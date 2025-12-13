Евгения Тарасова о возвращении на лед после родов: «Думала, будет намного легче, но было совсем тяжело первые две-три недели»

Евгения Тарасова о возвращении на лед после родов: думала, будет намного легче.

Серебряный призер Олимпиады-2022 в парном катании Евгения Тарасова высказалась о возвращении на лед после родов.

Сегодня Тарасова и ее партнер Владимир Морозов выступили в шоу Татьяны Навки «Щелкунчик». 21 октября фигуристка родила дочь.

«Я безумно рада вернуться на лед. Честно сказать, тяжело было. Я думала, что это будет намного легче, что тело будет помнить, но было совсем тяжело первые две-три недели. Сейчас уже более-менее в форме, но все равно есть свои нюансы», – сказала Тарасова.

На вопрос о возможном возобновлении карьеры она ответила: «В спорт – нет».