Швейцарская фигуристка Анастасия Бранденбург тренируется в центре Тутберидзе.

Бранденбург поделилась видео, на котором выходит на лед с Софьей Акатьевой.

«Угадайте, куда я приехала», – написала швейцарская спортсменка.

Бранденбург 14 лет. Она заняла шестое место на чемпионате мира среди юниоров-2024.

В профиле швейцарки на сайте ISU Этери Тутберидзе и указаны в качестве хореографов.