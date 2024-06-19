Швейцарская фигуристка Анастасия Бранденбург тренируется в центре Тутберидзе
Швейцарская фигуристка Анастасия Бранденбург тренируется в центре Тутберидзе.
Бранденбург поделилась видео, на котором выходит на лед с Софьей Акатьевой.
«Угадайте, куда я приехала», – написала швейцарская спортсменка.
Бранденбург 14 лет. Она заняла шестое место на чемпионате мира среди юниоров-2024.
В профиле швейцарки на сайте ISU Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз указаны в качестве хореографов.
Интересно будет посмотреть, чем закончится, но пока больше оснований для скепсиса. У Шомы не пошло, а у Грассля пошло совсем не так. Анастасии придётся очень сильно изменить подход к тренировкам, вряд ли она в Швейцарии каталась с такой интенсивность и таким уровнем требовательности. Такие "голодные игры" не каждый выдержит
Прошлогодние программы были хороши, 3-3 девочка скручивает легко, без недокрутов, может что-то и получится раз так долго длится сотрудничество) После этой новости о ней многие узнают и будут следить на соревнованиях, хороший пиар-ход
Соню же видеть вдвойне приятно! Ждем нашу чемпионку в следующем сезоне)
Это стажировка. Не переход в штаб
Вообще сейчас в этом клубе много новых имён, кто-то не будет у них, кто-то останется, в любом случае экспансии не избежать, так как новые площади должны работать постоянно, а не простаивать, народа много туда берут сейчас, просто вал, это экономически правильно
С приездом, Настя! Удачи тебе в ТШТ!