Анна Щербакова: «Тяжело вспомнить ситуацию, когда на льду меня что-то выбило из настроя. Я вижу цель – и четко иду к ней, не вижу никаких преград»

Щербакова заявила, что не помнит ситуаций, когда что-то выбивало ее из настроя на льду.

«В обычной жизни я из-за мелочей могу как-то переживать, но на льду мне тяжело вспомнить хоть одну ситуацию, когда что-то выбило меня из настроя. Я вижу цель – и четко иду к ней, не вижу никаких преград.

Хорошо, когда у ребенка есть кумир, за которым он тянется. Но в моем случае я просто пошла на каток за старшей сестрой, которая увидела, как катаются дети.

Очень круто, что у наших детей есть возможность пробовать себя абсолютно везде, выбирать, что по душе, стремиться стать лучшей версией себя», – сказала олимпийская чемпионка Анна Щербакова в программе «Доброе утро» на Первом канале.

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