Железняков о переходе Титовой в Армению: «Невеликая потеря для нашего фигурного катания. Отряд не заметит потери бойца»

Теги Евгений Плющенко женское катание Алексей Железняков сборная Армении Софья Титова Фигурное катание

Алексей Железняков прокомментировал новость о переходе Софьи Титовой в Армению.

Ранее 15-летняя Титова, которая тренируется у Евгения Плющенко, получила гражданство Армении. В армянской федерации заявили, что она может представлять страну на законных основаниях. 

«Думаю, что смена гражданства Софьей Титовой – это невеликая потеря для нашего фигурного катания. Как говорится, отряд не заметит потери бойца», – сказал экс-хореограф группы Этери Тутберидзе. 

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15 комментариев
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Желаю Соне достичь призовых мест на международных соревнованиях, чтобы такие "незаметившие" умылись и заткнулись.
Воюют с детьми, тьфу...
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Титова никакая, никому не нужная, казалось бы - игнорируйте. Но нет - взрослый дядька не упустил случая пнуть ребенка.
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Ой, и его посчитали, т.е. позвонили...
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Так это только в плюс, если Железяка кого-либо не замечает, ибо в большинстве случаев после его слов в адрес фигуристов хочется ему рот с мылом вымыть
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А промолчать никак нельзя было?
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Если Титова никому не интересно, так чего её в покое не оставить?
А уж без мнения Железяки вообще никуда, вот точно
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Взрослый мужчина обсуждает в таком ключе несовершеннолетних девочек?
Ха, а он сам вообще кто? Можно подумать без самого Железяки наше ФК опустеет
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По большому счету отряд никакую потерю не замечает. Каждые несколько лет кто-то уходит, а на его место приходят новые талантливые фигуристы, они что-то выигрывают, устанавливают рекорды. Появляются новые "знаковые" программы, которые остаются в истории, люди их пересматривают.

Только вот зачем так говорить? Это неуважение к спортсменке, ее тренерам. Ушла и ушла - это её дело и её выбор. Пусть поступает как считает нужным.
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О, уже до Железнякова дошли с мнениями о переходе никому не нужной Софьи) Чё-то про пары и танцы никого не спрашивают. Только Самоделкина с Титовой всех интересует.
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А в честь чего вообще шелезяку про это спрашивают?
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Хоть бы Железякин куда-нибудь свинтил,уж о такой потере точно никто плакать не будет
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Свинство какое-то...
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Какая - никакая, но Железняков именно о Титовой высказался. У самого дочь фигуристка, хотя бы подумал, как приятны детям такие высказывания. А Соне здоровья и удачной карьеры.
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Как не заметил потерю тебя ТШТ!
+2
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Ответ Kareglazaya
По большому счету отряд никакую потерю не замечает. Каждые несколько лет кто-то уходит, а на его место приходят новые талантливые фигуристы, они что-то выигрывают, устанавливают рекорды. Появляются новые "знаковые" программы, которые остаются в истории, люди их пересматривают. Только вот зачем так говорить? Это неуважение к спортсменке, ее тренерам. Ушла и ушла - это её дело и её выбор. Пусть поступает как считает нужным.
Спортсменка и тренеры тоже никого не уважают
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