Петр Чернышев: «На тренировках Валиева семимильными шагами набирает обороты. В рамках шоу весь арсенал она показать не может»

Чернышев: Валиева семимильными шагами набирает обороты на тренировках.

Пятикратный чемпион США в танцах на льду, хореограф Петр Чернышев высказался о форме российской фигуристки Камилы Валиевой .

Сегодня Валиева выступила в шоу Татьяны Навки «Щелкунчик».

«Очень сложно оценить форму Камилы в рамках этого шоу, где присутствуют спецэффекты, сложный костюм, декорации, со шпагой она катается.

На тренировках, я знаю, Камила семимильными шагами набирает обороты. В рамках этого шоу весь арсенал она, конечно, показать не может», – сказал Чернышев.