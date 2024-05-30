Железняков о переходе Титовой в Армению: «Невеликая потеря для нашего фигурного катания. Отряд не заметит потери бойца»

Алексей Железняков прокомментировал новость о переходе Софьи Титовой в Армению.

Ранее 15-летняя Титова, которая тренируется у , получила гражданство Армении. В армянской федерации заявили, что она может представлять страну на законных основаниях.

«Думаю, что смена гражданства Софьей Титовой – это невеликая потеря для нашего фигурного катания. Как говорится, отряд не заметит потери бойца», – сказал экс-хореограф группы Этери Тутберидзе.

Плющенко угрожал трансфером топ-ученицы из-за «несправедливого судейства» – и вот она уходит в Армению