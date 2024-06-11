Матвей Ветлугин: «Если представить, что мне до конца жизни можно будет есть только одно блюдо, то я бы выбрал пиццу»
Матвей Ветлугин ответил на вопросы о любимой еде, актерах и исполнителях.
— Любимое блюдо?
— Мне нравится грузинская и итальянская кухня. Но если представить, что мне до конца жизни можно будет есть только одно блюдо, то я бы выбрал пиццу. Пиццу ассорти.
— Любимый актер?
— Сергей Бурунов.
— Любимая актриса?
— Назвал бы Марию Аронову, которая как раз с Буруновым сыграла в «Паре из будущего». А также Нонну Гришаеву.
— Любимая группа?
— «Кино». Любимая песня — «Звезда по имени солнце», — сказал Ветлугин.