Анна Щербакова: «Тяжело вспомнить ситуацию, когда на льду меня что-то выбило из настроя. Я вижу цель – и четко иду к ней, не вижу никаких преград»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Щербакова заявила, что не помнит ситуаций, когда что-то выбивало ее из настроя на льду.

«В обычной жизни я из-за мелочей могу как-то переживать, но на льду мне тяжело вспомнить хоть одну ситуацию, когда что-то выбило меня из настроя. Я вижу цель – и четко иду к ней, не вижу никаких преград.

Хорошо, когда у ребенка есть кумир, за которым он тянется. Но в моем случае я просто пошла на каток за старшей сестрой, которая увидела, как катаются дети.

Очень круто, что у наших детей есть возможность пробовать себя абсолютно везде, выбирать, что по душе, стремиться стать лучшей версией себя», – сказала олимпийская чемпионка Анна Щербакова в программе «Доброе утро» на Первом канале. 

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13 комментариев
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Аня, как всегда, чётко и ясно отвечала на вопросы ведущих, а у Ягудина постоянно случается словесный понос.
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Уже несколько раз в интервью Аня обращала внимание на эту свою психологическую особенность: на льду - максимальная концентрация, сфокусированность на результате, а в обычной жизни - расслабленность, даже позволяет быть себе рассеянной, поддаваться на какие-то эмоции. Видно, что эта черта характера была предметом ее рефлексии. Наверное, так и достигают максимальных результатов в спорте. Нельзя все время быть как натянутая струна. Аня умеет подводить себя к самым важным стартам.
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Анне поскорее восстановиться и удачи!
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Аня умница по жизни!
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Ответ RusVector
Любит Щербакова сложноподчинеными предложениями эфир засорять! Не сразу и поймешь, что к чему и почему! Ягудин больше понравился, говорит проще, но понятнее и яснее!
Ягудин заполнил своим словарным поносом всю передачу, слово вставить не давал. Очень странный товарищ.
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Ответ Westmoreland
Аня, как всегда, чётко и ясно отвечала на вопросы ведущих, а у Ягудина постоянно случается словесный понос.
Ягудин шоумен. Для него, что Доброе утро на Первом, что тамада на свадьбе. Главное-развлекать
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В спорте психологическая устойчивость многое значит и Аня это демонстрировала не раз на соревнованиях в своей спортивной карьере. Здоровья и скорейшего возвращения на лёд к своему любимому делу.
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Ответ RusVector
Любит Щербакова сложноподчинеными предложениями эфир засорять! Не сразу и поймешь, что к чему и почему! Ягудин больше понравился, говорит проще, но понятнее и яснее!
Если у вас трудности с восприятием сложноподчиненных предложений, то это точно не проблема Ани.
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