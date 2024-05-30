Железняков о переходе Титовой в Армению: «Невеликая потеря для нашего фигурного катания. Отряд не заметит потери бойца»
Алексей Железняков прокомментировал новость о переходе Софьи Титовой в Армению.
Ранее 15-летняя Титова, которая тренируется у Евгения Плющенко, получила гражданство Армении. В армянской федерации заявили, что она может представлять страну на законных основаниях.
«Думаю, что смена гражданства Софьей Титовой – это невеликая потеря для нашего фигурного катания. Как говорится, отряд не заметит потери бойца», – сказал экс-хореограф группы Этери Тутберидзе.
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Воюют с детьми, тьфу...
А уж без мнения Железяки вообще никуда, вот точно
Ха, а он сам вообще кто? Можно подумать без самого Железяки наше ФК опустеет
Только вот зачем так говорить? Это неуважение к спортсменке, ее тренерам. Ушла и ушла - это её дело и её выбор. Пусть поступает как считает нужным.