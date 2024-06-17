«От себя и от лица всех спортсменов хочу выразить огромную благодарность врачам». Щербакова поздравила медработников с профессиональным праздником

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова поздравила медицинских работников с профессиональным праздником.

День медработника в России отмечали 16 июня. Щербакова посетила церемонию вручения премий лучшим врачам страны.

«Хотела бы сказать пару слов. В первую очередь поздравить всех присутствующих врачей с профессиональным праздником, а также от себя и от лица всех спортсменов выразить огромную благодарность врачам.

Потому что на пути к результатам и победам, к сожалению, мы сталкивается с травмами, и врачи именно те люди, которые часто остаются за кадром, но именно они помогают нам проходить этот непростой путь и берегут наше здоровье.

Спасибо большое!» – сказала олимпийская чемпионка. 

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7 комментариев
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Надеюсь, Ане они тоже как следует помогли, и мы еë увидим на льду поскорее
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Хорошие слова
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Прекрасная речь Анюта, присоединяюсь к поздравлениям!
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Замечательная речь. Собственно, вот фрагмент из эфира Первого: https://t.me/TeamShcherbakova/18319
Приятная, естественная и элегантная Аня… С прошедшим профессиональным праздником всех врачей и медработников!
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Я просто вижу Анну в будущем грамотным спортивным функционером, ничего не могу поделать)
Умная, выдержанная, то что надо
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Спортсменам есть за что благодарить врачей и Аня не исключение. Молодец !
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Прекрасные слова, присоединяюсь к поздравлениям всех причастных)
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