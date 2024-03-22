Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Стеллато-Дудек и Дешам, Миура и Кихара, Хазе и Володин выступят с произвольными программами

22 марта пары выступят с произвольными программами на ЧМ по фигурному катанию.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2024

Монреаль, Канада

Пары

Произвольная программа

Начало – 1:10 по московскому времени (в ночь на 22 марта), прямая трансляция – Okko.

Вторая разминка

5. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)

6. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)

7. Пэн Чэн – Ван Лэй (Китай)

8. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)

Третья разминка

9. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)

10. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)

11. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США)

12. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США)

Четвертая разминка

13. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

14. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)

15. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)

16. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

Пятая разминка

17. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

18. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

19. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

20. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)

После короткой программы

1. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 77,48

2. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 73,53

3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 72,88

4. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 72,10

5. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 72,02

6. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 68,01

7. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 67,64

8. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия) – 66,12

10. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 64,44

11. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 63,35

12. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 62,86

13. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США) – 61,64

14. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 60,18

15. Пэн Чэн – Ван Лэй (Китай) – 59,50

16. София Голиченко – Артем Даренский (Китай) – 59,34

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию-2024 в Монреале