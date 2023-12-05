Ягудин о намерении Загитовой быть тренером: «Она амбициозная молодая девушка. Алина может все»
Алексей Ягудин высказался о намерении Алины Загитовой быть тренером.
Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 заявила, что будет тренировать в своей школе фигурного катания, которую планируют открыть в Казани в 2024 году.
«Считаю, у Алины все получится. Она крутая, амбициозная молодая девушка.
Вспоминая слова Татьяны Анатольевны Тарасовой, которая описывала меня в далекие дореволюционные времена: «Леша может все», могу теперь сказать: «Алина Загитова может все».
Желаю ей успеха во всех ее начинаниях», — сказал Ягудин.
Я могу Вам чем-нибудь помочь?
ниже
уже который раз пишешь про апрельских
а что это такое?)
6 лет пишите одно и тоже. Это не то что не смешно, а просто уже набило оскомину.
Ещё ничего не известно, а обзвоны целый день идут. Никому школа Алины покоя не даёт
Удачи и успеха Алине . Всем мастерам спорта подтягиваться в Центр по ФК Загитовой тренировать новое поколение юных фигуристов , будущих наших чемпионов .
что такое апрельские?)