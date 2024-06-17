«От себя и от лица всех спортсменов хочу выразить огромную благодарность врачам». Щербакова поздравила медработников с профессиональным праздником

Анна Щербакова поздравила медицинских работников с профессиональным праздником.

День медработника в России отмечали 16 июня. Щербакова посетила церемонию вручения премий лучшим врачам страны.

«Хотела бы сказать пару слов. В первую очередь поздравить всех присутствующих врачей с профессиональным праздником, а также от себя и от лица всех спортсменов выразить огромную благодарность врачам.

Потому что на пути к результатам и победам, к сожалению, мы сталкивается с травмами, и врачи именно те люди, которые часто остаются за кадром, но именно они помогают нам проходить этот непростой путь и берегут наше здоровье.

Спасибо большое!» – сказала олимпийская чемпионка.