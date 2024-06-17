Рудковская о том, почему Муравьева не выступит в шоу Плющенко: «Соня запросила серьезную сумму, пока мы не можем ей ее предложить»
Яна Рудковская объяснила, почему Софья Муравьева не выступит в шоу Плющенко.
— Яна, давайте сразу с места в карьер — вы хотели бы пригласить Соню Муравьеву в предстоящие шоу?
— Я официально пригласила ее и в «Золушку», и в «Спящую красавицу». Лично ей написала. И никаких подводных камней не было, от слова «совсем».
— А кого вы вообще считаете примами в своих шоу ?
— У нас пока четыре примы: Саша Трусова, Юля Липницкая, Алена Косторная и Соня Муравьева. Это те люди, у которых есть ключевые роли, как и в балете, и которые присутствуют на афишах.
Как и на госзакупках, есть госставка. Олимпийские чемпионы и вице-чемпионы Олимпийских игр получают больше всех. Далее идут чемпионы мира, Европы и России. Все остальные — кордебалет. Мы же еще учитываем популярность на данный момент, активность в социальных сетях. Также титулы, в первую очередь международные. У Сони самый высокий гонорар по сравнению со всеми спортсменами нашей академии.
Обидно ли мне? Соня запросила серьезную сумму, пока мы не можем ей ее предложить. Это всего лишь бизнес. Я очень хорошо отношусь к Соне и точно не обиделась. И даже не отписалась от нее, — сказала Рудковская.
Что не поделили Трусова и Муравьева? Дружбы больше нет, в шоу выступит только одна
А вообще, нравится это кому или нет, но Трусова, Косторная и Липницкая - ученицы сами знаете кого.
Мура единственная как бы продукт Академии, уж казалось бы ее и продвигать, при том что она единственная действующая одиночница
Умом Рудковских не понять
🤣🤣🤣
Ну или в трудных случаях - за две миски и соус .
Хорошо приложила
А так из АП особо и не уйдешь
Ужас ситуации Муры в том, что деваться ей особо некуда, и Яна это знает, и этим пользуется.
Остальные ученицы АП в шоу наверно участвуют за айфоны.