«Мы в шоке: «Ты чего не разминаешься?» А он на расслабоне. И потом такой: «Ну все, я пошел». Голубева о том, как Малинин вышел на трибуну перед прокатом

Фигуристка из Австралии рассказала забавную историю об Илье Малинине.

В прошедшем сезоне американец Малинин победил на чемпионате мира в одиночном катании.

– За Ильей Малининым удалось понаблюдать?

– Конечно! Я видела этот легендарный прокат вживую. Торопилась на арену – «там Илья катает, а я сейчас опоздаю».

Была одна забавная история. Ребята сели на трибуны, чтобы смотреть мужское одиночное и увидеть легендарного Илью. Идет вторая-третья разминка мальчиков, сидим, болтаем.

И тут на трибуны заходит… Илья. Здоровается со всеми. Садится и смотрит. Мы в шоке: «Ты чего не разминаешься? Тебе же сейчас катать программу? Чего сидишь-то?» А он на расслабоне, наблюдает за своими коллегами, аплодирует. И потом такой: «Ну все, я пошел».

А дальше мы смотрели на его прокат с открытыми ртами. И за Адамом Сяо Хим Фа с интересом наблюдали. Он же тогда сальто сделал – два очка дедакшена. А вдруг этих баллов не хватит для медали? Переживали. У парней классное катание, скольжение. Хочется показывать такой же уровень.

– Удалось пообщаться с Малининым?

– Мы все общались на банкете. Он обычный парень, ко всем относится одинаково, по-русски разговаривает. Простой, дружелюбный, хороший молодой человек, – рассказала Анастасия Голубева, которая выступает за Австралию в паре с Гектором Гиотопулосом Муром.