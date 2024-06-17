Рудковская о влиянии Трусовой на состав шоу Плющенко: «Мы прислушиваемся к Сашиным пожеланиям, особенно если это касается главных мужских ролей»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Яна Рудковская Александра Трусова Спорт-Экспресс ледовые шоу Фигурное катание

Яна Рудковская рассказала, влияет ли Александра Трусова на состав шоу Плющенко.

— Участвует ли Евгений Плющенко в переговорах по составам на шоу?

— Никогда. Все переговоры — исключительно моя зона ответственности. Для него спорт на первом месте. Если есть желание кататься в шоу, окей. Если нет по каким-то причинам, ему все равно. Он сейчас нацелен на спорт. Сам по 10 часов проводит на льду со спортсменами. Евгений считает, что шоу очень помогает раскрыть спортсмена, но если выбирать, то спорт важнее.

— То есть решение по составу принимаете вы?

— Евгений как владелец шоу может высказать свое мнение, но, как правило, он согласен с решениями команды. Решение принимаю не только я, а коллектив: Сергей Филин, исполнительный продюсер Екатерина Резвова, Никита Михайлов. Мы решаем коллегиально.

Но я очень рада, что избавила Евгения, святого человека, от необходимости принимать эти решения. Потому что в моем случае танки грязи не боятся! Так что если нужно кого-то обвинить и кто-то здесь плохой, то это я, да. Такой иммунитет за 20 лет в шоу-бизнесе.

— На решение могут влиять фигуристы, та же Саша Трусова?

— Мы прислушиваемся к Сашиным пожеланиям, особенно если это касается главных мужских ролей, когда ребята играют ее возлюбленных, например. Ей же катать с ними, не нам.

В остальном ключевое решение всегда за мной. Всегда будет так, как я считаю правильным и стратегически важным. PR и правильный маркетинг — это важно для продаж, здесь нужно каждый шаг просчитать. Единственный, кто может на него повлиять, — Евгений Плющенко, — сказала Рудковская

Что не поделили Трусова и Муравьева? Дружбы больше нет, в шоу выступит только одна

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29 комментариев
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"Я бросаю мужа, этого святого человека со всеми удобствами, гениального изобретателя. Еду к этому подлецу!.. …И за два часа до отъезда… я застаю у него какую-то… кикимору! Которую он хватает за руки… И вообще ведëт себя, как… последний мерзавец!"
("Иван Васильевич меняет профессию")
Навеяло))
+13
-1
+12
Только не впутывайте сюда Евгения, этого святого человека!
Вся грязь только на Яне, сама сказала.
+11
0
+11
Ответ Мурманчанин37
Двусмысленный ответ получился. С намеком
У Яны никогда не бывает открыто и честно. Человек такой....
+9
0
+9
Есть ощущение, что Рудковская готовится Сашу сливать. И есть ощущение, что "скандал" с Муравьевой для этого и нужен был.
+13
-5
+8
Двусмысленный ответ получился. С намеком
+7
-1
+6
Ухаха)) "Евгений как владелец шоу может высказать свое мнение" которое никого не волнует, да?) "Всегда будет так, как я считаю правильным и стратегически важным".
"Золотой мой, уж что что, а право то вы имеете" (с) Классика!
Интересно как там Евгению, уютно под каблуком Яны?)
+8
-2
+6
"Шоу очень помогает раскрыть спортсмена". Но что-то большинство спортсменов из академии, учавствующих в шоу свой талант на соревнованиях прячут. Стесняются, наверное.
+5
-1
+4
И при таком янко-авторитаризме, когда голос мужа, чье имя носят шоу, не имеет никакого прикладного значения, Трусовым таки удается влиять и внедрять свои "пожелания". Чет совсем кисло у Яны с наполнением своих сказок в целях эффективного маркетинга, раз все настолько завязано и настроено на одну персону, зависит от одной персоны. Слабая модель. Ткни и развалится.
+5
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Главное, чтобы "возлюбленные" не каждый сезон менялись, а то тенденция уже имеется.
+3
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+3
Ну вот вам тут же подтверждение про правильный пиар)).
+2
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+2
Ответ tanya_1111
А зачем ей её сливать?
Как зачем, денег больше в семье оставить
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Совещательный голос есть у членов команды, а решающий голос в принятии решения за Рудковской. Там давно ясно, кто в доме хозяин...
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Значит, Макар теперь в главных ролях будет)
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Ответ Бу!
Есть ощущение, что Рудковская готовится Сашу сливать. И есть ощущение, что "скандал" с Муравьевой для этого и нужен был.
А зачем ей её сливать?
+2
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Ответ Lennuci
Главное, чтобы "возлюбленные" не каждый сезон менялись, а то тенденция уже имеется.
Последний решил не рисковать - сделал сразу предложение)
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Ответ ВИван
Значит, Макар теперь в главных ролях будет)
Он уже)
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Ответ garovatat
Ухаха)) "Евгений как владелец шоу может высказать свое мнение" которое никого не волнует, да?) "Всегда будет так, как я считаю правильным и стратегически важным". "Золотой мой, уж что что, а право то вы имеете" (с) Классика! Интересно как там Евгению, уютно под каблуком Яны?)
"Мы подумали и я решила".
0
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Ответ garovatat
Ухаха)) "Евгений как владелец шоу может высказать свое мнение" которое никого не волнует, да?) "Всегда будет так, как я считаю правильным и стратегически важным". "Золотой мой, уж что что, а право то вы имеете" (с) Классика! Интересно как там Евгению, уютно под каблуком Яны?)
Вряд ли удобно, но куда деваться, деньги же ее задействованы в создании и функционировании АП и постановке ледовых шоу.
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Скажите, кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою?
(с) А С.Пушкин
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Ответ Юлия
Зачем им сливать Трусову, если она делает кассу?
Специально для вас Яна сказала, что кассу делает бренд Плющенко, а не примы. А у прим могут быть в голове тараканы.
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Ответ tanya_1111
А зачем ей её сливать?
Учитывая соседние новости, вполне можно ожидать, что уже через пол года, Трусова будет не в состоянии катать в шоу.
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Ответ Бу!
Есть ощущение, что Рудковская готовится Сашу сливать. И есть ощущение, что "скандал" с Муравьевой для этого и нужен был.
Ну да про Прим которые не влияют на сборы не зря сказала.
0
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Ответ Бу!
Есть ощущение, что Рудковская готовится Сашу сливать. И есть ощущение, что "скандал" с Муравьевой для этого и нужен был.
Зачем им сливать Трусову, если она делает кассу?
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Ответ Бу!
Есть ощущение, что Рудковская готовится Сашу сливать. И есть ощущение, что "скандал" с Муравьевой для этого и нужен был.
Ну если реально ведутся переговоры с Щербаковой, то зачем ей Трусова без золота. Им же в шоу важно, чтобы на афише был спортсмен с титулами
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Плющенко в глазах жены святой человек.Супружеская любовь-это прекрасно;)
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походу, то ли сама саша,
то ли папа-самбист каким-то боком тоже в этом бизнесе, не случайно же юрист йаны - из рязанской коллегии адвокатов...
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