Матвей Ветлугин: «Если представить, что мне до конца жизни можно будет есть только одно блюдо, то я бы выбрал пиццу»

Матвей Ветлугин ответил на вопросы о любимой еде, актерах и исполнителях.

— Любимое блюдо?

— Мне нравится грузинская и итальянская кухня. Но если представить, что мне до конца жизни можно будет есть только одно блюдо, то я бы выбрал пиццу. Пиццу ассорти.

— Любимый актер?

— Сергей Бурунов.

— Любимая актриса?

— Назвал бы Марию Аронову, которая как раз с Буруновым сыграла в «Паре из будущего». А также Нонну Гришаеву.

— Любимая группа?

— «Кино». Любимая песня — «Звезда по имени солнце», — сказал .