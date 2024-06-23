Команда Тутберидзе поздравила Трусову с 20-летием: «Пускай рассветы тебя солнышком встречают! И каждый миг счастливым будет пусть всегда!»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Александра Трусова Фигурное катание

Тренерский штаб Этери Тутбериде поздравил Александру Трусову с днем рождения.

Сегодня серебряному призеру Олимпиады-2022 по фигурному катанию исполнилось 20 лет.

«От всей души тебя мы, Саша, поздравляем!

Здоровья, радости и гладкого лишь льда!

Пускай рассветы тебя солнышком встречают!

И каждый миг счастливым будет пусть всегда!» – говорится в поздравлении.

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23 комментария
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Хорошо, когда всё хорошо. Думаю Саше очень приятно получить поздравление от команды ТШТ. Пусть и дальше всё складывается самым наилучшим образом.
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Сашу с днём рождения! Успехов, радости и счастья! Береги себя и своих близких!💐
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Саша, с днём рождения, счастья, любви, успехов во всём
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Ответ aleksandramurzova
Этери всегда особенно относилась к Саше и особенно ей дорожила! Бывает такое, когда спортсмен и тренер совпали.
Не в курсе об особенном отношении Тутберидзе к Трусовой , но то что Тутберидзе тренер от бога и Трусова спортсменка от бога, факт. А тренеру конечно же нравится работать с настоящей спортсменкой.
С днем рождения Сашу.
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С днем рождения Сашу. Здоровья и счастья ей. Отличного праздничного дня!
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Минспорта России поздравили Сашу. Среди прочего, пожелали Саше "семейного благополучия")))

В министерстве следят за личной жизнью фигуристок)
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Сашу с нем рождения, счастья и успехов в семье и спорте.
Очень любим
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Александру с 20-летним Юбилеем ! Большого личного счастья , успехов во всех сферах ее жизни, исполнения самых заветных желаний !
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Ответ Peter Varfolomeyev
Понимают, что Саша их главная звезда! Новое поколение девочек пришло, а что-то близко к Саше и Ане и в помине нету.
Этери всегда особенно относилась к Саше и особенно ей дорожила! Бывает такое, когда спортсмен и тренер совпали.
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Санечку с днём рождения!!!))
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Присоединяюсь к многочисленным поздравлениям Саши с Днём рождения! Желаю Александре Счастья, Здоровья! Оставаться веселой, открытой, жизнерадостной! Радовать зрителей выступлениями в ледовых шоу и других развлекательных мероприятиях . Пусть будет все хорошо у Саши!
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И ТШТ поздравили, и Рудковская, и Плющенко. Саша очень открытый человек сразу все эмоции на лицо без тихушнечества, поэтому и отношения со всеми хорошие.
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Спросил Алису шарит ли она в придумывании стихов, и получил ответ:

У женщины всегда все хорошо,
У женщины всегда есть ясный план.
И если ты с ней споришь горячо,
Она тебе ответит просто: “Хам!”

😁
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Поздравляю Сашу с Юбилеем! Здоровья и счастья в личной жизни!
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С юбилеем самое яркое Солнышко российского ФК, Сашеньку Трусову!
Много счастья, любви, много здоровья, много работы и денег тоже, и много поддержки родных, близких, друзей, коллег, тренеров и огромной армии поклонников её таланта!
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Опять странные типа стихи, почему нормально поздравить нельзя.
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