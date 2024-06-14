CAS о распределении медалей командного турнира Олимпиады-2022: «Суд приступит к обсуждению решения в ближайшее время»

Теги сборная России CAS Олимпиада-2022 командные соревнования Фигурное катание

CAS в ближайшее начнет обсуждать решение по медалям командника фигуристов.

12 июня Спортивный арбитражный суд (CAS) провел слушания по распределению медалей командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Из-за дисквалификации за допинг Камилы Валиевой сборная России лишилась золота и опустилась на третье место.

«Комиссия CAS не делала никаких заявлений относительно вынесения окончательного решения. Суд приступит к обсуждению в ближайшее время», – сообщили в пресс-службе суда.

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12 комментариев
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Ближайшее время понятие растяжимое. Что мешает указать точную дату рассмотрения ?
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Нифига не изменится же.
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До августа вынесут решение, в какой день не столь важно.
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Ответ Alon Raven
Нифига не изменится же.
Но вся процедура принятия решения должна быть неукоснительно соблюдена.
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Торгуются.
Торг уместен ?
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