Это ж мой сосед. Володин. Зайду после работы, спрошу как крутанул.
+2
0
+2
Ответ kono_aa@mail.ru
так Голиченко и Даренский Украина или Китай)))))))] Спортс, у вас редакторы есть?
У них нет редакторов. Они вместо этого комментарии читателей задействуют ;) Но и их не всегда читают.
+2
0
+2
Ответ Lyudmila
А по времени выступления пар ни у кого нет ссылки? Дайте, пожалуйста! Заведу будильник на две последние разминки. Спасибо.
Прибавляйте разницу во времени +7: http://www.isuresults.com/results/season2324/wc2024/FSKXPAIRS-------------FNL-000100--_StartListwithTimes.pdf
+2
0
+2
Ответ Патриоты Нижнего
Прибавляйте разницу во времени +7: http://www.isuresults.com/results/season2324/wc2024/FSKXPAIRS-------------FNL-000100--_StartListwithTimes.pdf
Спасибо! Учитывая что у нас ещё + 2 часа к Москве, будет совсем хорошо!!
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А Ефимова с Митрофановым чего не участвуют?
+1
0
+1
Ой вей, снова ночь не спать. Удачи бабе ягодке опять!
+1
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+1
Ответ Н.Ф.
А Ефимова с Митрофановым чего не участвуют?
Алиса еще карантин не отсидела.
+1
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+1
А по времени выступления пар ни у кого нет ссылки? Дайте, пожалуйста! Заведу будильник на две последние разминки. Спасибо.
0
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За Настю, Лука, Минерву и Никиту, Рику и Рюичи
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Деанна в Канаде своего не упустит скорее всего.
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Последние две разминки не сдюжить)
Насте и Луке, Минерве и Никите, Маше и Леше удачи и всем гладкого льда!
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