CAS о распределении медалей командного турнира Олимпиады-2022: «Суд приступит к обсуждению решения в ближайшее время»

CAS в ближайшее начнет обсуждать решение по медалям командника фигуристов.

12 июня Спортивный арбитражный суд (CAS) провел слушания по распределению медалей командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Из-за дисквалификации за допинг Камилы Валиевой сборная России лишилась золота и опустилась на третье место.

«Комиссия CAS не делала никаких заявлений относительно вынесения окончательного решения. Суд приступит к обсуждению в ближайшее время», – сообщили в пресс-службе суда.