Софья Акатьева: «Тутберидзе – главный человек в нашей команде. Она очень строгая, но в нужный момент умеет пошутить, подбодрить»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Сергей Дудаков Софья Акатьева Фигурное катание

Фигуристка Софья Акатьева рассказала об особенностях своих тренеров.

– Скажи особенность каждого своего тренера.

– Этери Георгиевна (Тутберидзе) – главный человек в нашей команде. За ней решения. Она очень строгая. Со всеми вопросами, которые нам надо решить, мы идем к ней. Так установлено в нашей группе. 

Сергей Викторович (Дудаков) тоже очень строгий, очень пунктуальный. Серьезный. Он добрый, но там где надо – он требовательный. Пока не сделаешь – будешь делать.

Даниил Маркович (Глейхенгауз) – он более такой творческий. Пошутить можно, поговорить на другие темы.

Этери Георгиевна – она требовательная, но в нужный момент умеет пошутить, подбодрить, сразу весело становится. Но при этом собираешься, – рассказала Акатьева в подкасте «Произвольная программа» с Максимом Траньковым.

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2 комментария

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N-fox
Каждый в этом трио на своем месте, и не умаляет заслуг коллег. Это называется сотрудничество сотворчество талантливых людей.
+2
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+2
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