«От себя и от лица всех спортсменов хочу выразить огромную благодарность врачам». Щербакова поздравила медработников с профессиональным праздником
Анна Щербакова поздравила медицинских работников с профессиональным праздником.
День медработника в России отмечали 16 июня. Щербакова посетила церемонию вручения премий лучшим врачам страны.
«Хотела бы сказать пару слов. В первую очередь поздравить всех присутствующих врачей с профессиональным праздником, а также от себя и от лица всех спортсменов выразить огромную благодарность врачам.
Потому что на пути к результатам и победам, к сожалению, мы сталкивается с травмами, и врачи именно те люди, которые часто остаются за кадром, но именно они помогают нам проходить этот непростой путь и берегут наше здоровье.
Спасибо большое!» – сказала олимпийская чемпионка.
Приятная, естественная и элегантная Аня… С прошедшим профессиональным праздником всех врачей и медработников!
Умная, выдержанная, то что надо