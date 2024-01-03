Газманов о пении Загитовой и Трусовой: «Если человек хочет пробовать что-то новое, пусть поет. Я только за! Я сам бывший спортсмен»

Теги сборная России Олег Газманов женское катание Алина Загитова Александра Трусова Фигурное катание

Олег Газманов оценил музыкальное творчество фигуристок Загитовой и Трусовой.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в феврале спела в дуэте с Zivert. Серебряный призер Игр Александра Трусова в декабре выпустила трек «Я не кукла» совместно с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной. 

«Нормально отношусь к спортсменам, которые поют. Важно не то, что они поют, а насколько это получается. Пока я не видел, чтобы кто-то из профессиональных спортсменок стал бы зарабатывать пением.

Если это на уровне того, что человек хочет пробовать что-то новое, пусть поет. Я только за! Я сам бывший спортсмен», – сказал народный артист РФ Газманов.

Также Газманов призвал Загитову не обращать внимания на негативные комментарии.

«Главное – не обращать внимания на хейт. Знаю, что сложно, особенно девочкам. Но надо понять, что 70 процентов хейта идет не из нашей страны, а из-за границы.

Существует целая система, которая разрушает нашу атмосферу, боты. Поэтому не нужно обращать на это внимания. Можно просто отключать комментарии и двигаться вперед», – цитирует Газманова «Р-Спорт».

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12 комментариев
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"70% хейта идёт из заграницы".

)))
Да Газманов с такими глупостями повышает этот процент хейтеров, видимо по классике "хотел как лучше..."))
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либо депутат
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Ух ты, скоро год как Алина спела куплет, будут повторные опросы, звонки, писать то больше не о чем, м-да...
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Господи, что он несет?..
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Из Бангладеша идет весь хейт
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Не люблю Газманова, но он прав. Песни Алины и Саши не поют на каждом углу, на полную громкость, они никому не мешают. Хотят петь - пусть поют. Кому нравится будут слушать, кому не нравится, того слушать никто не заставляет. Сейчас век интернета, а не телевизора, поэтому никто никому ничего навязать не может.
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Открыт новый персонаж)
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Ему удалось «сделать день» на 70%!!! А я думала, что он чуть умнее…
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