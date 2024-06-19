Швейцарская фигуристка Анастасия Бранденбург тренируется в центре Тутберидзе

Теги сборная России видео сборная Швейцарии женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Софья Акатьева Анастасия Бранденбург Фигурное катание

Швейцарская фигуристка Анастасия Бранденбург тренируется в центре Тутберидзе.

Бранденбург поделилась видео, на котором выходит на лед с Софьей Акатьевой.

«Угадайте, куда я приехала», – написала швейцарская спортсменка.

Бранденбург 14 лет. Она заняла шестое место на чемпионате мира среди юниоров-2024.

В профиле швейцарки на сайте ISU Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз указаны в качестве хореографов.

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53 комментария
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Ответ ретроградный меркурий
Тот очередной случай, когда болельщики реагируют гораздо быстрее т.н. журналистов. С утра уже висит эта новость в телеграм каналах. Интересно будет посмотреть, чем закончится, но пока больше оснований для скепсиса. У Шомы не пошло, а у Грассля пошло совсем не так. Анастасии придётся очень сильно изменить подход к тренировкам, вряд ли она в Швейцарии каталась с такой интенсивность и таким уровнем требовательности. Такие "голодные игры" не каждый выдержит
Она уже приезжала на стажировки в прошлом, и программы у неё от ТШТ.
+28
-4
+24
Тот очередной случай, когда болельщики реагируют гораздо быстрее т.н. журналистов. С утра уже висит эта новость в телеграм каналах.
Интересно будет посмотреть, чем закончится, но пока больше оснований для скепсиса. У Шомы не пошло, а у Грассля пошло совсем не так. Анастасии придётся очень сильно изменить подход к тренировкам, вряд ли она в Швейцарии каталась с такой интенсивность и таким уровнем требовательности. Такие "голодные игры" не каждый выдержит
+37
-16
+21
Вопрос может не по теме, но что с иском Плющенко к Парсеговой, по-моему срок суда был 17 июня, или я ошибаюсь, а может все и так рассосалось без разбирательства?
+27
-6
+21
Интересная девочка, пусть все получится)
Прошлогодние программы были хороши, 3-3 девочка скручивает легко, без недокрутов, может что-то и получится раз так долго длится сотрудничество) После этой новости о ней многие узнают и будут следить на соревнованиях, хороший пиар-ход
Соню же видеть вдвойне приятно! Ждем нашу чемпионку в следующем сезоне)
+27
-6
+21
Ответ ретроградный меркурий
Тот очередной случай, когда болельщики реагируют гораздо быстрее т.н. журналистов. С утра уже висит эта новость в телеграм каналах. Интересно будет посмотреть, чем закончится, но пока больше оснований для скепсиса. У Шомы не пошло, а у Грассля пошло совсем не так. Анастасии придётся очень сильно изменить подход к тренировкам, вряд ли она в Швейцарии каталась с такой интенсивность и таким уровнем требовательности. Такие "голодные игры" не каждый выдержит
Молодые девочки гораздо выносливее мальчиков). Ныть не будет). В любом случае, удачи!
+21
-5
+16
Ответ ретроградный меркурий
Как говорится, не путайте туризм с эмиграцией))
Насколько я понимаю, это очередная стажировка и постановка программ, а не перебазирование в Москву.
+14
0
+14
Она в прошлом сезоне 2 раза уже стажировалась, в межсезонье и перед ючм
+12
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+11
Ответ ретроградный меркурий
Тот очередной случай, когда болельщики реагируют гораздо быстрее т.н. журналистов. С утра уже висит эта новость в телеграм каналах. Интересно будет посмотреть, чем закончится, но пока больше оснований для скепсиса. У Шомы не пошло, а у Грассля пошло совсем не так. Анастасии придётся очень сильно изменить подход к тренировкам, вряд ли она в Швейцарии каталась с такой интенсивность и таким уровнем требовательности. Такие "голодные игры" не каждый выдержит
Ровно так же приезжала Кимми (правда, потом об этом «забыла»).

