Ветлугин об удалении из соцсетей: «Мне понравилось без постоянного варения в новостном потоке. Я до сих пор ничего не восстановил»

Теги сборная России мужское катание Матвей Ветлугин Фигурное катание

Фигурист Матвей Ветлугин объяснил, почему удалился из соцсетей.

— После неудачи на Кубке Первого канала ты удалился из соцсетей. Сильно переживал?

— Это была попытка небольшого детокса. И мне понравилось без постоянного варения в новостном потоке. С Кубком Первого канала это связано только отчасти.

Но сейчас я до сих пор ничего не восстановил. Значит, мне так нормально. Не могу сказать, что я сильно потерял, отказавшись от соцсетей. Да, теперь нет прямого взаимодействия с болельщиками. Но я надеюсь, что каждый из них понимает, что я им верен. И я попытаюсь это оправдать.

Неудачу на Кубке Первого канала переживал тяжело. Меня выбрали журналисты. Перед ними, болельщиками, тренерами, командой испытываешь плохие чувства — неоправдание надежд, стыд и т. д. Это была тяжелая яма. Было плохо. Сильно плохо, – сказал Ветлугин. 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий