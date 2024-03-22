Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Стеллато-Дудек и Дешам, Миура и Кихара, Хазе и Володин выступят с произвольными программами
22 марта пары выступят с произвольными программами на ЧМ по фигурному катанию.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2024
Монреаль, Канада
Пары
Произвольная программа
Начало – 1:10 по московскому времени (в ночь на 22 марта), прямая трансляция – Okko.
Вторая разминка
5. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)
6. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)
7. Пэн Чэн – Ван Лэй (Китай)
8. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)
Третья разминка
9. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)
10. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)
11. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)
12. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)
Четвертая разминка
13. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
14. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)
15. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
16. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
Пятая разминка
17. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
18. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
19. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
20. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
После короткой программы
1. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 77,48
2. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 73,53
3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 72,88
4. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 72,10
5. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 72,02
6. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 68,01
7. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 67,64
8. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 66,12
10. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 64,44
11. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 63,35
12. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 62,86
13. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 61,64
14. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 60,18
15. Пэн Чэн – Ван Лэй (Китай) – 59,50
16. София Голиченко – Артем Даренский (Китай) – 59,34
Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2024 в Монреале
Насте и Луке, Минерве и Никите, Маше и Леше удачи и всем гладкого льда!