Ягудин о намерении Загитовой быть тренером: «Она амбициозная молодая девушка. Алина может все»

Алексей Ягудин высказался о намерении Алины Загитовой быть тренером.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 заявила, что будет тренировать в своей школе фигурного катания, которую планируют открыть в Казани в 2024 году.

«Считаю, у Алины все получится. Она крутая, амбициозная молодая девушка.

Вспоминая слова Татьяны Анатольевны Тарасовой, которая описывала меня в далекие дореволюционные времена: «Леша может все», могу теперь сказать: « может все».

Желаю ей успеха во всех ее начинаниях», — сказал .