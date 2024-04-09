Трусова о шоу Тутберидзе в Санкт-Петербурге: «Вас ждет два сюрприза. Надеюсь, что вам понравится»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Александра Трусова рассказала, что болельщиков ждут сюрпризы на шоу Тутберидзе.

Сегодня в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге пройдет ледовое шоу команды Этери Тутберидзе.

«Всем привет. Я нахожусь уже в «Юбилейном», и у нас идут репетиции. Вас ждет два сюрприза. Я надеюсь, что вам понравится, и вы получите огромное удовольствие», – сказала Трусова в своем телеграм-канале.

Трусова и Тутберидзе снова вместе: Саша заменила Валиеву в шоу – катает под рок и МакSим

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ура! Спасибо, Саша! Тот момент, когда точно знаешь, что шоу в "Юбилейном" и всё равно лезешь проверять билет. 😊☄️
Ну, с Богом! Пусть всё получится.
+11
-2
+9
Ответ Грязный лютик
Комментарий удален модератором
Но мы то знаем, что ты самый верный поклонник Саши, иначе зачем написывать на её ветках каждый день, да ещё и в первых рядах?
+9
-2
+7
Ответ Железная Леди
Странно, что на шоу ЭТ некоторые фигуристы работают зазывалами.
Подписан в телеге на Муру, Косто, Самосделочку - все зазывают и ещё как!!)))
+7
-1
+6
Ответ Аленка_76
Интересно, что за сюрпризы от Саши?)
Наверное, с Игнатовым совместный номер
+4
0
+4
Надеюсь, что сама Саша или очевидцы из числа любителей фигурного катания поделятся этим сюрпризом после увиденного.
+3
0
+3
Интересно, что за сюрпризы от Саши?)
+4
-2
+2
Будет ли кто-нибудь транслировать сегодняшнее шоу в Питере? Если есть ссылки, пожалуйста, поделитесь
+3
-1
+2
парный номер? дайте угадаю, с кем)
+2
0
+2
Ответ Железная Леди
Странно, что на шоу ЭТ некоторые фигуристы работают зазывалами.
Прописали в контракте.
+2
0
+2
Ждём сюрприза от Саши!
+4
-3
+1
Ответ Oleandra
а что только на шоу Тутберидзе нельзя зазывать, а на другие можно и нужно?
Ни разу не видела ничего у др. шоу. Есть официальная реклама и все.
+1
0
+1
Ответ Ezhevika33
Прописали в контракте.
Это похоже на правду.
+1
0
+1
Ответ Влад Миланов
Подписан в телеге на Муру, Косто, Самосделочку - все зазывают и ещё как!!)))
Ни на кого не подписана, ничей не фанат, поэтому излагаю незавтсимые суждения просто любителей ФК.. Странно,что Саша зазывает. Свои деньги прописанные за каждый выход, она все равно получит.
предполагаю, что прошлогодний не очень удачный шоу тур, вынуждает в контракте прописывать и рекламные ,зазывные выступления фигуристов.
+1
0
+1
Ответ Влад Миланов
Подписан в телеге на Муру, Косто, Самосделочку - все зазывают и ещё как!!)))
Причем тут они? разве это Тимтут? Или Спорт работает только на Тимтут?
+1
0
+1
Очень интересно)
+2
-1
+1
интриганка
+2
-1
+1
Неужели парный номер с Этери под куполом.
0
0
0
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий