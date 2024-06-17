Рудковская о том, почему Муравьева не выступит в шоу Плющенко: «Соня запросила серьезную сумму, пока мы не можем ей ее предложить»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Яна Рудковская Спорт-Экспресс Софья Муравьева ледовые шоу Фигурное катание

Яна Рудковская объяснила, почему Софья Муравьева не выступит в шоу Плющенко.

— Яна, давайте сразу с места в карьер — вы хотели бы пригласить Соню Муравьеву в предстоящие шоу?

— Я официально пригласила ее и в «Золушку», и в «Спящую красавицу». Лично ей написала. И никаких подводных камней не было, от слова «совсем».

— А кого вы вообще считаете примами в своих шоу ?

— У нас пока четыре примы: Саша Трусова, Юля Липницкая, Алена Косторная и Соня Муравьева. Это те люди, у которых есть ключевые роли, как и в балете, и которые присутствуют на афишах.

Как и на госзакупках, есть госставка. Олимпийские чемпионы и вице-чемпионы Олимпийских игр получают больше всех. Далее идут чемпионы мира, Европы и России. Все остальные — кордебалет. Мы же еще учитываем популярность на данный момент, активность в социальных сетях. Также титулы, в первую очередь международные. У Сони самый высокий гонорар по сравнению со всеми спортсменами нашей академии.

Обидно ли мне? Соня запросила серьезную сумму, пока мы не можем ей ее предложить. Это всего лишь бизнес. Я очень хорошо отношусь к Соне и точно не обиделась. И даже не отписалась от нее, — сказала Рудковская. 

Что не поделили Трусова и Муравьева? Дружбы больше нет, в шоу выступит только одна

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52 комментария
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Как будто вина Муры, что она без медалей ЧЕ и ЧМ. Так то она в топ-3 России, и года два бы уже точно медали минимум Европы собирала

А вообще, нравится это кому или нет, но Трусова, Косторная и Липницкая - ученицы сами знаете кого.
Мура единственная как бы продукт Академии, уж казалось бы ее и продвигать, при том что она единственная действующая одиночница

Умом Рудковских не понять
+55
-6
+49
Сколько любви и уважения к спортсмену в этой фразе: "И даже не отписалась")))
+39
-2
+37
Все остальные — кордебалет))
+26
-1
+25
Даже не отписалась, какая честь. Глупая Яна зря всё это на публику вытащила. Теперь уход Муры из АП неизбежен.
+22
-3
+19
И даже не отписалась от нее

🤣🤣🤣
+22
-3
+19
Ответ Kareglazaya
Сколько любви и уважения к спортсмену в этой фразе: "И даже не отписалась")))
Всего лишь назвала кордебалетом)
+20
-2
+18
" хотим уговорить ее выступать за еду и ночлежку..."
+17
-3
+14
У Сони самый высокий гонорар по сравнению с другими спортсменами, (Сарновскими, например?) но она просит еще больше. Удивительно. "Я очень хорошо отношусь к Соне и точно не обиделась. И даже не отписалась" И даже в суд не подала. Подозрительно добрая Яна. Жаль, мы не можем узнать правду, сонин контракт вряд ли позволяет говорить все как есть.
+16
-5
+11
Рудковская: В кардебалет мы приглашаем за миску риса.
Ну или в трудных случаях - за две миски и соус .
+14
-3
+11
Сегодня Соня кордебалет,а завтра крепостная без права голоса у барыни Яны.Думаю,насчет того,что Макар Игнатов в шоу Рудковских не кордебалет,Саша Трусова объяснит Яне в ближайшее время.
+13
-4
+9
Если у Муры нет всех этих титулов - она кордебалет?
Хорошо приложила
+13
-5
+8
Ответ Wintersun
Даже не отписалась, какая честь. Глупая Яна зря всё это на публику вытащила. Теперь уход Муры из АП неизбежен.
Наверное, это было бы проще, если б не контракт
А так из АП особо и не уйдешь
+9
-1
+8
Девочки, выращенные Этери, примы, а своя Соня- кордебалет. Ясно-понятно.
+7
0
+7
Больше, чем у Гномыча запросила?
+7
0
+7
Ну так пока только Соня из всех спортсменов АП вице-ЧР стала,естественно у нее гонорар больше.Как я поняла из рассказа Яны,Соне была предложена главная роль,но она запросила за нее денег больше,чем ей по статусу положено.Неужели Яна хочет сказать,что Соня зазвездилась?
+11
-4
+7
Ответ Док Аксель
Прочитал на "С-Э" полностью интервью с Рудковской, которое сделал Д. Кузнецов. Понятно, что в оплате труда не может быть полной уравниловки, есть определённая градация. Но красной линией всего интервью, что в шоу главная она, в распределении ролей, гонораров и состава участников.
А кто ж ещё то главный по деньгам у них в семье? Она продюсер, так что тут всё логично. Другой вопрос, что она признаёт, что Мура у неё работает на главных ролях, но не имея багажа титулов, они её эксплуатируют за копейки, и на данный момент считают, что им выгоднее помариновать её без шоу, чем поднимать гонорар. И это тоже абсолютно логично. Если Мура каким-то чудом возьмёт ЧР, то можно будет слегка повысить оплату, но всё-равно не до уровня Трусовой и К. Если не возьмёт, что более вероятно- Муре будет некуда деваться, приползёт на старые условия, а то и на более ходшие.

