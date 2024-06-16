Загитова – волонтерам Игр БРИКС: «Вы – нереальные молодцы. Каждый привносит в эти прекрасные соревнования свой вклад»

Теги Алина Загитова Игры БРИКС Фигурное катание

Алина Загитова назвала «нереальными молодцами» волонтеров Игр БРИКС.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию является послом соревнований, которые проходят в Казани.

«Я безумно рада вас сегодня здесь видеть. Вы – нереальные молодцы. Каждый привносит в эти прекрасные соревнования свой вклад. Большое уважение вам и тому, что вы делаете, низкий поклон вам за это», – сказала Загитова.

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10 комментариев
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А что сама Алина делает в виде посла?
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Неделя Загитовой на спортсру?
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Кто смотрит? Там хоть есть что интересное? Все новости от посла придется узнавать)
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как раз - реальные
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Фира, опять вы неправы . фигурного катания на Играх нет это зимний вид. а Игры освещаются на другий сайтах Легкая атлетика Гимнастика и др. там пишут все. интересуйтесь. это, судя по вашей Фамилии, у вас происходит.
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