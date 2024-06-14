Образ Алины Загитовой на церемонии вручения премии «Муз-ТВ»: черное платье с разрезом, яркий макияж

Теги сборная России женское катание Алина Загитова стиль Фигурное катание

Алина Загитова посетила церемонию вручения премии «Муз-ТВ».

Фигуристка одета в длинное черное платье с разрезом и асимметричным верхом.

Дополняют образ яркий макияж и крупные серьги.

Загитова об участии в премии «Муз-ТВ»: «У меня будет новый образ, который 100% будет обсуждаться»

100 комментариев
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платье стильное, а вот макияж странный огромные губища с узкими глазами 🤷‍♂️
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Господи, почему у нее лицо выглядит как после операционного вмешательства (( Макияж все портит?
+45
-15
+30
Ну, наконец-то Женя Медведева победила)
Не, серьезно, у нее в целом образ гораздо удачнее, чем у Алины.
+46
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+28
Не, ну этот раунд явно за Женей
+40
-19
+21
Ой, а разговоров-то вчера было)))
+29
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+19
Ответ RMandYNWA
Очень проходной образ, на днях Алина была в похожем, он был намного изящней. Пока нет ни одной причины, чтобы он «100 процентно обсуждался» 😂 Разве что он из переработанных материалов )
может это мусорный мешок? 🤔
+20
-3
+17
Боже что у нее с губами
+31
-15
+16
Ничего нового. Обязательная оголённая часть, в этот раз нога...Но уже лучше, начала понимать, что всё сразу оголять - это вульгарно. Платье норм, макияж ужасен..Ей лучше глазки-щёлки увеличивать, а не подчеркивать принадлежность к сородичам. В принципе пойдет, но в сравнении с той же Медведевой, проигрывает, какие бы дифирамбы ей здесь не напели. А разговоров-то было....
+36
-21
+15
Очень проходной образ, на днях Алина была в похожем, он был намного изящней.
Пока нет ни одной причины, чтобы он «100 процентно обсуждался» 😂
Разве что он из переработанных материалов )
+23
-8
+15
Ответ Lubov Anikina
Как всегда, Алина прекрасна. Очень интересный образ, шикарное платье, туфли. Стильная, современная и да, гламурная. Необычный макияж . Алине все идёт.
Что идёт у нее уже губы потекли и глаз не видно, вы слепая?
+21
-10
+11
Ответ Sky Smoker
Господи, почему у нее лицо выглядит как после операционного вмешательства (( Макияж все портит?
Там просто и то и то
+18
-9
+9
Похоже Медведева наняла себе нормального стилиста наконец-то, а у Алины все как всегда. Кто ей все это советует? Враги наверное.
+22
-13
+9
Глаз не видно, губы еще обколола. Выглядит лет на 10 старше своего возраста. Кто ей это все подбирает?
А платье на Клаве Коке смотрится лучше, она на этой же премии в ней ведущей работала.
+24
-15
+9
У Жени Медведевой образ получился явно лучше!
+21
-12
+9
Образ Жени больше понравился, мы же на форуме о моде)
+18
-10
+8
Нда, зря она сделала громкий анонс своего лука, потому что в реале все восхищенно обсудили необычайно удачный образ Жени Медведевой, на фоне которого ее странный макияж и кожаный(?) мятый мешок выглядят как... очередной 100% факап. 😬
+24
-16
+8
А глаза зачем такие узкие? Под "сородичей" косит?
+23
-16
+7
А новое обещанное амплуа где?
+16
-10
+6
Лучше бы она так училась.
+17
-11
+6
Что эта спортивная новость делает на нашем гламурном сайте о жизни звёзд?🤔
+16
-11
+5
Ответ ДИОНИС
У Жени Медведевой образ получился явно лучше!
Если вам так показалось напишите это на ее ветке, ей будет приятно). Лично мне больше понравился образ Алины, но меня вы на ветке Жени с таким комментом не увидите.
+9
-4
+5
Ответ Александр Шульгин
Не там одна часть выдающаяся
Не уснуть вам сегодня, работать и работать
+12
-7
+5
непонятно, чего фаны медведевой так суетятся на ветке Алины). Прям объявили общий сбор) , забавно)
+13
-9
+4
визажисту руки оторвать, сделал из Заги китаянку бальзаковского возраста.
+10
-6
+4
К платью претензий нет. Стильное и смотрится на Алине. А вот стилист с макияжем не попал в образ.
+10
-7
+3
Экспириенс неудачный

Больше на факап похоже
+17
-14
+3
Ужос ужасный. Еще при этом строит из себя женщину вамп.
+9
-6
+3
Ответ Artemon1302
Поклонники м.ж засуетились , значит образ бомба))
Конечно, бомба, поэтому и суетятся, ночь бессонная будет у них
+15
-13
+2
Ответ Lubov Anikina
А доказывать нечего. Алина шикарна, вот это им и досадно.
уже и удалили мой коммент) даже смешно. А Алина да, шикарна, здесь двух мнений быть не может
+9
-7
+2
Ответ Pelageya_20
непонятно, чего фаны медведевой так суетятся на ветке Алины). Прям объявили общий сбор) , забавно)
В прессе обсуждают образ Алины : сногсшибательная, шикарная
+6
-4
+2
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