«Завидую зрителям». Загитова – о том, что выступит на шоу «Влюбленные в фигурное катание» под живой вокал Zivert

Теги сборная России женское катание Алина Загитова музыка Фигурное катание

Алина Загитова покажет программу под живое выступление певицы Zivert.

Фигуристка выступит 14 февраля на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.

В прошлом году Загитова исполнила на этом шоу песню вместе с Zivert. 

«Прошлый фестиваль мне запомнился собственным музыкальным дебютом, а в этом году я буду выступать в своем традиционном амплуа.

Но если обычно я, как и все фигуристы, катаюсь под записанные треки, то теперь это будет живая музыка, что наполнит шоу еще большей энергией и добавит программе сложности.

Уверена, что благодаря тандему музыкантов и фигуристов атмосфера будет волшебной – как раз такой, какой она должна быть на День всех влюбленных.

Я даже немного завидую нашим зрителям, хотя и рада стать частью их праздника», – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

Загитова о пении с Zivert: «Я знаю и чувствую, как мне ПРОЯВЛЯТЬСЯ. Не страшно ошибаться. Не страшно даже иногда выглядеть смешной😇»

118 комментариев
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У меня так знакомый абхазец с рынка говорит: дорогой, самые вкусные мандарины тебе собрал, сам бы все скюшал, но я тебе привез, как тебе повезло, сам тебе завидую!
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Загитова завидует зрителям, потому что для них будет выступать САМА Загитова под живой вокал Зиверт)))
+130
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Да уж, прошлогодняя кринжатина многим запомнилась. Каждый должен заниматься своим делом: профессиональные певцы - петь на сцене, а профессиональные фигуристы - кататься на льду, и ни в коем случае не наоборот. Иначе будет фрик-шоу, а не шоу.
+77
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+45
Один Зиверт довольно опасная доза. Я бы не советовал выступать под неё.
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"Каждому по факту
Надо с Зиверт выступать.
Но совсем не надо
Рядом в микрофон мычать.

Пусть поëт певица.
Чем заняться, я найду:
В позе хоккеиста
Дефилировать по льду..."
+42
-19
+23
Ответ Olgacher
Комментарий скрыт
Так она ж не пела ) это фонограмма была )
+28
-8
+20
Ответ Ебздрогыч
У меня так знакомый абхазец с рынка говорит: дорогой, самые вкусные мандарины тебе собрал, сам бы все скюшал, но я тебе привез, как тебе повезло, сам тебе завидую!
Прочитал этим акцентом
+17
-2
+15
"обычно я, как и все фигуристы, катаюсь под записанные треки" - Алина, уволь своего сммщика, он профнепригоден. Огромное количество фигуристов каталось под живой вокал
+30
-16
+14
Ответ Lizbet
Многие фигуристы НА ШОУ катают под живой вокал. Наверно, стоит сначала "прозондировать почву". Ну, как журналистке и медийной личности. Ведь нужны подтверждения слов. Если, конечно, ты не "желтушник"
Что это набор слов вообще?)
+23
-11
+12
Ответ Виктория Обер
Комментарий скрыт
Нормально поёт, кстати. Тот случай когда реально талантливая девушка эта Zivert
+20
-10
+10
А почему не наоборот? Загитова поет, вторая - выступает?! Чем не шоу?!
+21
-11
+10
Ответ Виктория Обер
Комментарий скрыт
Юлия Зиверт , ну вот фамилие такое )))) отличная певица , очень её люблю , и уж Life или Зеленые Волны , мне кажется , слышал каждый)))
+14
-5
+9
Танцую...к тебе я сам себя ревную.. (с)
+19
-11
+8
Ответ Виктория Обер
Не знаю, не знаю, я выросла на голосах Эллы Фитцджеральд, Пэтси Кляйн, ранней Кристалинской, Бржевской... а, вот за последние четверть века, вроде ни одна певица меня не заинтересовала. Нонешние тем более. Ладно - послушаю, впрочем, думаю, не заинтересует. Но, лишь бы - тьфу, не сказать.
Это больше говорит о вас, чем о современных певицах.
+11
-3
+8
Убрали из цитаты слово "немного" и заголовок новости оказался двусмысленным
+8
-1
+7
Опять Алиночка своим оскрамётным катанием вывезет всё шоу. Если кто сам это не понимает, вам Алиночка всё сама объяснила, что к чему.
Читайте внимательно. Именно её выступление с Зиверт сделает шоу... В принципе, уже сделало, Алина.
Даже кататься не надо. Тем более петь.
Просто будь!
+18
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+7
Вот и хорошо. Алине удачи. Всем остальным фигуристам, участникам шоу тоже хороших прокатов. Но это еще не скоро. Через неделю шоу в Китае.
+46
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+7
Живая музыка добавляет атмосферности в шоу!
+21
-15
+6
Ответ Тихонида
Между прочим Зиверт в этом сезоне одна из наставников в "Голосе". Сегодня первый эфир. Очень популярная и уважаемая певица.
Тут Первый канал поторопился, конечно.
Могли бы и Алину посадить в кресло наставника.
+26
-20
+6
Ответ Leslie9
Фу, опять под Зиверт, кому вообще нравится эта певичка?? И песни отстойные. Лучше б другого артиста пригласили
Да многим она нравится, довольно популярная она
+8
-2
+6
Даже не знаю что ужаснее: катание загитовой, или вокал зиверт, тем более живой...
+23
-17
+6
Ответ Железная Леди
Комментарий скрыт
сорри , пыталась пошутить))) "Кот Матроскин меня зовут, это фамилие такое" , вчера с племяшкой смотрели Простоквашино ))) и Юлю , кстати, слушали )))
+7
-1
+6
Очень рада буду видеть Алину с новым номером. И всех остальных участников тоже.
+27
-22
+5
Правильное решение, Алина, на льду у тебя получается намного круче, чем с микрофоном.
+14
-10
+4
От скромности не умрет. Кто только не катался под "живой" вокал, но никто так не анонсировал, как будто это что то супер мега крутое и необычное. Только оскрометная сама себе завидует. Пятиквадку, наверное, прыгнет.
+5
-1
+4
Ответ Aleks203
Главное,не прыгай Алиночка,просто катись по льду
Она все равно прыжки растеряла. А вот кататься красиво так и не научилась. А когда бы научилась если вместо занятий по скольжению и хорео бесконечно проявляется..
+15
-11
+4
Ответ альфия пахина
Загитова уже каталась под исполнявшуюся вживую песню британского певца Джеймса Моррисона. Это было незабываемо.
Да, на шоу Арт он айс вроде бы, очень красиво было.
У таких номеров всегда особая энергетика.
+13
-10
+3
Главное, шоб Заги не пела, остальное более-менее терпимо)
+23
-20
+3
Опять эту сиплую певицу с нулевой энергетикой тянут на «Влюблённых в фигурное катание». Раздумывала, не купить ли билеты, теперь точно не куплю. Хватило в прошлом ее «концерта» под финал шоу, было вообще не в тему.
+25
-22
+3
Фанаты Загитовой опять пойдут бомбить инсту Зиверт, что это она во всём была виновата?
Зиверт таки любительница острых ощущений, как понимаю.
+17
-14
+3
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