Мама Титовой о финале юниорского Гран-при России-2023: «Я поняла, что если Софью не оценят честно здесь, придется рассматривать вариант выступления за другую страну»
Мама фигуристки Софьи Титовой рассказала о причинах перехода дочери в Армению.
«Выбор пал на Армению неслучайно. Все сложилось органично, сошлось несколько факторов. Во-первых, с духовной точки зрения Армения очень близка нам. Впервые мы с мужем побывали здесь 20 лет назад, видели храмы и монастыри. Армения произвела на нас колоссальное впечатление. Для нас очень важно, что там живут верующие люди, христиане», – сказала Лидия Топорова.
Еще одним важным фактором, по словам мамы фигуристки, стало несправедливое судейство на российских соревнованиях.
«На следующих стартах (после первенства России-2023 – Sports), в финале юниорского Гран-при России-2023, Софья улучшила свои прокаты, исполнив в произвольной программе четыре элемента ультра-си, три из которых в каскадах и комбинациях. Она сделала четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, четверной сальхов в комбинации с тройным сальховом и два тройных акселя, один из которых в комбинации с двойным акселем.
Это был уникальный прокат, но оценки долго не выставляли. Трибуны гудели, и я поняла, что если ее не оценят честно здесь, нам придется рассматривать вариант выступления за другую страну. Потом все сложилось само собой», – отметила Топорова.
«Евгений Викторович тоже очень любит и глубоко уважает Армению. Все произошло неслучайно. Думаю, все сложится, как надо: популярность придет, а Софья сможет достойно представлять Республику Армения на международной арене», – добавила она.
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На счет судейства-категорически согласна с мамой Титовой! Судейство Титовой была капитально косячное- оценки бессовестно завышали -недокруты моргали, вторую оценку брали вообще с потолка, если вспомнить, как Титова катит мимо музыки и яростно машет руками даже в тихих спокойных частях.
Стыдно за фигуристку и всю ее семью, не говоря уже о главтренере.
Амбиции в полной оторванности от реальности.
И не нужно втирать.
..вот, собственно, все что нужно знать о семье Титовых, дальше можно не читать.
Те же зрители, вероятно, что рукоплескали всей переполненной ареной Александру Плющенко на прокате жизни в Вологде.
A Евгений Викторович очень любит и глубоко уважает только свой кошелек.
Ну тогда уж Вы точно цитату приводите. "Решение принято семьёй, вопреки ОПРЕДЕЛЕННОМУ сопротивлению тренерского штаба"))
Ну такое себе сопротивление, определённое)
Как может выглядеть не "определенное", а конкретное сопротивление данного тренерского штаба, мы увидели на примере иска к Парсеговым)
К тому же все помнят, как сразу же после ПР Плющенко заявил о том, что его ученики могут перейти кататься за другие страны.
Всё там было согласовано с тренерским штабом.
"Евгений Викторович тоже очень любит и глубоко уважает Армению"))