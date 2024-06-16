Колесников о возможном переносе Игр дружбы: «Получается неувязочка, что нас немного обделили»

Теги плавание сборная России Кубок России Климент Колесников Игры БРИКС Игры дружбы Водные виды

Климент Колесников назвал «неувязочкой» возможный перенос Игр дружбы.

Планировалось, что соревнования пройдут в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге. Но в июне появилась информация о вероятном переносе на 2025 год.

«Понятно, что разочаровывает – будет не хватать крупных соревнований. Как я понимаю, их могут перенести на 2025 год, хотя официальной информации пока нет.

У нас немного поменяется план подготовки к соревнованиям, но ничего критичного не происходит. Конечно, всем хотелось выступить на Играх дружбы, потому что было принято решение на Игры БРИКС в Казани от плавания отправить юниоров. Получилось бы, что юниоры съездили на одни международные Игры, а основная сборная – на другие.

А по итогу получается неувязочка, что нас немного обделили. Теперь для нас главный старт – финал Кубка России. Мы готовимся, будем стараться показать свои лучшие результаты, – сказал двукратный олимпийский призер в плавании Колесников.

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16 комментариев
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На-ду-ли
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+26
Ответ sasaicustoms
На-ду-ли
Кинули просто
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+14
Поводили за нос 🥳
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+7
Жаль подмога не пришла...
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Обидно за наших спортсменов. Они всю жизнь свою подчинили подготовке к Олимпиаде, а тут такую травлю устроили под соусом псевдопатриотизма, притом в основном люди, у которых в повседневной жизни намного больше заграничного, чем российского.
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+5
Не надо расстраиваться Игры Дружбы будут в 1984 году. Все впереди
+5
0
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А чего это Колесников расстроился? Ему вроде по кайфу с манекенами государя фотографироваться в других странах, а потом выставлять эти фото напоказ, вот и соревнования у спортиков будут такие же манекенные - на бумаге да когда-нибудь. Проголосовали за своего кормчего, теперь время затянуть пояса на ближайшие 6 лет, у него там другие цели и задачи, что хорошо прослеживается в сокращениях финансирования некоторых отраслей в заложенных на будущее бюджетах государства. Теперь это коснётся не только обычных крестьян, но и зажиточных, в том числе спортсменов. Пожинайте плоды своей деятельности, а точнее раболепия, бесхребетности и прочих вытекающих!
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На первенствах областей тоже можно выступать!!!
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Что же случилось, Климент?
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Ответ sasaicustoms
На-ду-ли
охотно верим. если его так просто надуть, то судя по его профилю, он вообще зря жизнь прожил)
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То-ли ещё будет...
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Обделали.
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Нож в спину
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Парам-парам-пам!Всё!
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