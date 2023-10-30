«С Днем тренера!❤️» Акатьева поздравила штаб Тутберидзе

Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева поздравила штаб Этери Тутберидзе с Днем тренера

Профессиональный праздник отмечается 30 октября.

«С Днем тренера!❤️» – написала фигуристка в сторис, выложив фото с Тутберидзе, Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом.