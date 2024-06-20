Щербакова и Федорченко в августе проведут сбор в академии Амодио во Франции
Анна Щербакова проведет сбор в академии Флорана Амодио во Франции.
Он пройдет с 19 по 31 августа в Вожани.
Также на сборе будет присутствовать хореограф Артем Федорченко.
Анна Щербакова проведет сбор в академии Флорана Амодио во Франции.
Он пройдет с 19 по 31 августа в Вожани.
Также на сборе будет присутствовать хореограф Артем Федорченко.
На радость хейтерам - вы ведь рады, да ? )))))
Из всего этого очевидно, что мононуклеоз прошел у Ани в формате обычной ангины без каких-либо осложнений и уже через месяц, то есть максимально быстро, она вернулась к типичным для завершившего спортсмена нагрузкам. А носителями этого герпес-вируса еще с подросткового возраста является 90% населения планеты.
Гуляй, Шерлок.
https://www.youtube.com/shorts/gbw3NR0U1CM
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