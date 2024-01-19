«Завидую зрителям». Загитова – о том, что выступит на шоу «Влюбленные в фигурное катание» под живой вокал Zivert
Алина Загитова покажет программу под живое выступление певицы Zivert.
Фигуристка выступит 14 февраля на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.
В прошлом году Загитова исполнила на этом шоу песню вместе с Zivert.
«Прошлый фестиваль мне запомнился собственным музыкальным дебютом, а в этом году я буду выступать в своем традиционном амплуа.
Но если обычно я, как и все фигуристы, катаюсь под записанные треки, то теперь это будет живая музыка, что наполнит шоу еще большей энергией и добавит программе сложности.
Уверена, что благодаря тандему музыкантов и фигуристов атмосфера будет волшебной – как раз такой, какой она должна быть на День всех влюбленных.
Я даже немного завидую нашим зрителям, хотя и рада стать частью их праздника», – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.
Загитова о пении с Zivert: «Я знаю и чувствую, как мне ПРОЯВЛЯТЬСЯ. Не страшно ошибаться. Не страшно даже иногда выглядеть смешной😇»
Надо с Зиверт выступать.
Но совсем не надо
Рядом в микрофон мычать.
Пусть поëт певица.
Чем заняться, я найду:
В позе хоккеиста
Дефилировать по льду..."
Читайте внимательно. Именно её выступление с Зиверт сделает шоу... В принципе, уже сделало, Алина.
Даже кататься не надо. Тем более петь.
Просто будь!
Могли бы и Алину посадить в кресло наставника.
У таких номеров всегда особая энергетика.
Зиверт таки любительница острых ощущений, как понимаю.