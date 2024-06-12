«Надеемся на справедливое решение». Галлямов показал кадры со слушаний в CAS по медалям командного турнира

Теги сборная России CAS фото Олимпиада-2022 Александр Галлямов Фигурное катание

Александр Галлямов показал кадры со слушаний в CAS по медалям командного турнира.

Олимпийский комитет России (ОКР) и Федерация фигурного катания России (ФФКР) оспорили решение ISU лишить сборную золотой медали командных соревнований Пекина-2022 из-за допинга Камилы Валиевой.

«Слушания прошли. Все были максимально собраны и настроены. Надеемся на справедливое решение. Лед не врет», – написал Галлямов.

7 комментариев
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Очень надеемся. Удачи команде.
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Вы были лучшими. И мы вами гордимся. Всеми вами. Оставайтесь стойкими.
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Опять "мы", опять за всех? АннаФ
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