Это стажировка. Не переход в штаб
+12
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Знают куда ехать. Используют любую возможность. Удачи и чтобы пошло на пользу.
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+11
Ой, СуперСоник--такая стройняшка стала! Скорее всего, дела пойдут на лад!
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+10
Как приятно и радостно видеть и Сонечку. Надеюсь, полностью восстановилась.
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Сейчас ухилянты затравят девчонку в соцсетях.
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+10
Так она русская вроде, она с Прокловой была, а Хрустальный это просто стажировка за ваш счёт.
Вообще сейчас в этом клубе много новых имён, кто-то не будет у них, кто-то останется, в любом случае экспансии не избежать, так как новые площади должны работать постоянно, а не простаивать, народа много туда берут сейчас, просто вал, это экономически правильно
+10
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+8
"Бранденбургские гастроли".
С приездом, Настя! Удачи тебе в ТШТ!
+11
-4
+7
Эмоциональная и музыкальная фигуристка. Удачной стажировки и ярких программ в новом сезоне!
+11
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+7
Ежевика, не пиликай. Никто ногами не топтал.. Много чести..Это ваша У родина через день, да каждый день ерепенилась, отправляя с хрустального катка в 🇬🇪 ребят трениться.
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Ответ Док Аксель
В Россию ты приехала, Настя. Будем готовить в призёры юниорского ЧЕ и ЧМ. )))
Юниорского ЧЕ не бывает
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Ответ ретроградный меркурий
Тот очередной случай, когда болельщики реагируют гораздо быстрее т.н. журналистов. С утра уже висит эта новость в телеграм каналах. Интересно будет посмотреть, чем закончится, но пока больше оснований для скепсиса. У Шомы не пошло, а у Грассля пошло совсем не так. Анастасии придётся очень сильно изменить подход к тренировкам, вряд ли она в Швейцарии каталась с такой интенсивность и таким уровнем требовательности. Такие "голодные игры" не каждый выдержит
Возможно она на стажировке, а не совсем перешла. А даже если перешла совсем, то у нее совсем не те голодные игры, что у российских девочек. В Швейцарии достаточно выкатывать набор тройных и ты лидер своей сборной десятилетиями. Поэтому другие девочки ТШТ для Анастасии служат скорее вдохновением, чем ужасом конкуренции. Собственно, как, например, Турсынбаева или Квителашвили.
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Ответ Любитель_ФК
Вопрос может не по теме, но что с иском Плющенко к Парсеговой, по-моему срок суда был 17 июня, или я ошибаюсь, а может все и так рассосалось без разбирательства?
17 июля а не июня.
+4
0
+4
Ответ Delirium
Она уже приезжала на стажировки в прошлом, и программы у неё от ТШТ.
Как говорится, не путайте туризм с эмиграцией))
+7
-4
+3
В Россию ты приехала, Настя. Будем готовить в призёры юниорского ЧЕ и ЧМ. )))
+10
-7
+3
Надеюсь, допинг-офицеры знают её временный адрес, если что?
+5
-2
+3
Ответ ретроградный меркурий
Тот очередной случай, когда болельщики реагируют гораздо быстрее т.н. журналистов. С утра уже висит эта новость в телеграм каналах. Интересно будет посмотреть, чем закончится, но пока больше оснований для скепсиса. У Шомы не пошло, а у Грассля пошло совсем не так. Анастасии придётся очень сильно изменить подход к тренировкам, вряд ли она в Швейцарии каталась с такой интенсивность и таким уровнем требовательности. Такие "голодные игры" не каждый выдержит
Она весь прошлый сезон в ЦФК и Хрустальном консультировалась, наезжая то и дело. Ей прошлогодние программы Глейхенгауз и Тутберидзе ставили. Прогресс был ощутимый.
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Падал прошлогодний снег. Она уже второй сезон в ТШТ тренируется периодически, а вы только проснулись ...
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она, по-моему, наполовину русская
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Ответ Любитель_ФК
Вопрос может не по теме, но что с иском Плющенко к Парсеговой, по-моему срок суда был 17 июня, или я ошибаюсь, а может все и так рассосалось без разбирательства?
Яне сказали с выделенного гранта денег взять и успокоиться.
+7
-5
+2
Ага, а потом введут против нее санкции…. ну она же тренируется у русских
+3
-2
+1
Ответ Viks
Комментарий скрыт
центр Тутберидзе, чё тебе опять не нравится?
+2
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Тутберидзе нашла ещё одни ворота в большой мир
+5
-4
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Почему анастасия русские корни у неё или как
+2
-1
+1
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