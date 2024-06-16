Константин Крылов: «Особо не переживал, что нас не допустили до Олимпиады. Но мне хотелось бы увидеть наших спортсменов на Играх в Париже»

Бегун Константин Крылов рассказал об эмоциях из-за недопуска на Олимпиаду.

– На в Париже россиян допустили в некоторых видах спорта, а у российской легкой атлетики такого шанса не было.

– – мой первый международный старт, поэтому я особо и не переживал, что не допустили нас до Олимпиады. Пока не могу вообразить, что я и на Олимпиаду поеду.

– Наши мировые лидеры Шубенков, Ласицкене, например, остались без Олимпиады.

– Они, наверное, переживают недопуск как трагедию. А я – не особо. Но мне хотелось бы увидеть наших спортсменов на Олимпийских играх в Париже. При этом и без наших спортсменов я буду смотреть Игры, особенно спринт мне интересен, – сказал .

Спортсмен выиграл забег на 200 м на Играх БРИКС в Казани, показав результат 20,63 секунд.

– Забег прошел, как я и планировал. Не все получилось. Если бы все получилось, секунды были бы еще быстрее. Очень неожиданно и впечатляюще видеть здесь спортсменов из других стран. В моем забеге не было ни одного атлета из России или Беларуси. Очень интересно! Это мой первый международный старт. Я же еще и за границей ни разу не был.

– Наталья Спиридонова ездила на старт в Малайзии, который в календаре World Athletics. Есть надежда, что и вы поедете?

– Я видел, что Наташа выступала там. Я был удивлен. Раз у нее была возможность, значит, и у нас будет шанс выехать. Мне хотелось бы тоже поучаствовать.

– Когда в России появится бегун, который в стометровке выбежит из 10 секунд? Вы можете им стать?

– Мне хотелось бы первым это сделать. Надеюсь, что это будет в ближайшее время. Все реально, – добавил легкоатлет.