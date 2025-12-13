Петр Чернышев: «На тренировках Валиева семимильными шагами набирает обороты. В рамках шоу весь арсенал она показать не может»
Пятикратный чемпион США в танцах на льду, хореограф Петр Чернышев высказался о форме российской фигуристки Камилы Валиевой.
Сегодня Валиева выступила в шоу Татьяны Навки «Щелкунчик».
«Очень сложно оценить форму Камилы в рамках этого шоу, где присутствуют спецэффекты, сложный костюм, декорации, со шпагой она катается.
На тренировках, я знаю, Камила семимильными шагами набирает обороты. В рамках этого шоу весь арсенал она, конечно, показать не может», – сказал Чернышев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
