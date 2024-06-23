Команда Тутберидзе поздравила Трусову с 20-летием: «Пускай рассветы тебя солнышком встречают! И каждый миг счастливым будет пусть всегда!»

Тренерский штаб Этери Тутбериде поздравил Александру Трусову с днем рождения.

Сегодня серебряному призеру Олимпиады-2022 по фигурному катанию исполнилось 20 лет.

«От всей души тебя мы, Саша, поздравляем!

Здоровья, радости и гладкого лишь льда!

Пускай рассветы тебя солнышком встречают!

И каждый миг счастливым будет пусть всегда!» – говорится в поздравлении.