Ужас ситуации Муры в том, что деваться ей особо некуда, и Яна это знает, и этим пользуется.
+6
0
+6
Прочитал на "С-Э" полностью интервью с Рудковской, которое сделал Д. Кузнецов. Понятно, что в оплате труда не может быть полной уравниловки, есть определённая градация. Но красной линией всего интервью, что в шоу главная она, в распределении ролей, гонораров и состава участников.
+7
-1
+6
Не надо бы Яне говорить о том, что не отписалась от лучшей фигуристки академии. И все же бизнес это одно, а человеколюбие другое.
+7
-2
+5
Действительно зачем своим действующим платить нормальные деньги когда есть не свои чемпионки.
Остальные ученицы АП в шоу наверно участвуют за айфоны.
+5
0
+5
считаю что тема кордебалета не раскрыта)... в принципе все логично... Яна менеджер - если можно обойтись без "значительных" сумм и привлечь не менее именитых дев - то почему нет то?
+8
-4
+4
Ответ Лека-Лека
Если у Муры нет всех этих титулов - она кордебалет? Хорошо приложила
Одну из двух наших действующих трикселисток, угу.
+6
-2
+4
Ответ Vendetta4111323
Наверное, это было бы проще, если б не контракт А так из АП особо и не уйдешь
Будет отбывать номер до конца контракта, без улыбок и сердечек в кике.
+5
-1
+4
Ответ Wintersun
Даже не отписалась, какая честь. Глупая Яна зря всё это на публику вытащила. Теперь уход Муры из АП неизбежен.
Слухи ходят, что контакт у нее кабальный и долгий
+5
-1
+4
Ответ Железная Леди
Ну вот так мы узнаем, что в шоубизнесе уровниловки нет. Интересно, по той же таксе работают Навка, Тутберидзе и Авербух. Стоимость билетов у всех разная, а как с оплатой спортсменов, у кого интереснее выступать?
Ну так понятно,что ОЧ не может получать такую же зарплату,как ЧЕ или ЧР,у ОЧ зарплата будет больше .Вопрос в том,сколько действительно запросила Соня
+4
0
+4
Очень неоднозначную реакцию вызвали у любителей ФК последние события в стане Рудковских. Опусы бабы Яны в телеге по поводу иска к Парсеговым и неучастия Муравьевой в шоу только добавили вопросов. Пришлось Рудковской через свою прикормленную собачку Кузю организовывать ещё материал. Но баба Яна не была бы собой, если бы опять не накосячила) Мимоходом записала Муравьеву, Игнатова и других не особо титулованных участников шоу в кордебалет)
+3
0
+3
Обидно за Сонечку, она была самой восхитительной примой! Но может это к лучшему, больше времени и сил будут для спорта.
+4
-1
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Рудковская: В кардебалет мы приглашаем за миску риса. Ну или в трудных случаях - за две миски и соус .
Да это везде так. За статус прим не зря столетиями глотки грызут.
+2
0
+2
Другими словами, Яна Муравьевой платит копейки, как кордебалету. И платить ей как ведущей фигуристке отказалась. Что и требовалось доказать
+2
0
+2
Ответ Алеся Ткаченко
Ну так пока только Соня из всех спортсменов АП вице-ЧР стала,естественно у нее гонорар больше.Как я поняла из рассказа Яны,Соне была предложена главная роль,но она запросила за нее денег больше,чем ей по статусу положено.Неужели Яна хочет сказать,что Соня зазвездилась?
Да, видимо так все и произошло, и думаю, что скоро Соня их покинет.
+2
0
+2
Ответ Наталья Карлова
считаю что тема кордебалета не раскрыта)... в принципе все логично... Яна менеджер - если можно обойтись без "значительных" сумм и привлечь не менее именитых дев - то почему нет то?
К тому же у Сони нет выдающихся результатов в спорте. Она ж не Трусова или Липницкая. Но если честно я даже рада, что Соня теперь только на спорте сосредоточится.
+6
-4
+2
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