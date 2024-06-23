Мама Титовой о финале юниорского Гран-при России-2023: «Я поняла, что если Софью не оценят честно здесь, придется рассматривать вариант выступления за другую страну»

Теги Евгений Плющенко сборная России судьи женское катание переходы сборная Армении Софья Титова Фигурное катание

Мама фигуристки Софьи Титовой рассказала о причинах перехода дочери в Армению.

«Выбор пал на Армению неслучайно. Все сложилось органично, сошлось несколько факторов. Во-первых, с духовной точки зрения Армения очень близка нам. Впервые мы с мужем побывали здесь 20 лет назад, видели храмы и монастыри. Армения произвела на нас колоссальное впечатление. Для нас очень важно, что там живут верующие люди, христиане», – сказала Лидия Топорова.

Еще одним важным фактором, по словам мамы фигуристки, стало несправедливое судейство на российских соревнованиях.

«На следующих стартах (после первенства России-2023 – Sports), в финале юниорского Гран-при России-2023, Софья улучшила свои прокаты, исполнив в произвольной программе четыре элемента ультра-си, три из которых в каскадах и комбинациях. Она сделала четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, четверной сальхов в комбинации с тройным сальховом и два тройных акселя, один из которых в комбинации с двойным акселем.

Это был уникальный прокат, но оценки долго не выставляли. Трибуны гудели, и я поняла, что если ее не оценят честно здесь, нам придется рассматривать вариант выступления за другую страну. Потом все сложилось само собой», – отметила Топорова.

«Евгений Викторович тоже очень любит и глубоко уважает Армению. Все произошло неслучайно. Думаю, все сложится, как надо: популярность придет, а Софья сможет достойно представлять Республику Армения на международной арене», – добавила она.

Плющенко угрожал трансфером топ-ученицы из-за «несправедливого судейства» – и вот она уходит в Армению

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110 комментариев
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Я много раз была в Италии, видела их базилики и даже Ватикан, можно мне гражданство Италии? 😂
На счет судейства-категорически согласна с мамой Титовой! Судейство Титовой была капитально косячное- оценки бессовестно завышали -недокруты моргали, вторую оценку брали вообще с потолка, если вспомнить, как Титова катит мимо музыки и яростно машет руками даже в тихих спокойных частях.
+133
-20
+113
Титова даже в детском теле не смогла ничего выиграть в России при лояльном судействе, сейчас же, с потерей ультра-си и при международном судействе, будет получать смешные оценки. Непонятно, что за понты у ее матери, абсолютно тухлая тема
+82
-15
+67
Честно - это когда первое место, независимо от качества проката?

