Константин Крылов: «Особо не переживал, что нас не допустили до Олимпиады. Но мне хотелось бы увидеть наших спортсменов на Играх в Париже»
Бегун Константин Крылов рассказал об эмоциях из-за недопуска на Олимпиаду.
– На Олимпиаду в Париже россиян допустили в некоторых видах спорта, а у российской легкой атлетики такого шанса не было.
– Игры БРИКС – мой первый международный старт, поэтому я особо и не переживал, что не допустили нас до Олимпиады. Пока не могу вообразить, что я и на Олимпиаду поеду.
– Наши мировые лидеры Шубенков, Ласицкене, например, остались без Олимпиады.
– Они, наверное, переживают недопуск как трагедию. А я – не особо. Но мне хотелось бы увидеть наших спортсменов на Олимпийских играх в Париже. При этом и без наших спортсменов я буду смотреть Игры, особенно спринт мне интересен, – сказал Крылов.
Спортсмен выиграл забег на 200 м на Играх БРИКС в Казани, показав результат 20,63 секунд.
– Забег прошел, как я и планировал. Не все получилось. Если бы все получилось, секунды были бы еще быстрее. Очень неожиданно и впечатляюще видеть здесь спортсменов из других стран. В моем забеге не было ни одного атлета из России или Беларуси. Очень интересно! Это мой первый международный старт. Я же еще и за границей ни разу не был.
– Наталья Спиридонова ездила на старт в Малайзии, который в календаре World Athletics. Есть надежда, что и вы поедете?
– Я видел, что Наташа выступала там. Я был удивлен. Раз у нее была возможность, значит, и у нас будет шанс выехать. Мне хотелось бы тоже поучаствовать.
– Когда в России появится бегун, который в стометровке выбежит из 10 секунд? Вы можете им стать?
– Мне хотелось бы первым это сделать. Надеюсь, что это будет в ближайшее время. Все реально, – добавил легкоатлет.