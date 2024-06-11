Матвей Ветлугин: «Если представить, что мне до конца жизни можно будет есть только одно блюдо, то я бы выбрал пиццу»

Теги сборная России мужское катание Матвей Ветлугин Фигурное катание

Матвей Ветлугин ответил на вопросы о любимой еде, актерах и исполнителях.

— Любимое блюдо?

— Мне нравится грузинская и итальянская кухня. Но если представить, что мне до конца жизни можно будет есть только одно блюдо, то я бы выбрал пиццу. Пиццу ассорти.

— Любимый актер?

— Сергей Бурунов.

— Любимая актриса?

— Назвал бы Марию Аронову, которая как раз с Буруновым сыграла в «Паре из будущего». А также Нонну Гришаеву.

— Любимая группа?

— «Кино». Любимая песня — «Звезда по имени солнце», — сказал Ветлугин

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2 комментария
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а если бы мне предложили до конца жизни видеть одного фигуриста, я бы прям не отказалась от Матвея Ветлугина)))))
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Я от Мишина сбежал - сказал Ветлугин! Он пицу жрать запрещал и четверные прыгать!
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