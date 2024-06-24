«Мы в шоке: «Ты чего не разминаешься?» А он на расслабоне. И потом такой: «Ну все, я пошел». Голубева о том, как Малинин вышел на трибуну перед прокатом

Теги сборная Франции сборная США пары мужское катание сборная Австралии Адам Сяо Хим Фа Илья Малинин Анастасия Голубева Фигурное катание

Фигуристка из Австралии рассказала забавную историю об Илье Малинине.

В прошедшем сезоне американец Малинин победил на чемпионате мира в одиночном катании.

– За Ильей Малининым удалось понаблюдать?

– Конечно! Я видела этот легендарный прокат вживую. Торопилась на арену – «там Илья катает, а я сейчас опоздаю».

Была одна забавная история. Ребята сели на трибуны, чтобы смотреть мужское одиночное и увидеть легендарного Илью. Идет вторая-третья разминка мальчиков, сидим, болтаем.

И тут на трибуны заходит… Илья. Здоровается со всеми. Садится и смотрит. Мы в шоке: «Ты чего не разминаешься? Тебе же сейчас катать программу? Чего сидишь-то?» А он на расслабоне, наблюдает за своими коллегами, аплодирует. И потом такой: «Ну все, я пошел».

А дальше мы смотрели на его прокат с открытыми ртами. И за Адамом Сяо Хим Фа с интересом наблюдали. Он же тогда сальто сделал – два очка дедакшена. А вдруг этих баллов не хватит для медали? Переживали. У парней классное катание, скольжение. Хочется показывать такой же уровень.

– Удалось пообщаться с Малининым?

– Мы все общались на банкете. Он обычный парень, ко всем относится одинаково, по-русски разговаривает. Простой, дружелюбный, хороший молодой человек, – рассказала Анастасия Голубева, которая выступает за Австралию в паре с Гектором Гиотопулосом Муром.

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2 комментария
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Малинин из тех фигуристов, кого можно разбудить ночью, а он выйдет на лед и сходу будет сигать ультра-си ;)
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