Психолог о страхах Загитовой: «Под этой тревогой лежат дисфункциональные когнитивные схемы, заложенные в детстве, когда базовые потребности ребенка нарушались»

Теги сборная России женское катание Елизавета Кожевникова Алина Загитова Фигурное катание

Спортивный психолог Елизавета Кожевникова объяснила, чем могут быть вызваны страхи Алины Загитовой.

Ранее олимпийская чемпионка призналась, что боится осуждения из-за внешнего вида: «Я боюсь, что обо мне подумают не в том ключе: неправильно оделась, не так прическу сделала, макияж лежит плохо. Я прорабатываю эти страхи». 

«Спортсмены, как и обычные «гражданские» люди, часто испытывают высокую тревогу по поводу разных вещей: своей адекватности, намерений других людей, безопасности, покинутости и прочего.

Под этой тревогой лежат дисфункциональные когнитивные схемы, заложенные в детстве, когда базовые потребности ребенка часто нарушались.

Поскольку спорт, особенно фигурное катание, «наступает» рано, то риск формирования тяжелых форм таких дисфункциональных схем у спортсменов увеличен. Хорошо, что Загитова занимается этим вопросом и получает помощь», – сказала Кожевникова.

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27 комментариев
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Психолог Кожевникова ставит диагнозы заочно, без осмотра и разрешения спорсменна, транслирует его в прямом эфире это как, новая нормальность((
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+26
Очередной ПсихОлух...
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+12
Что-то сомневаюсь, что Алина просила "психолога" что-то комментировать и выставлять ей диагнозы в публичном пространстве... Этика, нет, не слышали
+18
-6
+12
Как же достали эти психологи со своими когнитивными схемами и проблемами из детства. Там такие смешные страхи, что как-то неудобно их обсуждать на фоне реальных жизненных событий и проблем.
+13
-2
+11
Ой да ладно, у всех есть страх подвести кого-то, не оправдать надежд, у всех!
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Ответ miladoc1
Это не диагноз)))
Ну диагноз в кавычках. Просто утомили меня психологи, у которых на все универсальный ответ: "А, так это у вас все проблемы из детства")
+11
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Ответ sergey2022
Психолог Кожевникова ставит диагнозы заочно, без осмотра и разрешения спорсменна, транслирует его в прямом эфире это как, новая нормальность((
Но этот так называемый психолог сказал заученную из любого учебника фразу…
+9
-2
+7
Ответ Максим Медов
Ой да ладно, у всех есть страх подвести кого-то, не оправдать надежд, у всех!
Особенно надеть не то или макияж нанести не так 😉🙄😂😂😂
+7
-4
+3
Ответ sergey2022
Психолог Кожевникова ставит диагнозы заочно, без осмотра и разрешения спорсменна, транслирует его в прямом эфире это как, новая нормальность((
Психология - лженаука.
+3
0
+3
Ну, да, давайте теперь диагнозы по интернету ставить по трем строчкам интервью.
Профессионалы. Специалисты. Сразу видно.
+4
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Мне больше понравилось -«дисфункциональные когнитивные схемы» 😉😂😂
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0
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Вот это профи! По одному только интервью и диагноз ставит, и причины возникновения выявляет)
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Ответ Лутц-Ритт
Что-то сомневаюсь, что Алина просила "психолога" что-то комментировать и выставлять ей диагнозы в публичном пространстве... Этика, нет, не слышали
Это не диагноз)))
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Но вот это точно не про неё, вы слишком многого от неё хотите))). Ей бы свои жуткие страхи пережить, очень за неё волнуюсь 😉😂😂
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Как только Алина с такими дисфункциями чемпионкой всего и вся стала..
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Ответ miladoc1
Но этот так называемый психолог сказал заученную из любого учебника фразу…
Психолух)
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Ответ miladoc1
Она вряд ли поймет, так что так и будет в своём «мире незнания» пребывать…
ой да ради бога
только бы не транслировала на весь свет свои открытия
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Ответ Девушка Безимени
Комментарий удален пользователем
Спасибо, исправила)
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Ответ private dancer
А какие дисфункциональные когнитивные схемы были заложены в детстве у г-жи Кожевниковой ? )
Бабок отстегни на сеанс и она поделится с тобой теми же проблемами, которые были с ней и как она их преодолела))
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Ответ miladoc1
Особенно надеть не то или макияж нанести не так 😉🙄😂😂😂
Комментарий удален пользователем
Ой, все... 🤣
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Психолог Кожевникова абсолютно непрофессиональна, если позволяет себе давать такие комментарии о живом юном человеке. Если бы профессия психолога у нас подлежала лицензированию, она бы лишилась лицензии.
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А какие дисфункциональные когнитивные схемы были заложены в детстве у г-жи Кожевниковой ? )
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Да ладно вам критиковать сидеть - все мы видели искренне плачущих спортсменов разных видов спорта, у них у всех эти страхи, так что психолог ничего не открыл в этом плане.
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только загитовой не говорите
сломаете ее картину мира
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