«С Днем тренера!❤️» Акатьева поздравила штаб Тутберидзе

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Сергей Дудаков Софья Акатьева Фигурное катание

Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева поздравила штаб Этери Тутберидзе с Днем тренера

Профессиональный праздник отмечается 30 октября.

«С Днем тренера!❤️» – написала фигуристка в сторис, выложив фото с Тутберидзе, Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом.

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11 комментариев

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B.Jones
Супер Соник. Без вопросов 😁
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Белла
Соне здоровья
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IrinaPetrovna
Присоединяюсь к поздравлениям Сони.
Всех российских тренеров с профессиональным праздником! Огромного вам всем здоровья, терпения, мудрости, спортивных успехов и ярких побед учеников! Надеемся и верим в то, что настанет день, когда вы вновь будете тренировать нашу олимпийскую сборную.
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Lapo Elkann
Хорошее фото. С днем тренера !
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ДИОНИС
Ответ Black&White
Видимо, Щербакова и Валиева не хотят поздравить Этери с Днем Тренера?))))) Молодец Соня, держит планку.
А вы не хотите ли поздравить с этим праздником своего Гения? Или совсем забыли про него?
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ДИОНИС
Поздравляю весь Тренерский Штаб Тутберидзе с Днём Тренера!
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Татьяна Семёновна
Сонечка молодец, что поздравила своих тренеров с профессиональным праздником! Присоединяюсь к Софье и от всей души желаю всем, кто связал свою жизнь с этим нелегким трудом, крепкого здоровья, терпения, терпения и ещё раз терпения! И успехов! Рекордов, пьедесталов и медалей !
Пусть ваши спортсмены будут счастливы от своих достижений, а вместе с ними и ВЫ - господа ТРЕНЕРЫ!
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Лиля Симонова
Ответ tanya_1111
О вкусах не спорят конечно, но эти меховые рукава ))). С Днем тренера штаб ЭГ и все российские команды, надеюсь спад будет недолгим и мы все дружно вскоре опять будем тут спорить о мелочах ))
Ой, а мне нравятся именно рукава. Тёпленько!))
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tanya_1111
Ответ Лиля Симонова
Ой, а мне нравятся именно рукава. Тёпленько!))
Думаете без них замерзнет? ))) Ну если только так )))
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