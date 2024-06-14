Образ Алины Загитовой на церемонии вручения премии «Муз-ТВ»: черное платье с разрезом, яркий макияж

Алина Загитова посетила церемонию вручения премии «Муз-ТВ».

Фигуристка одета в длинное черное платье с разрезом и асимметричным верхом.

Дополняют образ яркий макияж и крупные серьги.

Загитова об участии в премии «Муз-ТВ»: «У меня будет новый образ, который 100% будет обсуждаться»