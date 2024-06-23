Мама Титовой о финале юниорского Гран-при России-2023: «Я поняла, что если Софью не оценят честно здесь, придется рассматривать вариант выступления за другую страну»

Мама фигуристки Софьи Титовой рассказала о причинах перехода дочери в Армению.

«Выбор пал на Армению неслучайно. Все сложилось органично, сошлось несколько факторов. Во-первых, с духовной точки зрения Армения очень близка нам. Впервые мы с мужем побывали здесь 20 лет назад, видели храмы и монастыри. Армения произвела на нас колоссальное впечатление. Для нас очень важно, что там живут верующие люди, христиане», – сказала Лидия Топорова.

Еще одним важным фактором, по словам мамы фигуристки, стало несправедливое судейство на российских соревнованиях.

«На следующих стартах (после первенства России-2023 – Sports), в финале юниорского Гран-при России-2023, Софья улучшила свои прокаты, исполнив в произвольной программе четыре элемента ультра-си, три из которых в каскадах и комбинациях. Она сделала четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, четверной сальхов в комбинации с тройным сальховом и два тройных акселя, один из которых в комбинации с двойным акселем.

Это был уникальный прокат, но оценки долго не выставляли. Трибуны гудели, и я поняла, что если ее не оценят честно здесь, нам придется рассматривать вариант выступления за другую страну. Потом все сложилось само собой», – отметила Топорова.

«Евгений Викторович тоже очень любит и глубоко уважает Армению. Все произошло неслучайно. Думаю, все сложится, как надо: популярность придет, а сможет достойно представлять Республику Армения на международной арене», – добавила она.

Плющенко угрожал трансфером топ-ученицы из-за «несправедливого судейства» – и вот она уходит в Армению