Образ Алины Загитовой на церемонии вручения премии «Муз-ТВ»: черное платье с разрезом, яркий макияж
Алина Загитова посетила церемонию вручения премии «Муз-ТВ».
Фигуристка одета в длинное черное платье с разрезом и асимметричным верхом.
Дополняют образ яркий макияж и крупные серьги.
Загитова об участии в премии «Муз-ТВ»: «У меня будет новый образ, который 100% будет обсуждаться»
Не, серьезно, у нее в целом образ гораздо удачнее, чем у Алины.
Пока нет ни одной причины, чтобы он «100 процентно обсуждался» 😂
Разве что он из переработанных материалов )
А платье на Клаве Коке смотрится лучше, она на этой же премии в ней ведущей работала.
Больше на факап похоже