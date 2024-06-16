Загитова – волонтерам Игр БРИКС: «Вы – нереальные молодцы. Каждый привносит в эти прекрасные соревнования свой вклад»

Алина Загитова назвала «нереальными молодцами» волонтеров Игр БРИКС.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию является послом соревнований, которые проходят в Казани.

«Я безумно рада вас сегодня здесь видеть. Вы – нереальные молодцы. Каждый привносит в эти прекрасные соревнования свой вклад. Большое уважение вам и тому, что вы делаете, низкий поклон вам за это», – сказала .