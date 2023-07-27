Софья Акатьева: «Тутберидзе – главный человек в нашей команде. Она очень строгая, но в нужный момент умеет пошутить, подбодрить»

Фигуристка Софья Акатьева рассказала об особенностях своих тренеров.

– Скажи особенность каждого своего тренера.

– Этери Георгиевна ( ) – главный человек в нашей команде. За ней решения. Она очень строгая. Со всеми вопросами, которые нам надо решить, мы идем к ней. Так установлено в нашей группе.

Сергей Викторович ( ) тоже очень строгий, очень пунктуальный. Серьезный. Он добрый, но там где надо – он требовательный. Пока не сделаешь – будешь делать.

Даниил Маркович ( ) – он более такой творческий. Пошутить можно, поговорить на другие темы.

Этери Георгиевна – она требовательная, но в нужный момент умеет пошутить, подбодрить, сразу весело становится. Но при этом собираешься, – рассказала в подкасте «Произвольная программа» с Максимом Траньковым.