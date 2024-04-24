Ветлугин об удалении из соцсетей: «Мне понравилось без постоянного варения в новостном потоке. Я до сих пор ничего не восстановил»

Фигурист Матвей Ветлугин объяснил, почему удалился из соцсетей.

— После неудачи на Кубке Первого канала ты удалился из соцсетей. Сильно переживал?

— Это была попытка небольшого детокса. И мне понравилось без постоянного варения в новостном потоке. С Кубком Первого канала это связано только отчасти.

Но сейчас я до сих пор ничего не восстановил. Значит, мне так нормально. Не могу сказать, что я сильно потерял, отказавшись от соцсетей. Да, теперь нет прямого взаимодействия с болельщиками. Но я надеюсь, что каждый из них понимает, что я им верен. И я попытаюсь это оправдать.

Неудачу на Кубке Первого канала переживал тяжело. Меня выбрали журналисты. Перед ними, болельщиками, тренерами, командой испытываешь плохие чувства — неоправдание надежд, стыд и т. д. Это была тяжелая яма. Было плохо. Сильно плохо, – сказал Ветлугин.