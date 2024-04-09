Трусова о шоу Тутберидзе в Санкт-Петербурге: «Вас ждет два сюрприза. Надеюсь, что вам понравится»

Александра Трусова рассказала, что болельщиков ждут сюрпризы на шоу Тутберидзе.

Сегодня в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге пройдет ледовое шоу команды .

«Всем привет. Я нахожусь уже в «Юбилейном», и у нас идут репетиции. Вас ждет два сюрприза. Я надеюсь, что вам понравится, и вы получите огромное удовольствие», – сказала Трусова в своем телеграм-канале.

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