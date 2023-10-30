«С Днем тренера!❤️» Акатьева поздравила штаб Тутберидзе
Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева поздравила штаб Этери Тутберидзе с Днем тренера
Профессиональный праздник отмечается 30 октября.
«С Днем тренера!❤️» – написала фигуристка в сторис, выложив фото с Тутберидзе, Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом.
Всех российских тренеров с профессиональным праздником! Огромного вам всем здоровья, терпения, мудрости, спортивных успехов и ярких побед учеников! Надеемся и верим в то, что настанет день, когда вы вновь будете тренировать нашу олимпийскую сборную.
Пусть ваши спортсмены будут счастливы от своих достижений, а вместе с ними и ВЫ - господа ТРЕНЕРЫ!