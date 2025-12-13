  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Евгения Тарасова о возвращении на лед после родов: «Думала, будет намного легче, но было совсем тяжело первые две-три недели»
8

Евгения Тарасова о возвращении на лед после родов: «Думала, будет намного легче, но было совсем тяжело первые две-три недели»

Евгения Тарасова о возвращении на лед после родов: думала, будет намного легче.

Серебряный призер Олимпиады-2022 в парном катании Евгения Тарасова высказалась о возвращении на лед после родов.

Сегодня Тарасова и ее партнер Владимир Морозов выступили в шоу Татьяны Навки «Щелкунчик». 21 октября фигуристка родила дочь.

«Я безумно рада вернуться на лед. Честно сказать, тяжело было. Я думала, что это будет намного легче, что тело будет помнить, но было совсем тяжело первые две-три недели. Сейчас уже более-менее в форме, но все равно есть свои нюансы», – сказала Тарасова.

На вопрос о возможном возобновлении карьеры она ответила: «В спорт – нет». 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoЕвгения Тарасова
пары
logoВладимир Морозов
logoсборная России
ледовые шоу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Александра Трусова: «Будут ли наши с Косторной дети дружить? Им придется. Мы ездим на одни шоу, мероприятия»
6 декабря, 18:30
Евгения Тарасова об участии в шоу спустя почти месяц после родов: «Была не очень большая подготовка. До возвращения в спортивную форму еще должно пройти время»
15 ноября, 16:56
У Евгении Тарасовой и Федора Климова родилась дочь
22 октября, 08:22
Главные новости
«Ну это точно впервые в мире, друзья!» Плющенко показал, как Рубцова и Трофимова делают параллельное сальто на льду
вчера, 17:43Видео
Татьяна Тарасова: «Косторная и Куница – молодые, способные люди. Молодцы, что хотят вернуться»
вчера, 14:13
Алена Леонова: «Бойкова и Козловский выступают нестабильно, где-то неуверенно, где-то очень даже хорошо»
вчера, 14:07
Алена Косторная: «Хотели бы попробовать выступить на соревнованиях в марте-апреле. Также собираемся заявиться на «Русский вызов»
вчера, 13:44
Леонова о чемпионате России: «У мужчин вижу в тройке Кондратюка, Гуменника и Семененко. Хотелось бы, чтобы Марк здорово выступил»
вчера, 13:35
Алена Леонова: «Думаю, к чемпионату России Петросян подойдет в практически лучшей своей форме. В лучшей она должна быть к Олимпиаде»
вчера, 13:27
Мама Костылевой: «Лена больше не примет участия в шоу Плющенко. Я не разрешаю ей это делать»
вчера, 12:39
Первый канал покажет тренировки на чемпионате России в Санкт-Петербурге
вчера, 12:00
Росляков о возвращении Косторной и Куницы: «Планируем уже в этом сезоне выступать. Думаю, Алена сама все скажет»
вчера, 11:38
Энберт о чемпионате России: «В мужском одиночном катании высокая конкуренция. Гуменник, Семененко, Дикиджи точно претендуют на титул»
вчера, 11:33
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
13 декабря, 14:40
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение участвовать в Олимпиаде-2026
1 декабря, 19:05