Стыдно за фигуристку и всю ее семью, не говоря уже о главтренере.
+85
-20
+65
Как же я рад, что такие токсичные люди отчалили из нашего ФК и я больше не буду видеть это убогое катание и вечно недовольное (запрещено цензурой) в Кике. Кучу раз писали про ее реальные недокруты на ультра-си и каскадах - так и вышло. Tull потом делал раскадровку - там еще и не все отметили. Сломали язык про ее махровый флутц - который в последние годы ей отмечали 1 из 3, причем в основном только "!" Про смену ребра на вращениях, плохое умение садиться в волчке, проблемную либелу, пародию на чинян - наконец-то ей отметили и она получила свои заслуженные первые-вторые уровни на вращениях. Зато оставили грибы в компонентах - вторая в компонентах. Ладно Садкова, Агата катали с грубыми ошибками. Но она обыграла во второй оценке на 4 балла относительно чистых Плескачеву и Рубцову, получила больше чистых Морозовой и Куликовой. И еще потом пищала недовольная, что ей мало
+63
-11
+52
Да-да. Вот только из-за того, что Софье, наконец-то отметили недокруты, мама с папой решили, что она будет представлять Армению. А, ну еще потому, что Евгений Викторович очень любит и уважает эту страну, это аргумент.. На международке, кстати, ой как любят выставлять нашим бывшим все, что они катают.
+59
-8
+51
Ну ИСУ Софью конечно же оценит по достоинству, ждем мировых рекордов.
+55
-11
+44
На что накатала свои недокрученные на полоборота четверные - то и получила.
Амбиции в полной оторванности от реальности.
+47
-6
+41
Плю просил судить честно и получил максимально честное судейство.
И не нужно втирать.
+51
-11
+40
Неудивительно, что на новом катке давеча крышу сорвало. Суммарное ЧСВ зашкаливает и короны в дверь не пролазят.
+44
-7
+37
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Там еще и мамоИро хвасталась, что Леной интересуется заокеанная страна. Неужели Куба?
Антарктида. Там на льду можно спать и с катка на каток ездить не надо.
+36
-3
+33
«Трибуны гудели..» .. Трибуны? На юниорском гран-при? 😳
..вот, собственно, все что нужно знать о семье Титовых, дальше можно не читать.
Те же зрители, вероятно, что рукоплескали всей переполненной ареной Александру Плющенко на прокате жизни в Вологде.
+34
-3
+31
Софью очень мягко оценивали весь сезон, и предъидущие тоже, не ставили ребро на лутце, часто не отмечали недокрут, в пользу спортсменки решали все ее проблемы на прыжках, а это недокруты и ребро на лутце, и компоненты ей ставили очень приличные, и даже с падениями тоже, хотя .....она хоть и достойная фигуристка, но ......связок в программе минимум, программы часто особенно с 4ми просто не катала, конек приличный, но ничего выдающегося.....и по этому компоненты ей все таки завышали, за штаб, за пиар и прочее ....так что жаловаться не на что, посмотрим чего добьеться на международке, конкуренции там мало сейчас, посмотрим.
+45
-15
+30
Вот и пусть Титова выступает за Армению! Одной проблемой в российском ФК стало меньше!
+39
-9
+30
Что она скажет, когда ей за Армению поставят еще меньше, отметив все, что стоило бы, в протоколах?
A Евгений Викторович очень любит и глубоко уважает только свой кошелек.
+34
-5
+29
Честно, это когда моргают флутцы, недокруты и ставят вторые компы при последней технике? Хорошо их прикормили на этапах тогда..
+35
-6
+29
Ответ ДИОНИС
Вообще-то, Плющенко говорил, что якобы сразу несколько топ-стран по фигурному катанию ждут переход Титовой под свой флаг! Неужели речь шла об... Армении?!
Там еще и мамоИро хвасталась, что Леной интересуется заокеанная страна. Неужели Куба?
+31
-3
+28
Осталось ещё Костылеву пристроить выступать, например, за сборную Азербайджана! И будет всё ОК!
+30
-5
+25
"четыре элемента ультра-си, три из которых в каскадах и комбинациях". А сколько из этих элементов ультра-си было докручено, мама не хочет рассказать?)
+26
-2
+24
Ответ АннаФ
Прокат действительно был уникальным. Оценки судей были непонятны.
Докручивать прыжки надо)
+34
-10
+24
У Титовой тогда были совершенно реальные недокрутищи.
+29
-5
+24
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Я много раз была в Италии, видела их базилики и даже Ватикан, можно мне гражданство Италии? 😂 На счет судейства-категорически согласна с мамой Титовой! Судейство Титовой была капитально косячное- оценки бессовестно завышали -недокруты моргали, вторую оценку брали вообще с потолка, если вспомнить, как Титова катит мимо музыки и яростно машет руками даже в тихих спокойных частях.
Насчет гражданства не знаю, но вы как минимум можете утверждать, что Италия близка вам с духовной точки зрения))
+25
-2
+23
На международных турнирах мама тоже будет сетовать на судейские оценки ? А что касается Армении, то Армения 20 лет назад и сейчас это две большие разницы.
+28
-6
+22
Ежевика опять отправила меня в черный список, не долго музыка играла) Отвечу здесь, по поводу того, что не привели цитату мамы о том, что решение о переходе семья принимала. преодолевая сопротивление тренерского штаба.
Ну тогда уж Вы точно цитату приводите. "Решение принято семьёй, вопреки ОПРЕДЕЛЕННОМУ сопротивлению тренерского штаба"))
Ну такое себе сопротивление, определённое)
Как может выглядеть не "определенное", а конкретное сопротивление данного тренерского штаба, мы увидели на примере иска к Парсеговым)
К тому же все помнят, как сразу же после ПР Плющенко заявил о том, что его ученики могут перейти кататься за другие страны.
Всё там было согласовано с тренерским штабом.
"Евгений Викторович тоже очень любит и глубоко уважает Армению"))
+25
-3
+22
Вообще-то, Плющенко говорил, что якобы сразу несколько топ-стран по фигурному катанию ждут переход Титовой под свой флаг! Неужели речь шла об... Армении?!
+26
-5
+21
Евгений Викторович не только Армению любит, но и Казахстан, Израиль, а в перспективе и другие страны, хоть они гранты и не выделяют...
+23
-4
+19
Квады, если у нее есть еще, очень скоро уйдут, а ребро на лутце и нулевая компонентность - это уже навсегда, тем более с таким тренерским штабом. Удачи.
+23
-5
+18
По моему Софья Титова уже давно ушла чисто в шоу, а Армения ей нужна чтоб оплачивала тренировки, для шоу.
+22
-4
+18
Ответ АннаФ
Лену нельзя отдавать. Не помню таких уникальных у нас в 12 лет. Которые так бы катались, вращались и прыгали. Можно как угодно относиться к матери Лены, но сама она бриллиант, которых я прежде вспомнить не могу. Даже не представляю как ее дальше развивать, когда ребенок уже сейчас идеален. Сложно будет тренерскому штабу. Надеюсь мы сможем что то еще у нее из прыжков увидеть. Может флип или тулуп. Четверные, конечно же, я имею ввиду.
А про Риту Базылюк вы тактично умолчите, не так ли?
+23
-5
+18
Ответ АннаФ
Комментарий скрыт
Мама Ира, перелогиньтесь )))
+21
-3
+18
Ох уж эти недовольные маман! Молчала бы, а теперь читайте, мама, судейство и впрямь было жутким, с такими прокатами и самые высокие компоненты, ох и больно же будет падать на МС, тем более, все и так будут знать откуда и у КОГО тренируется, там пУтриотов типа Плющенко не очень то жалуют. Успехов не желаю, а вот терпения даже очень. Вряд-ли Плющенко после турниров будет давать интервью про "неговёшек". Держитесь, мама.
+22
-5
+17
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