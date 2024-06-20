Щербакова и Федорченко в августе проведут сбор в академии Амодио во Франции

Теги сборная России Флоран Амодио женское катание Анна Щербакова Артем Федорченко Фигурное катание

Анна Щербакова проведет сбор в академии Флорана Амодио во Франции.

Он пройдет с 19 по 31 августа в Вожани. 

Также на сборе будет присутствовать хореограф Артем Федорченко. 

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90 комментариев
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Здорово. Я рада за Аню и за Артёма. Это опыт, и общение, и вообще полезно. Иногда попадаются короткие видео в сети - как же красиво Артём катается, всегда по несколько раз пересматриваю.
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Хорошо, что Ане дали возможность восстановиться и поучаствовать в других сборах. Надеюсь, все получится. Прогресс Артема как постановщика, конечно, очень впечатляет: казалось бы, совсем недавно только начинал работать с новисами, а сейчас его уже зарубежные штабы приглашают.
+26
-6
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Аня с Артёмом давно дружат, их совместный танец в ТикТоке набрал сотни тысяч просмотров Пожелаю провести плодотворные сборы Амодио,Ане и Артему
+17
-2
+15
Ответ RusVector
Комментарий удален модератором
"Без шута и жизнь не та". Что бы делал Спортс без таких поехавших, как вы... Так вот представить себе: ведь смысл существования субьекта заключается в том, чтобы круглосуточно мониторить чужую жизнь и набрасывать на вентилятор. Как я вам сочувствую, вы б только знали) Искренне желаю вам хоть немного позитива в такой нелёгкой жизни.
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Если всё получится, то это будет интересное сотрудничество в творческом плане. Удачи Ане и Артёму.
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+14
Хорошая новость, главное, чтобы реабилитация после операции проходила успешно.
+16
-2
+14
Болельщики Трусовой уже всё обсудили и вынесли решение? Аня ждёт!
+22
-9
+13
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Да уж лучше чем как Трусова на мужиков кидаться
+18
-5
+13
Надеюсь, Аня успеет восстановиться
+16
-3
+13
Мда, "сказочные" персонажи очень оперативно прибежали на ветку Щербаковой
+18
-6
+12
Отличные новости. Рад за нашу Олимпийскую Чемпионку. Такому гостю везде рады, пусть сотрудничество будет плодотворным, а по другому у нее и быть не может. Ну и Артема скорее всего за собой подтянула, видимо дружат. Танец у них конечно классный был.
На радость хейтерам - вы ведь рады, да ? )))))
+16
-5
+11
Удачи ребятам на сборах!
+12
-2
+10
Ответ Светлана Романова
Комментарий удален пользователем
У русвектора все три
+11
-1
+10
Ответ Мурманчанин37
Мда, "сказочные" персонажи очень оперативно прибежали на ветку Щербаковой
Они её и не покидали)))) Круглосуточное дежурство)))
+13
-3
+10
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Ага! Поэтому с августа она восстановила прыжки, регулярно совершала длительные перелеты, участвовала в шоу, в том числе когда их несколько в день, вплоть до получения травмы голеностопа. Вы как из анекдота про муху, у которой отрывали лапки и говорили "ползи".
Из всего этого очевидно, что мононуклеоз прошел у Ани в формате обычной ангины без каких-либо осложнений и уже через месяц, то есть максимально быстро, она вернулась к типичным для завершившего спортсмена нагрузкам. А носителями этого герпес-вируса еще с подросткового возраста является 90% населения планеты.

Гуляй, Шерлок.
+12
-2
+10
Ответ RusVector
Комментарий удален модератором
тебе совсем плохо
+10
-1
+9
Рада за Аню, но особенно сильно за Артёма. Надеюсь, что из Артёма вырастет всемирно известный хореограф.
+12
-4
+8
Ответ RusVector
Комментарий удален модератором
Откуда вы только такой бред берете? Сами сочиняете?
+10
-2
+8
Отличная новость! Удачи Ане и Артёму!
+10
-2
+8
Здорово, что Флоран продолжает сотрудничать с российскими фигуристами.
+8
0
+8
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Сравни, как жулье тутберидзе бегает вокруг допинговой позорницы, и как демонстративно задвигают в России олимпийскую чемпионку на задворки
+15
-7
+8
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Хорошо, что вы не против. )
+10
-2
+8
Ответ RusVector
Комментарий удален модератором
а ты пробирочный значит
+8
-1
+7
Аня и Артем - это танцевальный канон ))
https://www.youtube.com/shorts/gbw3NR0U1CM
+9
-2
+7
Очень здорово, у Ани прям насыщенное лето: и Турция, и Франция. Удачных сборов, Артём вообще огромный молодец, очень вырос как постановщик
+10
-3
+7
Ответ Ольга Долгова
Это еще один тренировочный сбор, третий по счету, Те, что были заявлены на июнь и июль не отменены и состоятся, как было заявлено ранее.
Июльские сборы с участием Аны перенесены на август)
+6
0
+6
Ответ Свет19
Болельщики Трусовой сидят на своих ветках, ну там же впрочем где обычно и вы. ))
Да неужели 😂А вы тогда что здесь делаете? Веток Трусовой-Игнатовой не нашли🤣
+9
-3
+6
Ответ Свет19
Болельщики Трусовой сидят на своих ветках, ну там же впрочем где обычно и вы. ))
Ну правильно. Я сижу на ветке Щербаковой, болельщики Трусовой - именно тут же. Ветку Щербаковой они действительно считают своей )))
+7
-1
+6
Ответ Viks
Не сочиняешь? Где инфо про паспорт Щербаковой?
Хейтерам Щербаковой положено верить на слово, а доказывать обратное должны именно вы ! Не знали что ли ?
+9
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+5
Ответ Свет19
Это вы про одного, который пишет странные вещи у всех фигуристок? Так-то я тут вижу только Аниных поклонников. :)
"Так-то я тут вижу "
У вас давно проблема со зрением
+7
-2
+5
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