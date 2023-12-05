Ягудин о намерении Загитовой быть тренером: «Она амбициозная молодая девушка. Алина может все»

Теги Алексей Ягудин сборная России женское катание Матч ТВ Алина Загитова Фигурное катание

Алексей Ягудин высказался о намерении Алины Загитовой быть тренером.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 заявила, что будет тренировать в своей школе фигурного катания, которую планируют открыть в Казани в 2024 году.

«Считаю, у Алины все получится. Она крутая, амбициозная молодая девушка.

Вспоминая слова Татьяны Анатольевны Тарасовой, которая описывала меня в далекие дореволюционные времена: «Леша может все», могу теперь сказать: «Алина Загитова может все».

Желаю ей успеха во всех ее начинаниях», — сказал Ягудин

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39 комментариев
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Молодец Алексей Константинович!
+21
-10
+11
Ответ Ольга
Апрельские, на построение... ать два, ать два. отрабатывайте
Что с Вами?
Я могу Вам чем-нибудь помочь?
+8
-1
+7
Уж в чем на 100% прав Ягудин так в том, что Алина может все!!! Она - уникальная!!!
+15
-9
+6
Ответ al
амбициозных много...
Но не все становятся олимпийскими чемпионами
+16
-10
+6
Кто хочет, тот добьётся ! А Алина из таких, ей не привыкать браться за дело, искать возможности и успешно решать начатое дело.
+10
-6
+4
Ответ Ольга
А куда делся мой коммент про апрельских? Матуа стирает?
да вон твой коммент
ниже
уже который раз пишешь про апрельских
а что это такое?)
+4
-1
+3
Алексей уже в курсе силы характера Алины!))
+5
-2
+3
Ответ RusVector
Сказал бы он другое, его бы быстро Ротенберг закопал! Всех контрактов своих лишился бы! Вот и подпевает, знает где бабосики!
Про Ротенберга не актуально уже,
6 лет пишите одно и тоже. Это не то что не смешно, а просто уже набило оскомину.
+14
-11
+3
Ответ Марк Терентьев
Молодец Алексей Константинович!
Сегодня всех решили опросить.
Ещё ничего не известно, а обзвоны целый день идут. Никому школа Алины покоя не даёт
+10
-7
+3
амбициозных много...
+8
-6
+2
Ответ Железная Леди
Ну кто же сомневался.?
а вот и железная леди, не пропускающая ни одной новости про Алину
+4
-2
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Алина Загитова не может всё.
+4
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Алина тренер?! Несчастные дети.
+16
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+2
Действительно,Алина может всё"👑🤙
+3
-2
+1
Комментарий Ирины Кистлер справедливо победил бы в номинации самый тупой наброс.
+4
-3
+1
Ответ RusVector
Сказал бы он другое, его бы быстро Ротенберг закопал! Всех контрактов своих лишился бы! Вот и подпевает, знает где бабосики!
Это , который Аркадий Ротенберг , который фильм 4 года про ЕМ не мог в свет выпустить, не зная чем его завершить . Тот может .Там у них при Авере одна компания , разберутся свои .
+3
-2
+1
Ответ Ольга
Комментарий удален модератором
да ты на себя посмотри))
+1
0
+1
амбиции без амуниции
+7
-6
+1
Ай Да, Алексей передал Алине палочку в эстафете своевременно: Алина может все .
Удачи и успеха Алине . Всем мастерам спорта подтягиваться в Центр по ФК Загитовой тренировать новое поколение юных фигуристов , будущих наших чемпионов .
+6
-6
0
Ответ al
амбициозных много...
"Амбициозных много" только "мелковато пашут". Вот в чем проблема. Однако.
+1
-1
0
Какой же Ягудин самовлюблённый "коврик" (мягко сказано). О ком бы не говорил, где бы ни был (КВН, например) - везде постоянно вставляет похвалу самого себя через единожды сказанные слова ТАТ.)) Сказочный .......
+5
-5
0
Ответ Irina Kistler
Скорее несчастные родители: им придётся кредитов набирать для подготовки будущих ОЧ. Пример заразителен, а спонсоры Алины помогут!
Комментарий удален модератором
Ответ Ольга
Комментарий удален модератором
Просто этим набросом эта поклонница Тутберидзе хочет отвлечь внимание от темы о конвертах с деньгами в Хрустальном. И зря, только дала повод вспомнить о черной кассе в школе Тутберидзе. Очень опрометчивый поступок.
+2
-2
0
Ответ Девушка Безимени
амбиции без амуниции
Комментарий удален модератором
Ответ natalado
Что с Вами? Я могу Вам чем-нибудь помочь?
помогите мне)
что такое апрельские?)
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Ответ Сайтама
Наш человек 👍
точно не мой))
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