Газманов о пении Загитовой и Трусовой: «Если человек хочет пробовать что-то новое, пусть поет. Я только за! Я сам бывший спортсмен»

Олег Газманов оценил музыкальное творчество фигуристок Загитовой и Трусовой.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в феврале спела в дуэте с Zivert. Серебряный призер Игр Александра Трусова в декабре выпустила трек «Я не кукла» совместно с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

«Нормально отношусь к спортсменам, которые поют. Важно не то, что они поют, а насколько это получается. Пока я не видел, чтобы кто-то из профессиональных спортсменок стал бы зарабатывать пением.

Если это на уровне того, что человек хочет пробовать что-то новое, пусть поет. Я только за! Я сам бывший спортсмен», – сказал народный артист РФ Газманов.

Также Газманов призвал Загитову не обращать внимания на негативные комментарии.

«Главное – не обращать внимания на хейт. Знаю, что сложно, особенно девочкам. Но надо понять, что 70 процентов хейта идет не из нашей страны, а из-за границы.

Существует целая система, которая разрушает нашу атмосферу, боты. Поэтому не нужно обращать на это внимания. Можно просто отключать комментарии и двигаться вперед», – цитирует Газманова «Р-Спорт».