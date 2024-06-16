Колесников о возможном переносе Игр дружбы: «Получается неувязочка, что нас немного обделили»

Климент Колесников назвал «неувязочкой» возможный перенос Игр дружбы.

Планировалось, что соревнования пройдут в сентябре 2024-го в Москве и Екатеринбурге. Но в июне появилась информация о вероятном переносе на 2025 год.

«Понятно, что разочаровывает – будет не хватать крупных соревнований. Как я понимаю, их могут перенести на 2025 год, хотя официальной информации пока нет.

У нас немного поменяется план подготовки к соревнованиям, но ничего критичного не происходит. Конечно, всем хотелось выступить на Играх дружбы, потому что было принято решение на Игры БРИКС в Казани от плавания отправить юниоров. Получилось бы, что юниоры съездили на одни международные Игры, а основная сборная – на другие.

А по итогу получается неувязочка, что нас немного обделили. Теперь для нас главный старт – финал Кубка России. Мы готовимся, будем стараться показать свои лучшие результаты, – сказал двукратный олимпийский призер в плавании Колесников.

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