Команда Тутберидзе поздравила Трусову с 20-летием: «Пускай рассветы тебя солнышком встречают! И каждый миг счастливым будет пусть всегда!»
Тренерский штаб Этери Тутбериде поздравил Александру Трусову с днем рождения.
Сегодня серебряному призеру Олимпиады-2022 по фигурному катанию исполнилось 20 лет.
«От всей души тебя мы, Саша, поздравляем!
Здоровья, радости и гладкого лишь льда!
Пускай рассветы тебя солнышком встречают!
И каждый миг счастливым будет пусть всегда!» – говорится в поздравлении.
С днем рождения Сашу.
В министерстве следят за личной жизнью фигуристок)
Очень любим
У женщины всегда все хорошо,
У женщины всегда есть ясный план.
И если ты с ней споришь горячо,
Она тебе ответит просто: “Хам!”
😁
Много счастья, любви, много здоровья, много работы и денег тоже, и много поддержки родных, близких, друзей, коллег, тренеров и огромной армии поклонников её таланта!